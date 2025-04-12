Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Наша экспресс автомобильная экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и уникальный опыт без лишней траты времени! Что вы посетите и узнаете: Акрополь — символ читать дальше античной цивилизации; Храм Зевса — величественный памятник царю богов; Древние и римские ворота в город; Неоклассическую трилогию- здания вдохновлённые античными храмами; Древний Олимпийский стадион, где возродилась Олимпиада; Парламент с его знаменитой сменой караула! Из автомобиля же, вы также увидите множество других достопримечательностей, которые соединяют древний и современный мир. Афины — небольшой город с безграничной историей, культурой и монументами.Наша экспресс автомобильная экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и уникальный опыт без лишней траты времени! Что вы посетите и узнаете: Акрополь — символ 5 1 отзыв

Описание трансфер Афины — город, где древность встречается с современностью. Даже если вы уже бывали здесь, наша экскурсия откроет новые границы легендарной столицы. Что вы увидите: Акрополь — символ античной цивилизации. Храм Зевса Олимпийского — величественный памятник царю богов. Древние и римские ворота — следы истории разных эпох. Неоклассические здания — вдохновлённые античными храмами. Олимпийский стадион — место возрождения Олимпиады. Греческий парламент и смена караула — живые традиции. Из окна автомобиля перед вами откроются ключевые достопримечательности и уголки города, объединяющие древность и современность. Эта экскурсия — краткий путь к глубокому пониманию Афин! Важная информация: Экскурсия по центру Афин на Mercedes Vito. План и достопримечательности могут меняться по вашим интересам.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Акрополь и его склонны

Запионский дворец

Храм Зевса

Ворота древнего города

Статую Александра Македонского

Ворота в Римское время

Статуя Байрона

3 неоклассических здания

Святой католический кафедральный собор

Олимпийский стадион

Статую первого Марафонского бегуна

Парламент

Монумент неизвестному солдату

Музей Бенаки

И ещё много чего из машины Что включено Лицензированный гид

Исторические факты

Культурное посвящение

Индивидуальный рассказ

Комфортный темп

Планирование

Гибкий маршрут

Комфортабельный трансфер

Обзор из машины

Фото-остановки

Кондиционирование

Без очередей

Вода и напитки

Место начала и завершения? Ваш Отель Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Важная информация Экскурсия по центру Афин на Mercedes Vito. План и достопримечательности могут меняться по вашим интересам