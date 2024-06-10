Мы отправимся в неутомительное путешествие к крайней точке Аттики.
По дороге задержимся у живописного пруда в окружении скал — вода в термальном озере имеет уникальный состав.
А прибыв на мыс, вы исследуете руины античного храма на холме и узнаете, почему афиняне почитали Посейдона наравне с Афиной.
По дороге задержимся у живописного пруда в окружении скал — вода в термальном озере имеет уникальный состав.
А прибыв на мыс, вы исследуете руины античного храма на холме и узнаете, почему афиняне почитали Посейдона наравне с Афиной.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Дорога на юг полуострова Аттика пролегает по живописному побережью Саронического залива Эгейского моря. По пути мы остановимся у минерального озера Вульягмени.
- На мысе Сунио вы увидите один из самых известных храмов Древней Греции — храм Посейдона 5 века до н. э. Сам мыс славится чарующими закатами.
- После посещения археологического комплекса на обратном пути мы сможем заехать в одну из рыбацких таверн на обед или ужин.
В путешествии я расскажу об истории древнегреческого полиса. Вы узнаете, почему Посейдон был не менее важен для афинян, чем сама Афина, и поймёте роль флота в истории развития античного государства. А также выясните, какое значение имел юг Аттического полуострова для экономического благополучия Древних Афин.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет совместить археологический интерес с потрясающей красотой Афинской Ривьеры.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Passat. Детское кресло предоставляется по предварительному запросу.
- Дорога в одну сторону займёт примерно час
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Афинах
Провёл экскурсии для 1028 туристов
Меня зовут Александр, я родом из Донецка, этнический грек. Увлекаюсь историей и археологией. В 2001 году приехал в Грецию по стипендии Министерства иностранных дел для получения высшего образования. Окончил Университет социальных и политических наук «Пандион» в Афинах по специальности «Международные отношения» и Школу гидов при Министерстве туризма. Получил лицензию гида-экскурсовода и сейчас с радостью делюсь накопленными знаниями с путешественниками!Задать вопрос
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