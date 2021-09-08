Нюрнберг: тур на поезде по достопримечательностям

Исследуйте Старый город и оцените уникальную историю Нюрнберга в рамках обзорного тура на поезде

4.5
170 отзывов
В группе
до 100 чел.
Исследуйте Старый город и оцените уникальную историю Нюрнберга в рамках обзорного тура на поезде.

Откройте для себя главные достопримечательности города с помощью информативного аудиогида.
Нюрнберг: тур на поезде по достопримечательностям
Нюрнберг: тур на поезде по достопримечательностям
Нюрнберг: тур на поезде по достопримечательностям
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите лучшее, что есть в Нюрнберге, всего за 40 минут
  2. Посетите одно из самых важных средневековых укреплений в Европе
  3. Откройте для себя историю города с помощью информативного аудиогида
Исследуйте исторический город Нюрнберг на борту живописного туристического поезда. Отправляйтесь от главной Рыночной площади и прокатитесь через центр города. Вы проедете мимо Шёнер Бруннен – красивого 19-метрового фонтана из золота. Затем следуйте через мост Maxbrucke, церковь Святого Лаврентия, госпиталь Святого Духа и Императорскую крепость – одно из самых важных средневековых укреплений в Европе. Полюбуйтесь панорамными видами на все эти достопримечательности из удобного сидения вашего поезда.
Также вы узнаете об истории города и раскроете его секреты и легенды благодаря информативному аудиогиду. В течение этого тура вы сможете увидеть все самые главные достопримечательности города всего за 40 минут, а после этого продолжить знакомство с городом самостоятельно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 40-минутный обзорный тур
  • Аудиогид на 7 языках
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 40 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 1 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники должны быть в маске класса FFP2, которую принесли собой. Синие хирургические маски не допускаются
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 170 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
105
4
48
3
12
2
4
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
8 сен 2021
(Германия)
Klass
K
27 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Интересно и познавательно
P
7 ноя 2021
(Германия)
Schöne Fahrt mit gutem Audio-Guide!
M
24 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Все было здорово
G
18 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Очень приятно Только место плохо обозначено, пришлось долго искать
M
18 окт 2021
(США)
Оригинал (en)
Я был настроен очень скептически. Я думал, что это было глупо. Я был неправ. Это было абсолютно превосходно. Кристально чистое повествование и множество сайтов, которые стоит увидеть. На любом языке, который вы хотите, наушники отлично передаются. Я бы сделал это снова.
Andrea
17 окт 2021
Оригинал (de)
Если вы хотите получить быстрый обзор Нюрнберга, это идеальное место для вас. 40 минут езды информативны, персонал дружелюбен, и мы стараемся придерживаться концепции гигиены Corona. Обидно, что некоторые участники не обучаются. Хотелось бы проявить здесь немного больше напористости.
А
17 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Информативная и достаточно удобная экскурсия по городу, если вы не любите гулять. Машина могла быть немного больше, чтобы было достаточно места для ног, иначе она не была бы ни плохой, ни идеальной, хорошие 3,5 / 5.
P
4 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Добрый день, это было очень приятно, вы снова кое-чему научились, очень милая дама на стойке регистрации - билеты, поэтому я могу только рекомендовать это ... С уважением, KRaL Peter
А
4 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
ревущая группа футбольных фанатов зарезервировала первые две машины и прервала весь тур постоянными криками и аплодисментами. Невозможно этого допустить.
А
3 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Хороший способ узнать что-нибудь о Нюрнберге.
A
1 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Это была очень хорошая поездка.
F
29 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Отличный тур
C
28 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Получите отличный обзор города.
S
26 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Бронирование было очень простым, и вам не приходилось стоять в очереди, что является большим преимуществом в выходные дни в городе. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей Нюрнберга и увидите самые важные достопримечательности, из которых затем сможете выбрать, какие из них вы посетили позже.
Ещё 155 отзывов

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