А Ася Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами Оксана профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании, мы в Афинах далеко не первый раз и узнали очень много нового. Всем рекомендую.

С Сергей Обзорная экскурсия по Афинам Двоякое чувство. Хорошая машина, располагающий водитель. Это плюс.

Я Яков Обзорная экскурсия по Афинам Понравилось все. Экскурсия на высоком профессиональном уровне.

Д Дмитрий Акрополь и театр Диониса Увлекательная экскурсия! Замечательный экскурсовод Наталья, любящий свое дело и обладающий широчайшими знаниями. никакого занудства, динамично, интересно! понравилось всей семье и взрослым и детям! Однозначно рекомендуем!