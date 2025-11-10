Основная экскурсия в Афинах не менялась уже 2500 лет: но есть одно НО. Если 2500 лет гиды поднимались на Акрополь вместе с гостями города, чтобы на месте обо всём рассказать, то
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсииНачнём с пешей прогулки по Акрополю (1,5–2 часа): Парфенон, Пропилеи, храм Ники, Эрехтейон с кариатидами — и всё это с живыми рассказами, мифами, историями и без штампов вроде «древние греки были велики». Дальше — обзорная часть на автомобиле, с короткими остановками и фотопаузами в знаковых точках:
- Панафинейский стадион — мраморный красавец, где прошли первые Олимпийские игры современной эпохи.
- Смена караула у Президентского дворца — всё чинно, строго и фалды по ветру.
• Холм Ликавитос — поднимемся наверх за самым красивым видом на Афины. Также мы увидим:
- Храм Зевса Олимпийского — самый большой долгострой Древней Греции.
- Арку Адриана — античные «ворота в город» от римского императора.
- Неоклассическую трилогию — Университет, Академию и Библиотеку, где XIX век пытался копировать Перикла, и получилось очень достойно. И всё это — с живым голосом, а не аудиогидом. Без скуки, без занудства, без «погуляйте сами» — только живая история, понятным языком и с хорошим настроением (читайте отзывы о моих экскурсиях).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Акрополь - Парфенон, Пропилеи, храм Ники, Эрехтейон с кариатидами (пешая экскурсия)
- Панафинейский стадион - первый стадион Олимпийских игр современности (остановка)
- Смена караула - у Президентского дворца (остановка)
- Холм Ликавитос - панорамный вид на Афины (остановка)
- Храм Зевса Олимпийского - проезд с рассказом
- Арка Адриана - проезд с рассказом
- Неоклассическая трилогия - Афинский университет, Академия и Национальная библиотека
Что включено
- Экскурсия с лицензированным гидом внутри археологических памятников
- Комфортный транспорт Шкода СуперБ
- Вода в машине
- Wi-fi
Что не входит в цену
- Входные билеты на Акрополь - 30 € с человека. Дети до 18 лет - бесплатно (при наличии паспорта)
- Обед. В Нафплионе у вас будет 2-3 часа не только на обед в одном из многочисленных ресторанов но и на прогулку по старому городу
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Афин
Похожие экскурсии из Афин
Индивидуальная
до 4 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, где вы узнаете о развитии архитектуры, науки и искусства, а также увидите памятники Античности и византийские церкви
Начало: В районе метро «Акрополь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€194 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€182 за всё до 5 чел.