2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Сокровища Греции: экскурсия в Национальный археологический музей Афин
Погрузитесь в историю древней Греции, увидев золото Микен, маску Агамемнона и уникальный Антикитерский механизм
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €120 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Арголида: Путешествие по золотому кольцу древней Греции
Погрузитесь в мир древней Греции, посетив Эпидаврос, Нафплион и Микены. Величие истории ждет вас
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €450 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Афин на Пелопоннес за 1 день
Коринфский канал, античные Микены и романтичный Нафплион на автопешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
26 дек в 08:00
от €650 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия22 июня 2024Безопасность поездки. Вежливость.Внимательность.Отзывчивость. Предусмотрительность.
- иисмаилова18 июня 2018Арголида: Коринфский канал, Микены, Нафплион, Эпидаврэкскурсия прекрасная. жаль что все очень быстро. лучше бы вместо магазина керамики где впустую провели 30 мин. на это время
- NNina11 мая 2018Арголида: Коринфский канал, Микены, Нафплион, ЭпидаврОчень хорошая экскурсия. Спасибо большое экскурсоводу Анне.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Микены»
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в декабре 2024
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