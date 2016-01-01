Екатерина Б. проводит ещё 3 экскурсии

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Прекраснейшие уголки старого Нюрнберга

Екатерина Б.
Екатерина Б. – Гид из Нюрнберга
Прекраснейшие уголки старого Нюрнберга
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €150 за экскурсию

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Прекраснейшие уголки старого Нюрнберга
Прекраснейшие уголки старого Нюрнберга
Нюрнберг позднего Средневековья — это важнейший центр торговли и культуры. Крепость, городские укрепления, церкви, дома богатых горожан и общественные места города по сегодняшний день свидетельствуют о величественном прошлом Нюрнберга как хозяйственно-экономической метрополии Средневековой Европы.
Кто из нас хотя бы раз в жизни не мечтал прокатиться в машине времени? Средневековье — это время рыцарей и прекрасных дам, рыцарских турниров и крестовых походов. Но как жилось тогда обычному человеку? Нюрнберг — это прекрасная исторически достоверная декорация для маленького путешествия во времени на 500 лет назад.
Как обходились без туалетов и почему детям можно было пить пиво. Кто и как доживал свои последние дни в самой большой в Европе богодельне и что из себя представляла скотобойня. Что такое Антониева болезнь и почему три дня в году город 🏙️ наводняли тысячи прокаженных.
Пешая прогулка 👣 от Крепости до церкви Святого Лаврентия поможет понять обыденную жизнь людей, благодаря которым город достиг своего богатства и величия.
Что входит
  • услуги гида
  • пожертвование при посещении одного из храмов на маршруте
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Прекраснейшие уголки старого Нюрнберга
Прекраснейшие уголки старого Нюрнберга

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Екатерина Б.
Екатерина Б.
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