Polina D. – Гид из Нюрнберга

Двухчасовая пешая прогулка 👣 по основным достопримечательностям Старого Нюрнберга.



Вы узнаете о городе все и прогуляетесь в тех местах, где он начал свою историю 📖 – в Императорской крепости и неподалеку от нее.