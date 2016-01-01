Polina D. проводит ещё 3 экскурсии

Ротенбург-на-Таубере. Это зачарованный городок, в которым, кажется, время остановилось еще в средние века. И это почти правда! Центр Ротенбурга полностью сохранился оригинальным. Здесь есть всё, что мы представляем себе, когда думаем о типичной Германии: домики, которые кажутся пряничными, готические церкви, старинные мостовые, крепостная стена, по которой можно обойти город 🏙️ и полюбоваться на него сверху, вечное рождество, мечтательная долина в дымке.

Ротенбург — один из самых популярных и посещаемых городов Германии. Давайте и мы отправимся за сказкой!

Начнется наша прогулка 👣 с крепостной стены. Мы пройдем там, где в старину ходили стражники, охранявшие город. Затем спустимся вниз, прогуляемся по живописным улочкам и выйдем на площадь. Заглянем в магазин Кэте Волфарт, где рождество царит даже в июле, дойдем до остатков средневековой крепости, из садов которой открывается потрясающий вид на долину реки Таубер, увидим прекрасную церковь ⛪ Св. Иакова, где в одном из самых красивых 🤩 алтарей Германии хранятся, по преданию, три капли крови Христа. По желанию, можем зайти в музей 🖼 криминалистики, где представлена вся история 📖 преступлений и наказаний со средневековья до 19 века.