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Поездка на Мыс Сунион на автомобиле или автобусе

Мыс Сунион: экскурсия с потрясающими видами и античными постройками
Приглашаем Вас на самую романтическую экскурсию в Греции — на мыс Сунион. Во время нашей экскурсии мы отправимся в южную часть Аттики. Еще в пути Вас ожидают потрясающие виды Саранического залива Эгейского моря.
4.8
7 отзывов
Поездка на Мыс Сунион на автомобиле или автобусе
Поездка на Мыс Сунион на автомобиле или автобусе
Поездка на Мыс Сунион на автомобиле или автобусе

Описание экскурсии

Об экскурсии Приглашаем Вас на самую романтическую экскурсию в Греции — на мыс Сунион. Во время нашей экскурсии мы отправимся в южную часть Аттики. Еще в пути Вас ожидают потрясающие виды Саранического залива Эгейского моря. Мыс Сунион приятно удивит Вас живописной природой вокруг и античными постройками. Эти места окутаны легендами, а местные жители говорят, что загаданные желания на мысе Сунион обязательно сбываются. Здесь же расположился один из трех чудом сохранившихся со времен глубокой античности храмов — бога морей Посейдона.

В любой день

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мыс Сунион
  • Храм Посейдона
  • Озеро Вулагмени
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы, транспорт
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Поездка на мыс Сунион была сюрпризом на день рождения моей мамы)

Мы проехали вдоль моря по побережью,заезжали на термальное озеро Вульягмени,в котором плескались закаленные люди(Крещение,19 января)

Храм Посейдона был великолепен в лучах
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солнца(около 11 утра). Изумительный вид с мыса на бескрайнее море и острова.. это сложно описать,это нужно видеть)

Мы шикарно провели время,выпили шампанского и загадывали желания,стоя на самом юге Аттики)

Стелла,спасибо Вам!)Вы сделали нашу поездку незабываемой)Вы невероятно душевный и приятный человек,знающий и любящий своё дело)мы получили огромное удовольствие от поездки) И никогда не забудем этот чудесный день! 😘

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