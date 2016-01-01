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Обзорная экскурсия по Нюрнбергу

Алла С.
Алла С. – Гид из Нюрнберга
Нюрнберг был основан в начале прошлого тысячелетия.

Средневековый город 🏙️ был важной частью Священной Римской империи, а в середине 20-го века здесь судили нацистских преступников.

Вас ждет знакомство с историей 📖 Нюрнберга и осмотр его символов – крепости Кайзербург, церкви Лоренцкирхе.

Вы сможете попасть в старые дворики и прогуляться 👣 по небольшим улочкам, чтобы полностью впитать дух города.
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Обзорная экскурсия по Нюрнбергу
Обзорная экскурсия по Нюрнбергу

Что вы увидите

  • Лоренцкирхе
  • главную рыночную площадь Нюрнберга
  • Кайзербург
  • госпиталь Святого Духа
  • Прекрасный фонтан
  • церковь св. Себальда
  • дом палача
  • дом Альбрехта Дюрера
  • фонтан «Супружеская карусель»
Экскурсия по Нюрнбергу-это одна из самых интересных экскурсий в Баварии.
Несмотря на войны и разрушения, Нюрнберг сохранил до наших дней свой средневековый, готический облик. Гете называл его драгоценной шкатулкой Германии.
Город, бывший на протяжении веков, наряду с Прагой и Кельном, одним из трех самых значительных городов Священной Римской империи, местом хранения императорских регалий и знаменитого копья судьбы.
Исторический центр торговли, ремесел и искусства. Город 🏙️ ученых, изобретателей и мастеровых, чьи находчивость и смекалка давно вошли в немецкие поговорки. Это здесь придумали наперсток, первый глобус, первые в мире карманные часы и механическую игрушку. А расчетами Бернара Вальтера, жившего на рубеже14-15 вв., астрономы пользуются и по сей день.
В Нюрнберге жил самый известный немецкий живописец Альбрехт Дюрер и здесь же была построена первая в Германии железная дорога.
Здесь делают знаменитые нюрнбергские колбаски размером с мизинец и медовые пряники, которыми лакомился еще великий реформатор Мартин Лютер. Кстати, делал он это на самом красивом в стране рождественском базаре, на главной рыночной площади Нюрнберга. Базар этот существует с 15 века и называется Christkindlesmarkt.
Были в истории 📖 города и мрачные страницы. Во времена национал-социализма Гитлер, желая использовать в своих целях многовековую историю города, объявил Нюрнберг самым немецким из всех немецких городов. Здесь проводились все партийные съезды. Конец этой истории всем известен, а в деталях вы сможете ее узнать, посетив нашу экскурсию ⛳ в Нюрнберге.

Во время экскурсии 🧭 по Нюрнбургу вы увидите:

    -Лоренцкирхе
    -главную рыночную площадь Нюрнберга
    -Кайзербург
    -госпиталь Святого Духа
    -Прекрасный фонтан
    -ратхаус
    -прекрасный фонтан
    -церковь св. Себальда
    -дом палача
    -дом Альбрехта Дюрера
    -фонтан "супружеская карусель"
    Во время тура по Нюрнбергу мы посетим дворики 12-13 веков, погуляем в императорском саду и по стене, опоясывающий старый город. Вы узнаете много интересных историй, легенд и тайн Нюрнберга.
    Я, как гид по Нюрнбергу, очень рекомендую посетить этот средневековый город!
    Что входит
    • услуги гида
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 По договорённости
    Обзорная экскурсия по Нюрнбергу

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Алла С.
    Алла С.
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