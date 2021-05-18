Полезная информация о Потсдаме
Что нужно знать о Потсдаме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 3 экскурсии
Местное время в Потсдаме
22:2935
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Потсдам
|По-английски
|Potsdam
|Столица региона
|Потсдам является столицей региона
|Население города
|145 292 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|34 м. от уровня моря
Где находится Потсдам на карте
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