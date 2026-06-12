Гуляя по знаменитому холму Акрополь, вы увидите концертный зал римской эпохи, раскроете тайну первого древнегреческого театра и оцените красоту храма Ники Аптерос. Я поясню, как создатели Парфенона использовали эффект оптических иллюзий и почему его так долго не могут восстановить, хотя он был построен всего за 15 лет. А еще вы узнаете, чем прославился зодчий Мнесикл и как он связан с главным входом в Акрополь. Расшифруете символику женских фигур Кариатид, украшающих храм Эрехтейон, и услышите интересные факты о богине Афине.
Музей Акрополя
Воссоздать полноценную картину Древней Греции поможет музей Акрополя. Вы увидите экспонаты, найденные археологами на «священном холме»: античные статуи и портреты богов, элементы фризов, древние вазы, монеты и декоративные украшения. Я раскрою, как люди жили на этой земле в разные эпохи и почему греки говорили: «В здоровом теле — здоровый дух». Кроме того, расскажу о современном здании музея, построенном по проекту швейцарского архитектора Бернарда Чуми.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: Акрополь — €30/взрослый, дети до 18 лет — бесплатно. Музей Акрополя — €20/взрослый, €10 — для детей до 18 лет.
Экскурсия для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Акрополь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Афинах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 764 туристов
Меня зовут Марина, я работаю гидом с 2007 года. Закончила Высшую Афинскую Школу гидов при Министерстве Культуры Греции, а так же Афинский Педагогический Университет, Гуманитарный университет факультет «Классическая филология» и аспирантура «История философии».
Я и моя команда гидов с радостью поделимся накопленными знаниями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Отличная экскурсия! Очень понравилось: интересно, динамично и познавательно. Узнали много нового, время пролетело незаметно. Спасибо гиду Константину за профессионализм!
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E
Elena
Эскурсия очень интересная и познавательная! Александру большое спасибо!
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А
Анна
хочу выразить благодарность Александру за интересную экскурсию по Акропоолю и музею Акрополя. Информация подается без лишний вода, экскурсия на 3 часа, что является оптимальным временем. Александр -приятный человек, знающий предмет, сбросил локацию встречи, когда мы подошли к месте, он уже нас ждал, знал, куда и как пойти, чтобы было меньше людей, сделал отличные фото. Большое спасибо!
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Анар
Всё было великолепно! Александр спланировал маршрут так, что мы смогли погрузиться в историю и при этом совсем не устали. Было очень интересно, красиво и впечатляюще.
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И
Ирина
Гид Александр провел увлекательную экскурсию по Акрополю, рассказ был интересный и не скучный со знанием малейших деталей исторических событий, нам очень понравилось 👍🏻
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Оксана
У меня была замечательный гид Марианна. Очень много и интересно рассказала мне об истории Акрополя и Парфенона, пофотографировала меня на достопримечательностях. Все было очень профессионально и комфортно. Время пролетело незаметно.
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