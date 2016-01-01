Polina D. проводит ещё 3 экскурсии

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Нюрнберг: Территория партийных съездов нацистов

Polina D.
Polina D. – Гид из Нюрнберга
Нюрнберг: Территория партийных съездов нацистов
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Нюрнберг: Территория партийных съездов нацистов
Нюрнберг: Территория партийных съездов нацистов
Когда партия национал-социалистов пришла к власти, она избрала Нюрнберг местом проведения своих съездов и парадов. Разумеется, здания для этих целей должны были стать самыми помпезными и представительными. За образец была выбрана античная архитектура. Монументальность сооружений должна была свидетельствовать о несокрушимости новой власти и ее идей. Гитлер писал: «Мы строим на века, потому что мы — последняя Германия». По сути, это была пропаганда в камне.
Мы пройдем по самому крупному в мире комплексу нацистских построек, поговорим об этой печальной странице истории 📖. Я расскажу о придворном архитекторе Гитлера Альберте Шпеере, «добром наци», о режиссёре Лени Рифеншталь, которая работала на нацистов и вошла в число лучших ста режиссёров мира, о самом Гитлере, неудачливом художнике, страстно обожавшем архитектуру и мистику, и о тех, кто поплатился жизнями… В конце экскурсии 🧭 мы поднимемся на трибуну, с которой выступал фюрер.
Внимание, территория партийных съездов находится не в центре города, но туда довольно легко добраться. Там довольно большие расстояния, поэтому удобная обувь, одежда по погоде (возможно, чуть теплее, чем вы обычно одеваетесь), вода.
Что входит
  • услуги гиды
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Luitpoldhain
Место завершения
🏁 По договоренности
Нюрнберг: Территория партийных съездов нацистов
Нюрнберг: Территория партийных съездов нацистов
Нюрнберг: Территория партийных съездов нацистов

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Polina D.
Polina D.
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