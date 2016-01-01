Екатерина Б. проводит ещё 3 экскурсии

Нюрнберг позднего Средневековья — это важнейший центр торговли и культуры. Крепость, городские укрепления, церкви, дома богатых горожан и общественные места города по сегодняшний день свидетельствуют о величественном прошлом Нюрнберга как хозяйственно-экономической метрополии Средневековой Европы.

Кто из нас хотя бы раз в жизни не мечтал прокатиться в машине времени? Средневековье — это время рыцарей и прекрасных дам, рыцарских турниров и крестовых походов. Но как жилось тогда обычному человеку? Нюрнберг — это прекрасная исторически достоверная декорация для маленького путешествия во времени на 500 лет назад.

Как обходились без туалетов и почему детям можно было пить пиво. Кто и как доживал свои последние дни в самой большой в Европе богодельне и что из себя представляла скотобойня. Что такое Антониева болезнь и почему три дня в году город 🏙️ наводняли тысячи прокаженных.

Пешая прогулка 👣 от Крепости до церкви Святого Лаврентия поможет понять обыденную жизнь людей, благодаря которым город достиг своего богатства и величия.