Екатерина Б. проводит ещё 3 экскурсии

Если Вы путешествуете с детьми, то экскурсия ⛳ «Сказы и легенды старого Нюрнберга» — самый подоходящий способ познакомиться с городом в непринужденной и увлекательной форме. Нюрнбергские легенды, переплетаясь с реальными фактами истории 📖, рассказанные на месте событий, будоражат фантазию и волнуют наши чувства, стирая грань между сказкой и реальностью. Город 🏙️ предстает перед нашим взором сказочным и таинственным.

Как звали нюрнбергскую Золушку и к чему «приложила руку» нечистая сила в Языческой башне. Кто такая голубая Агнес и почему колокол старой Смотровой башни звонит сам по себе. Кому оказалось под силу растопить очаг сосульками и почему Прекрасный колодец стал местом исполнения желаний. Почему символом главного Рождественского базара в Европе стал золотокрылый ангел. Почему знаменитые нюрнбергские колбаски такие маленькие и кто назвал самый вкусный пряник в мире Элизиным. Почему у основателя самой большой средневековой богодельни в Европе на гербе изображена липа и как дерзкий рыцарь-разбойник провел Городской Совет. За что может забрать черт и настигнуть кара Божья.

Я с радостью открою тайны старого города. Захватывающая воображение и волнующая чувства пешая прогулка 👣 по Нюрнбергу надолго останется в Вашей памяти.

Продолжительность экскурсии 🧭 напрямую зависит от количества станций и связанных с ними занимательных историй и может быть сокращена или увеличена по Вашему желанию.