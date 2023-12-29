1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Акрополь и Афины: пешеходная экскурсия, погружение в историю
Приглашаем на пешеходную экскурсию по Афинам и Акрополю - уникальный шанс увидеть сердце Греции своими глазами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Авто-экскурсия по Афинам: от Акрополя до Ликавитоса
Погрузитесь в историю Афин, путешествуя на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя уникальные мифы и легенды, оживающие среди древних руин
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Афинам: Акрополь, Ликавитос и храм Зевса
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением горы Ликавитос, Акрополя, храма Зевса и других значимых мест. Возможность изменения программы и удобный трансфер
Начало: Отель, порт или квартира
Расписание: Все дни недели кроме понедельника и среды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Афинскому Акрополю: от Микен до наших дней
Откройте величие Афинского Акрополя: святилища, театры и храмы, ждущие вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Откройте для себя историю и культуру Афин, прогуливаясь по древним улицам и посещая знаковые места. Узнайте о мифах и легендах, которые оживают на каждом шагу
Начало: Станция метро Тиссио, Афины
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААся29 декабря 2023Оксана профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании, мы в Афинах далеко не первый раз и узнали очень много нового. Всем рекомендую.
- ССергей29 ноября 2023Двоякое чувство. Хорошая машина, располагающий водитель. Это плюс.
- ЯЯков10 апреля 2023Понравилось все. Экскурсия на высоком профессиональном уровне.
- ДДмитрий4 сентября 2022Акрополь и театр ДионисаУвлекательная экскурсия! Замечательный экскурсовод Наталья, любящий свое дело и обладающий широчайшими знаниями. никакого занудства, динамично, интересно! понравилось всей семье и взрослым и детям! Однозначно рекомендуем!
- ЕЕлена28 мая 2019Экскурсия по Афинам с посещением АкрополяДимитрис очень интересный экскурсовод, увлеченный историей, сумевший заинтересовать как старших, так и младших из нашей группы. Спасибо ему огромное от нас всех - врачей из Москвы, а также их детей!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Афинский Акрополь»
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