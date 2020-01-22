Приглашаем Вас на самую романтическую экскурсию в Греции — на мыс Сунион. Во время нашей экскурсии мы отправимся в южную часть Аттики. Еще в пути Вас ожидают потрясающие виды Саранического залива Эгейского моря.
Описание экскурсииОб экскурсии Приглашаем Вас на самую романтическую экскурсию в Греции — на мыс Сунион. Во время нашей экскурсии мы отправимся в южную часть Аттики. Еще в пути Вас ожидают потрясающие виды Саранического залива Эгейского моря. Мыс Сунион приятно удивит Вас живописной природой вокруг и античными постройками. Эти места окутаны легендами, а местные жители говорят, что загаданные желания на мысе Сунион обязательно сбываются. Здесь же расположился один из трех чудом сохранившихся со времен глубокой античности храмов — бога морей Посейдона.
В любой день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Сунион
- Храм Посейдона
- Озеро Вулагмени
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы, транспорт
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Поездка на мыс Сунион была сюрпризом на день рождения моей мамы)
Мы проехали вдоль моря по побережью,заезжали на термальное озеро Вульягмени,в котором плескались закаленные люди(Крещение,19 января)
Храм Посейдона был великолепен в лучах
Мы проехали вдоль моря по побережью,заезжали на термальное озеро Вульягмени,в котором плескались закаленные люди(Крещение,19 января)
Храм Посейдона был великолепен в лучах
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Входит в следующие категории Афин
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