Что вы увидите
- Коринфский канал
- Эпидавр - древнейший театр
- Нафплио - город средневековья
- Микены.
Групповая автобусная экскурсия ⛳ канал,Эпидавр - древнейший театр,Нафплио - город 🏙️ средневековья,Микены.Выезд из Афин приблизительно в 8 часов утра. Далее переезд до Коринфского канала, который занимает около одного часа. Осмотр достопримечательностей 🏛️ на протяжении 30 минут.Переезд к Эпидавру – 50 минут. Осмотр достопримечательностей – около полутора часа.Переезд в Нафплион – 20 минут. Осмотр исторических мест на протяжении 2-х часов. Обед за собственный счет в местном кафе.Переезд в Макены – занимает порядка 40 минут. Осмотр достопримечательностей на протяжении полутора часа.Возвращение в Афины – около 1 ч 30 мин.
Что входит
- Трансфер из отеля до места сбора групп (из центра Афин)
- Русскоговорящий гид
- Автобус или микроавтобус в зависимости от набора группы
Что не входит
- Билеты
- Трансфер из отеля до места сбора групп (кроме центра Афин)
- Обед в кафе в Нафплионе
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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NATA-TRAVEL
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