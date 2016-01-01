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С чего начинается Нюрнберг

5
2 отзыва
Polina D.
Polina D. – Гид из Нюрнберга
Двухчасовая пешая прогулка 👣 по основным достопримечательностям Старого Нюрнберга.

Вы узнаете о городе все и прогуляетесь в тех местах, где он начал свою историю 📖 – в Императорской крепости и неподалеку от нее.
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С чего начинается Нюрнберг
С чего начинается Нюрнберг

Что вы увидите

  • Старый город (исторический центр)
Двухчасовая пешая прогулка 👣 по основным достопримечательностям.

Вы увидите:

  • средневековую Императорскую крепость с ее башнями, колодцами и бастионами;
  • дом Дюрера, гениального художника, исследователя, красавца и модника;
  • церковь Святого Себальда, в которой уже тысячу лет лежат мощи покровителя города;
  • Рыночную площадь, где торговали, убивали, сражались, проводили парады;
  • церковь Святого Лоренца - чудо немецкой готики.
  • Если мы начнем прогулку от вашего отеля, возможны отклонения в маршруте.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Добровольные пожертвования в церкви
Начало
🚩 Возле ресторана Burgwächter (Am Ölberg 10) или по желанию.
Место завершения
🏁 Spielzeugmuseum
С чего начинается Нюрнберг
С чего начинается Нюрнберг

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Polina D.
Polina D.
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2 отзыва оставили туристы

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