Исследуйте исторический город Нюрнберг на борту живописного туристического поезда. Отправляйтесь от главной Рыночной площади и прокатитесь через центр города. Вы проедете мимо Шёнер Бруннен – красивого 19-метрового фонтана из золота. Затем следуйте через мост Maxbrucke, церковь Святого Лаврентия, госпиталь Святого Духа и Императорскую крепость – одно из самых важных средневековых укреплений в Европе. Полюбуйтесь панорамными видами на все эти достопримечательности из удобного сидения вашего поезда.

Также вы узнаете об истории города и раскроете его секреты и легенды благодаря информативному аудиогиду. В течение этого тура вы сможете увидеть все самые главные достопримечательности города всего за 40 минут, а после этого продолжить знакомство с городом самостоятельно.