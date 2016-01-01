Экскурсия по Нюрнбергу-это одна из самых интересных экскурсий в Баварии.

Несмотря на войны и разрушения, Нюрнберг сохранил до наших дней свой средневековый, готический облик. Гете называл его драгоценной шкатулкой Германии.

Город, бывший на протяжении веков, наряду с Прагой и Кельном, одним из трех самых значительных городов Священной Римской империи, местом хранения императорских регалий и знаменитого копья судьбы.

Исторический центр торговли, ремесел и искусства. Город 🏙️ ученых, изобретателей и мастеровых, чьи находчивость и смекалка давно вошли в немецкие поговорки. Это здесь придумали наперсток, первый глобус, первые в мире карманные часы и механическую игрушку. А расчетами Бернара Вальтера, жившего на рубеже14-15 вв., астрономы пользуются и по сей день.

В Нюрнберге жил самый известный немецкий живописец Альбрехт Дюрер и здесь же была построена первая в Германии железная дорога.

Здесь делают знаменитые нюрнбергские колбаски размером с мизинец и медовые пряники, которыми лакомился еще великий реформатор Мартин Лютер. Кстати, делал он это на самом красивом в стране рождественском базаре, на главной рыночной площади Нюрнберга. Базар этот существует с 15 века и называется Christkindlesmarkt.

Были в истории 📖 города и мрачные страницы. Во времена национал-социализма Гитлер, желая использовать в своих целях многовековую историю города, объявил Нюрнберг самым немецким из всех немецких городов. Здесь проводились все партийные съезды. Конец этой истории всем известен, а в деталях вы сможете ее узнать, посетив нашу экскурсию ⛳ в Нюрнберге.

Во время экскурсии 🧭 по Нюрнбургу вы увидите:

-Лоренцкирхе

-главную рыночную площадь Нюрнберга

-Кайзербург

-госпиталь Святого Духа

-Прекрасный фонтан

-ратхаус

-прекрасный фонтан

-церковь св. Себальда

-дом палача

-дом Альбрехта Дюрера

-фонтан "супружеская карусель"

Во время тура по Нюрнбергу мы посетим дворики 12-13 веков, погуляем в императорском саду и по стене, опоясывающий старый город. Вы узнаете много интересных историй, легенд и тайн Нюрнберга.

Я, как гид по Нюрнбергу, очень рекомендую посетить этот средневековый город!