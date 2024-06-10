Мы отправимся в неутомительное путешествие к крайней точке Аттики. По дороге задержимся у живописного пруда в окружении скал — вода в термальном озере имеет уникальный состав. А прибыв на мыс, вы исследуете руины античного храма на холме и узнаете, почему афиняне почитали Посейдона наравне с Афиной.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога на юг полуострова Аттика пролегает по живописному побережью Саронического залива Эгейского моря. По пути мы остановимся у минерального озера Вульягмени.

На мысе Сунио вы увидите один из самых известных храмов Древней Греции — храм Посейдона 5 века до н. э. Сам мыс славится чарующими закатами.

После посещения археологического комплекса на обратном пути мы сможем заехать в одну из рыбацких таверн на обед или ужин.

В путешествии я расскажу об истории древнегреческого полиса. Вы узнаете, почему Посейдон был не менее важен для афинян, чем сама Афина, и поймёте роль флота в истории развития античного государства. А также выясните, какое значение имел юг Аттического полуострова для экономического благополучия Древних Афин.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет совместить археологический интерес с потрясающей красотой Афинской Ривьеры.

Организационные детали