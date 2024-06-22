Экскурсии в Микены

Найдено 3 экскурсии в категории «Микены» в Афинах на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сокровища Греции: экскурсия в Национальный археологический музей Афин
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Сокровища Греции: экскурсия в Национальный археологический музей Афин
Погрузитесь в историю древней Греции, увидев золото Микен, маску Агамемнона и уникальный Антикитерский механизм
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 120 за всё до 4 чел.
Арголида - золотое кольцо Греции
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Арголида: Путешествие по золотому кольцу древней Греции
Погрузитесь в мир древней Греции, посетив Эпидаврос, Нафплион и Микены. Величие истории ждет вас
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 450 за всё до 3 чел.
Из Афин на Пелопоннес за 1 день
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Афин на Пелопоннес за 1 день
Коринфский канал, античные Микены и романтичный Нафплион на автопешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
26 дек в 08:00
от 650 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    22 июня 2024
    Арголида - золотое кольцо Греции
    Безопасность поездки. Вежливость.Внимательность.Отзывчивость. Предусмотрительность.
  • и
    исмаилова
    18 июня 2018
    Арголида: Коринфский канал, Микены, Нафплион, Эпидавр
    экскурсия прекрасная. жаль что все очень быстро. лучше бы вместо магазина керамики где впустую провели 30 мин. на это время
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    прибавили посещение нафплион. да и на обед очень много времени выделено. осадок остался что то что хотелось увидеть бегом бегом а то что можно было быстро растянули.

  • N
    Nina
    11 мая 2018
    Арголида: Коринфский канал, Микены, Нафплион, Эпидавр
    Очень хорошая экскурсия. Спасибо большое экскурсоводу Анне.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Микены»

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  5. Плака и Монастираки
  6. Эрехтейон
  7. Площадь Синтагма
  8. Театр Диониса
  9. Монастираки
  10. Арка Адриана
Сколько стоит экскурсия по Афинам в декабре 2024
Сейчас в Афинах в категории "Микены" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 650. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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