Арголида: Коринфский канал, Микены, Нафплион, Эпидавр

читать дальше прибавили посещение нафплион. да и на обед очень много времени выделено. осадок остался что то что хотелось увидеть бегом бегом а то что можно было быстро растянули.

экскурсия прекрасная. жаль что все очень быстро. лучше бы вместо магазина керамики где впустую провели 30 мин. на это время