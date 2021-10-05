Акрополь с профессиональным гидом

Исследовать главные достопримечательности «священного холма» и посетить музей Акрополя

5
1 отзыв
Афинский Акрополь — мекка для путешественников со всего мира и один из величайших образцов древнего зодчества.

Вы услышите сказания о богах и героях, увидите храмы Ники Аптерос, Парфенон и Эрехтейон.

Погрузитесь в богатую историю этого знакового для мировой цивилизации места и полюбуетесь потрясающими видами на Афины.
Акрополь с профессиональным гидом
Акрополь с профессиональным гидом
Акрополь с профессиональным гидом
Акрополь с профессиональным гидом
Акрополь с профессиональным гидом
Акрополь с профессиональным гидом
Акрополь с профессиональным гидом

Что вас ожидает

История и легенды Акрополя

Гуляя по знаменитому холму Акрополь, вы увидите концертный зал римской эпохи, раскроете тайну первого древнегреческого театра и оцените красоту храма Ники Аптерос. Я поясню, как создатели Парфенона использовали эффект оптических иллюзий и почему его так долго не могут восстановить, хотя он был построен всего за 15 лет. А еще вы узнаете, чем прославился зодчий Мнесикл и как он связан с главным входом в Акрополь. Расшифруете символику женских фигур Кариатид, украшающих храм Эрехтейон, и услышите интересные факты о богине Афине.

Музей Акрополя

Воссоздать полноценную картину Древней Греции поможет музей Акрополя. Вы увидите экспонаты, найденные археологами на «священном холме»: античные статуи и портреты богов, элементы фризов, древние вазы, монеты и декоративные украшения. Я раскрою, как люди жили на этой земле в разные эпохи и почему греки говорили: «В здоровом теле — здоровый дух». Кроме того, расскажу о современном здании музея, построенном по проекту швейцарского архитектора Бернарда Чуми.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: Акрополь — 20 евро взрослые, 10 евро дети; музей Акрополя — 10 евро с человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Акрополь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Марина
Марина
Меня зовут Марина, я работаю гидом с 2007 года. Закончила в Афинах университет, факультет «Классическая филология (греческий язык)» и аспирантуру по специальности «История философии». С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями!
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1 реальный отзыв

Михаил
5 окт 2021
Все было супер, спасибо Вам огромное:)))

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