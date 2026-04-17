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Экскурсии на автобусе в Афинах

Найдено 4 экскурсии в категории «На автобусе» в Афинах на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Озеро Вульягмени и набережная Афин с купанием на море или без
Пешая
На автобусе
3 часа 50 минут
9 отзывов
Индивидуальная
Озеро Вульягмени и набережная Афин с купанием на море или без
Начало: По договоренности
Расписание: В 10:00 в любой день
€35 за человека
Экскурсия в самый большой город-порт с купапием или без, Греции - Пирей
Пешая
На автобусе
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия в самый большой город-порт с купапием или без, Греции - Пирей
Начало: Метро Пирей
Расписание: По запросу, вторник, четверг в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Афинам
Пешая
На автобусе
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Афинам
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Поездка на Мыс Сунион на автомобиле или автобусе
На автобусе
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка на Мыс Сунион на автомобиле или автобусе
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день
€150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Обзорная пешеходная экскурсия по Афинам
За два дня все увидеть не возможно, но побывать в значимых местах и увидеть все своими глазами возможно, если у
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вас замечательный гид. Меня сопровождала Стелла, как оказалось коллега, которая не шла строго по маршруту, но его придерживалась, переключала на интересные моменты и вовлекая в античную историю Афин.
После экскурсии места в городе стали легко узнаваемыми.
Отдельное спасибо за советы и рекомендации, они были ценны.

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M
Обзорная пешеходная экскурсия по Афинам
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Б
Экскурсия в самый большой город-порт с купапием или без, Греции - Пирей
Спасибо экскурсоводу Стелле за хорошую и душевную экскурсию. Это была уже вторая по счету экскурсия вместе с ней. Всё прошло также отлично, как и в предыдущий раз! Рекомендую 👍
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О
Обзорная пешеходная экскурсия по Афинам
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А
Экскурсия в самый большой город-порт с купапием или без, Греции - Пирей
Большое спасибо гиду! Отличная экскурсия! Узнали много интересного и посмотрели красивые места
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V
Обзорная пешеходная экскурсия по Афинам
Мне нужна была прогулка по Афинам, все очень внезапно случилось и Стелла быстро отреагировала и поняла, что именно мне нужно
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и что хочу, и очень здорово меня выгуляла по городу. - эта прогулка была прям как праздник!)) По сути мне нужен был компаньон в прогулке, который знает историю, город, знает места, что где и как. Она очень заботливо меня сопровождала по телефону в моих перемещениях по городу на метро, организовала мне такси по моему району, а проживала я далеко очень от центра, помогла с организацией такси в аэропорт и конечно мы очень классно погуляли по городу, - бродить одной это скучно, а ходить с человеком который там проживает и знает и историю и город со всеми его нюансами это очень классно. Стелла очень заботливый и внимательный гид. Выражаю ей огромную благодарность, рада была нашему знакомству и надеюсь что еще приеду в Грецию и поисследую ее дальше в ее сопровождении.

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A
Экскурсия в самый большой город-порт с купапием или без, Греции - Пирей
Большое спасибо гиду! Отличная экскурсия! Узнали много интересного и посмотрели красивые места
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D
Экскурсия в самый большой город-порт с купапием или без, Греции - Пирей
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Е
Экскурсия в самый большой город-порт с купапием или без, Греции - Пирей
Спасибо Стелле за душевную и познавательную прогулку по городу Пирей. Нам все очень понравилось, очень рекомендую!!
Стелла открытый заботливый и добрый человек, провела нам экскурсию, проводила на трамвай и все подробно объяснила как добраться до Афин.
Спасибо большое за приятный день😘
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Г
Экскурсия в самый большой город-порт с купапием или без, Греции - Пирей
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Всего 30 отзывов в Афинах в категории "На автобусе"

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Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Озеро Вульягмени и набережная Афин с купанием на море или без;
  2. Экскурсия в самый большой город-порт с купапием или без, Греции - Пирей;
  3. Обзорная пешеходная экскурсия по Афинам;
  4. Поездка на Мыс Сунион на автомобиле или автобусе.
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Акрополь;
  2. Храм Зевса Олимпийского;
  3. Афинский Акрополь;
  4. Парфенон;
  5. Арка Адриана;
  6. Плака и Монастираки;
  7. Национальная библиотека;
  8. Одеон Герода Аттика;
  9. Микены;
  10. Археологический музей.
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июле 2026
Сейчас в Афинах в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 150. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год на автобусе, 30 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь