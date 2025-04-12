Афины — небольшой город с безграничной историей, культурой и монументами.
Наша экспресс автомобильная экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и уникальный опыт без лишней траты времени! Что вы посетите и узнаете: Акрополь — символ
Описание трансферАфины — город, где древность встречается с современностью. Даже если вы уже бывали здесь, наша экскурсия откроет новые границы легендарной столицы. Что вы увидите: Акрополь — символ античной цивилизации. Храм Зевса Олимпийского — величественный памятник царю богов. Древние и римские ворота — следы истории разных эпох. Неоклассические здания — вдохновлённые античными храмами. Олимпийский стадион — место возрождения Олимпиады. Греческий парламент и смена караула — живые традиции. Из окна автомобиля перед вами откроются ключевые достопримечательности и уголки города, объединяющие древность и современность. Эта экскурсия — краткий путь к глубокому пониманию Афин! Важная информация: Экскурсия по центру Афин на Mercedes Vito. План и достопримечательности могут меняться по вашим интересам.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Акрополь и его склонны
- Запионский дворец
- Храм Зевса
- Ворота древнего города
- Статую Александра Македонского
- Ворота в Римское время
- Статуя Байрона
- 3 неоклассических здания
- Святой католический кафедральный собор
- Олимпийский стадион
- Статую первого Марафонского бегуна
- Парламент
- Монумент неизвестному солдату
- Музей Бенаки
- И ещё много чего из машины
Что включено
- Лицензированный гид
- Исторические факты
- Культурное посвящение
- Индивидуальный рассказ
- Комфортный темп
- Планирование
- Гибкий маршрут
- Комфортабельный трансфер
- Обзор из машины
- Фото-остановки
- Кондиционирование
- Без очередей
- Вода и напитки
- Советы по городу
Место начала и завершения?
Ваш Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия по центру Афин на Mercedes Vito. План и достопримечательности могут меняться по вашим интересам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
12 апр 2025
Отличная обзорная экскурсия, автомобильно-пешеходная. Идеально подходит для тех, кто хочет много увидеть, но не очень любит ходить пешком 😄 единственное место, где ходить придётся и немало - это Акрополь, но
