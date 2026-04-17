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Индивидуальная
Озеро Вульягмени и набережная Афин с купанием на море или без
Начало: По договоренности
Расписание: В 10:00 в любой день
€35 за человека
Индивидуальная
Экскурсия в самый большой город-порт с купапием или без, Греции - Пирей
Начало: Метро Пирей
Расписание: По запросу, вторник, четверг в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Афинам
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка на Мыс Сунион на автомобиле или автобусе
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
За два дня все увидеть не возможно, но побывать в значимых местах и увидеть все своими глазами возможно, если у
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M
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Б
Спасибо экскурсоводу Стелле за хорошую и душевную экскурсию. Это была уже вторая по счету экскурсия вместе с ней. Всё прошло также отлично, как и в предыдущий раз! Рекомендую 👍
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О
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А
Большое спасибо гиду! Отличная экскурсия! Узнали много интересного и посмотрели красивые места
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V
Мне нужна была прогулка по Афинам, все очень внезапно случилось и Стелла быстро отреагировала и поняла, что именно мне нужно
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A
Большое спасибо гиду! Отличная экскурсия! Узнали много интересного и посмотрели красивые места
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D
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Е
Спасибо Стелле за душевную и познавательную прогулку по городу Пирей. Нам все очень понравилось, очень рекомендую!!
Стелла открытый заботливый и добрый человек, провела нам экскурсию, проводила на трамвай и все подробно объяснила как добраться до Афин.
Спасибо большое за приятный день😘
Стелла открытый заботливый и добрый человек, провела нам экскурсию, проводила на трамвай и все подробно объяснила как добраться до Афин.
Спасибо большое за приятный день😘
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Г
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Всего 30 отзывов в Афинах в категории "На автобусе"
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Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «На автобусе»
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Сейчас в Афинах в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 150. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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