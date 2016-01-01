Что вы увидите
- Старый город (исторический центр)
Двухчасовая пешая прогулка 👣 по основным достопримечательностям.
Вы увидите:
- средневековую Императорскую крепость с ее башнями, колодцами и бастионами;
- дом Дюрера, гениального художника, исследователя, красавца и модника;
- церковь Святого Себальда, в которой уже тысячу лет лежат мощи покровителя города;
- Рыночную площадь, где торговали, убивали, сражались, проводили парады;
- церковь Святого Лоренца - чудо немецкой готики.
- Если мы начнем прогулку от вашего отеля, возможны отклонения в маршруте.
Что не входит
- Добровольные пожертвования в церкви
Начало
🚩 Возле ресторана Burgwächter (Am Ölberg 10) или по желанию.
Место завершения
🏁 Spielzeugmuseum
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Polina D.
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Polina D. проводит ещё 3 экскурсии
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