Приглашаем Вас на самую романтическую экскурсию ⛳ в Греции - на мыс Сунион.

Во время нашей экскурсии 🧭 мы отправимся в южную часть Аттики. Еще в пути Вас ожидают потрясающие виды Саранического залива Эгейского моря 🌊 Сунион приятно удивит Вас живописной природой вокруг и античными постройками. Эти места окутаны легендами, а местные жители говорят, что загаданные желания на мысе Сунион обязательно сбываются. Здесь же расположился один из трех чудом сохранившихся со времен глубокой античности храмов — бога морей Посейдона.