читать дальше без него мы бы конечно не нашли и не увидели. Николай по нашей просьбе разработал маршрут по Пелопоннесу и очень помогал советами до конца нашего пребывания в Греции. Рекомендуем этого гида, вы обязательно останетесь довольны!!

Брали экскурсию на четверых. Было очень интересно и комфортно. Николай прекрасный собеседник и экскурсовод. Он показал нам такие места, которые