1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов
Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени
Начало: По договоренности
«На Парните можно покататься на горном велосипеде по специально проложенным тропинкам, прогуляться по пешеходным тропинкам с разным видом сложности, а так же посмотреть древние развалины башен, укреплений и небольшие пещеры»
Расписание: Каждый день 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Афинам: Акрополь, Ликавитос и храм Зевса
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением горы Ликавитос, Акрополя, храма Зевса и других значимых мест. Возможность изменения программы и удобный трансфер
Начало: Отель, порт или квартира
«Экскурсия по Афинам начинается с посещения горы Ликавитос, откуда открывается панорамный вид на город»
Расписание: Все дни недели кроме понедельника и среды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие на мыс Сунио
Посетить минеральное озеро Вульягмени, осмотреть храм Посейдона и оценить красоту Афинской Ривьеры
«По пути мы остановимся у минерального озера Вульягмени»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€294 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлла2 мая 2024Брали экскурсию на четверых. Было очень интересно и комфортно. Николай прекрасный собеседник и экскурсовод. Он показал нам такие места, которые
- SSofya21 марта 2024Экскурсия была замечательная и познавательная. Время пролетело незаметно. Николай рассказал много о Греции и об Афинах. Николай умеет найти индивидуальный подход к каждому. Мы в восторге от экскурсии!!!
- ЕЕлена11 марта 2024Могу только посоветовать экскурсию с Николаем. Чудесно провели время, очень много увидели и узнали Познакомились с Афинами со всех сторон.
- ССергей29 ноября 2023Двоякое чувство. Хорошая машина, располагающий водитель. Это плюс.
- ЯЯков10 апреля 2023Понравилось все. Экскурсия на высоком профессиональном уровне.
- TTatiana2 ноября 2022Озеро Вульягмени и набережная АфинЯ увидела великолепное озеро Вульягмени и неповторимый ландшафт. Вода в озере оказывает целебные свойства на суставы и кожу человека. Прогулка
- ННаталья23 сентября 2022Озеро Вульягмени и набережная АфинЗамечательная экскурсия. Стелла интересно даёт информацию. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Природа и пейзажи»
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