NATA-TRAVEL – Гид из Афин

Путешествие на целый день в область Арголида с посещением Коринфского канала, одного из самых древних действующих театров в Эпидавре и центра Арголид — Нафплиона.



Здесь у группы будет около часа свободного времени на обед или прогулку 👣 по городу.



После этого вы посетите Микены, бывшие центром великой культуры.