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Арголида: коринфский канал, микены, Нафплион, Эпидавр

4.8
12 отзывов
NATA-TRAVEL
NATA-TRAVEL – Гид из Афин
Путешествие на целый день в область Арголида с посещением Коринфского канала, одного из самых древних действующих театров в Эпидавре и центра Арголид — Нафплиона.

Здесь у группы будет около часа свободного времени на обед или прогулку 👣 по городу.

После этого вы посетите Микены, бывшие центром великой культуры.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €87.5 за человека

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Арголида: коринфский канал, микены, Нафплион, Эпидавр
Арголида: коринфский канал, микены, Нафплион, Эпидавр

Что вы увидите

  • Коринфский канал
  • Эпидавр - древнейший театр
  • Нафплио - город средневековья
  • Микены.
Групповая автобусная экскурсия ⛳ канал,
  • Эпидавр - древнейший театр,
  • Нафплио - город 🏙️ средневековья,
  • Микены.
  • Выезд из Афин приблизительно в 8 часов утра. Далее переезд до Коринфского канала, который занимает около одного часа. Осмотр достопримечательностей 🏛️ на протяжении 30 минут.
  • Переезд к Эпидавру – 50 минут. Осмотр достопримечательностей – около полутора часа.
  • Переезд в Нафплион – 20 минут. Осмотр исторических мест на протяжении 2-х часов. Обед за собственный счет в местном кафе.
  • Переезд в Макены – занимает порядка 40 минут. Осмотр достопримечательностей на протяжении полутора часа.
  • Возвращение в Афины – около 1 ч 30 мин.
    • Что входит
    • Трансфер из отеля до места сбора групп (из центра Афин)
    • Русскоговорящий гид
    • Автобус или микроавтобус в зависимости от набора группы
    Что не входит
    • Билеты
    • Трансфер из отеля до места сбора групп (кроме центра Афин)
    • Обед в кафе в Нафплионе
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Арголида: коринфский канал, микены, Нафплион, Эпидавр
    Арголида: коринфский канал, микены, Нафплион, Эпидавр
    Арголида: коринфский канал, микены, Нафплион, Эпидавр
    Арголида: коринфский канал, микены, Нафплион, Эпидавр

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    NATA-TRAVEL
    NATA-TRAVEL
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    12 отзывов оставили туристы

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