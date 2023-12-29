Афинский Акрополь – экскурсии в Афинах

Найдено 5 экскурсий в категории «Афинский Акрополь» в Афинах на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Акрополь и Афины: пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Акрополь и Афины: пешеходная экскурсия, погружение в историю
Приглашаем на пешеходную экскурсию по Афинам и Акрополю - уникальный шанс увидеть сердце Греции своими глазами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 150 за всё до 3 чел.
Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Авто-экскурсия по Афинам: от Акрополя до Ликавитоса
Погрузитесь в историю Афин, путешествуя на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя уникальные мифы и легенды, оживающие среди древних руин
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Афинам
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Афинам: Акрополь, Ликавитос и храм Зевса
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением горы Ликавитос, Акрополя, храма Зевса и других значимых мест. Возможность изменения программы и удобный трансфер
Начало: Отель, порт или квартира
Расписание: Все дни недели кроме понедельника и среды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 240 за всё до 3 чел.
Афинский Акрополь
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Афинскому Акрополю: от Микен до наших дней
Откройте величие Афинского Акрополя: святилища, театры и храмы, ждущие вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
90 за человека
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Откройте для себя историю и культуру Афин, прогуливаясь по древним улицам и посещая знаковые места. Узнайте о мифах и легендах, которые оживают на каждом шагу
Начало: Станция метро Тиссио, Афины
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ася
    29 декабря 2023
    Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами
    Оксана профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании, мы в Афинах далеко не первый раз и узнали очень много нового. Всем рекомендую.
  • С
    Сергей
    29 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Афинам
    Двоякое чувство. Хорошая машина, располагающий водитель. Это плюс.
  • Я
    Яков
    10 апреля 2023
    Обзорная экскурсия по Афинам
    Понравилось все. Экскурсия на высоком профессиональном уровне.
  • Д
    Дмитрий
    4 сентября 2022
    Акрополь и театр Диониса
    Увлекательная экскурсия! Замечательный экскурсовод Наталья, любящий свое дело и обладающий широчайшими знаниями. никакого занудства, динамично, интересно! понравилось всей семье и взрослым и детям! Однозначно рекомендуем!
  • Е
    Елена
    28 мая 2019
    Экскурсия по Афинам с посещением Акрополя
    Димитрис очень интересный экскурсовод, увлеченный историей, сумевший заинтересовать как старших, так и младших из нашей группы. Спасибо ему огромное от нас всех - врачей из Москвы, а также их детей!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Афинский Акрополь»

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  5. Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Храм Зевса Олимпийского
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Афинский Акрополь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 90 до 240. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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