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Поездка на Мыс Сунион на автомобиле

5
1 отзыв
Stella O.
Stella O. – Гид из Афин
Поездка на Мыс Сунион на автомобиле
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €180 за экскурсию

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Поездка на Мыс Сунион на автомобиле
Поездка на Мыс Сунион на автомобиле

Что вы увидите

  • Мыс Сунион
  • Храм Посейдона
Приглашаем Вас на самую романтическую экскурсию ⛳ в Греции - на мыс Сунион.
Во время нашей экскурсии 🧭 мы отправимся в южную часть Аттики. Еще в пути Вас ожидают потрясающие виды Саранического залива Эгейского моря 🌊 Сунион приятно удивит Вас живописной природой вокруг и античными постройками. Эти места окутаны легендами, а местные жители говорят, что загаданные желания на мысе Сунион обязательно сбываются. Здесь же расположился один из трех чудом сохранившихся со времен глубокой античности храмов — бога морей Посейдона.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Поездка на Мыс Сунион на автомобиле
Поездка на Мыс Сунион на автомобиле
Поездка на Мыс Сунион на автомобиле
Поездка на Мыс Сунион на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Stella O.
Stella O.
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1 отзыв оставили туристы

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