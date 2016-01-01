Екатерина Б. проводит ещё 3 экскурсии

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Сказы и легенды старого Нюрнберга

Екатерина Б.
Екатерина Б. – Гид из Нюрнберга
Сказы и легенды старого Нюрнберга
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €100 за экскурсию

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Сказы и легенды старого Нюрнберга
Сказы и легенды старого Нюрнберга
Если Вы путешествуете с детьми, то экскурсия ⛳ «Сказы и легенды старого Нюрнберга» — самый подоходящий способ познакомиться с городом в непринужденной и увлекательной форме. Нюрнбергские легенды, переплетаясь с реальными фактами истории 📖, рассказанные на месте событий, будоражат фантазию и волнуют наши чувства, стирая грань между сказкой и реальностью. Город 🏙️ предстает перед нашим взором сказочным и таинственным.
Как звали нюрнбергскую Золушку и к чему «приложила руку» нечистая сила в Языческой башне. Кто такая голубая Агнес и почему колокол старой Смотровой башни звонит сам по себе. Кому оказалось под силу растопить очаг сосульками и почему Прекрасный колодец стал местом исполнения желаний. Почему символом главного Рождественского базара в Европе стал золотокрылый ангел. Почему знаменитые нюрнбергские колбаски такие маленькие и кто назвал самый вкусный пряник в мире Элизиным. Почему у основателя самой большой средневековой богодельни в Европе на гербе изображена липа и как дерзкий рыцарь-разбойник провел Городской Совет. За что может забрать черт и настигнуть кара Божья.
Я с радостью открою тайны старого города. Захватывающая воображение и волнующая чувства пешая прогулка 👣 по Нюрнбергу надолго останется в Вашей памяти.
Продолжительность экскурсии 🧭 напрямую зависит от количества станций и связанных с ними занимательных историй и может быть сокращена или увеличена по Вашему желанию.
Что входит
  • услуги гида
  • пожертвование в одном из посещаемых храмов
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Сказы и легенды старого Нюрнберга
Сказы и легенды старого Нюрнберга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Екатерина Б.
Екатерина Б.
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