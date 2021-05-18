Всё о Потсдаме

Полезная информация о Потсдаме

Что нужно знать о Потсдаме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 3 экскурсии
Местное время в Потсдаме
22:2935
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаПотсдам
По-английскиPotsdam
Столица регионаПотсдам является столицей региона
Население города145 292 чел.
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота34 м. от уровня моря

Где находится Потсдам на карте

Популярные экскурсии в Потсдаме

Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
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2 отзыва
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История Пруссии и Второй мировой войны на обзорной экскурсии по городу и подлинным дворцам
Русский Потсдам
Русский Потсдам
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1 отзыв
180
за чел.
Исследовать славянские, советские и русские черты города на исторической экскурсии
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
Дворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
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2 отзыва
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за чел.
Маршрут на выбор: Новые палаты и парк Сан-Суси или Новый сад и Мраморный дворец
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