Что вас ожидает

История и легенды Акрополя

Гуляя по знаменитому холму Акрополь, вы увидите концертный зал римской эпохи, раскроете тайну первого древнегреческого театра и оцените красоту храма Ники Аптерос. Я поясню, как создатели Парфенона использовали эффект оптических иллюзий и почему его так долго не могут восстановить, хотя он был построен всего за 15 лет. А еще вы узнаете, чем прославился зодчий Мнесикл и как он связан с главным входом в Акрополь. Расшифруете символику женских фигур Кариатид, украшающих храм Эрехтейон, и услышите интересные факты о богине Афине.

Музей Акрополя

Воссоздать полноценную картину Древней Греции поможет музей Акрополя. Вы увидите экспонаты, найденные археологами на «священном холме»: античные статуи и портреты богов, элементы фризов, древние вазы, монеты и декоративные украшения. Я раскрою, как люди жили на этой земле в разные эпохи и почему греки говорили: «В здоровом теле — здоровый дух». Кроме того, расскажу о современном здании музея, построенном по проекту швейцарского архитектора Бернарда Чуми.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: Акрополь — 20 евро взрослые, 10 евро дети; музей Акрополя — 10 евро с человека.