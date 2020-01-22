Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем Вас на самую романтическую экскурсию в Греции — на мыс Сунион. Во время нашей экскурсии мы отправимся в южную часть Аттики. Еще в пути Вас ожидают потрясающие виды Саранического залива Эгейского моря. 4.8 7 отзывов

Stella Ваш гид в Афинах Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €150 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 7 отзывов 🇷🇺 русский 5 часов 1-6 человек На автобусе, автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Приглашаем Вас на самую романтическую экскурсию в Греции — на мыс Сунион. Во время нашей экскурсии мы отправимся в южную часть Аттики. Еще в пути Вас ожидают потрясающие виды Саранического залива Эгейского моря. Мыс Сунион приятно удивит Вас живописной природой вокруг и античными постройками. Эти места окутаны легендами, а местные жители говорят, что загаданные желания на мысе Сунион обязательно сбываются. Здесь же расположился один из трех чудом сохранившихся со времен глубокой античности храмов — бога морей Посейдона.

В любой день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мыс Сунион

Храм Посейдона

Озеро Вулагмени Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы, транспорт Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: В любой день Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.