Мои заказы

Экспресс по столице Античности

Афины — небольшой город с безграничной историей, культурой и монументами.

Наша экспресс автомобильная экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и уникальный опыт без лишней траты времени! Что вы посетите и узнаете: Акрополь — символ
читать дальше

античной цивилизации; Храм Зевса — величественный памятник царю богов; Древние и римские ворота в город; Неоклассическую трилогию- здания вдохновлённые античными храмами; Древний Олимпийский стадион, где возродилась Олимпиада; Парламент с его знаменитой сменой караула! Из автомобиля же, вы также увидите множество других достопримечательностей, которые соединяют древний и современный мир.

5
1 отзыв
Экспресс по столице Античности
Экспресс по столице Античности
Ближайшие даты:
22
сен23
сен24
сен25
сен26
сен27
сен28
сен
Время начала: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание трансфер

Афины — город, где древность встречается с современностью. Даже если вы уже бывали здесь, наша экскурсия откроет новые границы легендарной столицы. Что вы увидите: Акрополь — символ античной цивилизации. Храм Зевса Олимпийского — величественный памятник царю богов. Древние и римские ворота — следы истории разных эпох. Неоклассические здания — вдохновлённые античными храмами. Олимпийский стадион — место возрождения Олимпиады. Греческий парламент и смена караула — живые традиции. Из окна автомобиля перед вами откроются ключевые достопримечательности и уголки города, объединяющие древность и современность. Эта экскурсия — краткий путь к глубокому пониманию Афин! Важная информация: Экскурсия по центру Афин на Mercedes Vito. План и достопримечательности могут меняться по вашим интересам.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Акрополь и его склонны
  • Запионский дворец
  • Храм Зевса
  • Ворота древнего города
  • Статую Александра Македонского
  • Ворота в Римское время
  • Статуя Байрона
  • 3 неоклассических здания
  • Святой католический кафедральный собор
  • Олимпийский стадион
  • Статую первого Марафонского бегуна
  • Парламент
  • Монумент неизвестному солдату
  • Музей Бенаки
  • И ещё много чего из машины
Что включено
  • Лицензированный гид
  • Исторические факты
  • Культурное посвящение
  • Индивидуальный рассказ
  • Комфортный темп
  • Планирование
  • Гибкий маршрут
  • Комфортабельный трансфер
  • Обзор из машины
  • Фото-остановки
  • Кондиционирование
  • Без очередей
  • Вода и напитки
  • Советы по городу
Место начала и завершения?
Ваш Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсия по центру Афин на Mercedes Vito. План и достопримечательности могут меняться по вашим интересам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
12 апр 2025
Отличная обзорная экскурсия, автомобильно-пешеходная. Идеально подходит для тех, кто хочет много увидеть, но не очень любит ходить пешком 😄 единственное место, где ходить придётся и немало - это Акрополь, но
читать дальше

это однозначно того стоит. Никита чудесный гид, много и интересно рассказывает. Как по мне, это лучший способ посмотреть все знаковые достопримечательности Афин, да ещё и с подробным экскурсом. Однозначно советую 👍

Входит в следующие категории Афин

Похожие экскурсии из Афин

Афины: путешествие сквозь века
Пешая
2 часа
101 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
24 сен в 06:30
25 сен в 06:00
€160 за всё до 6 чел.
Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в Античность: Акрополь и Парфенон
Погрузитесь в мир древнегреческого искусства, посетив Акрополь и Новый музей. Восхититесь архитектурой Парфенона и другими шедеврами античности
Начало: У подножия Акрополя
Завтра в 12:30
24 сен в 12:30
€164 за всё до 10 чел.
Первая встреча с Афинами
Пешая
2 часа
245 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
24 сен в 06:30
25 сен в 06:00
€160 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Афинах. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Афинах