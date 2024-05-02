Познавательные экскурсии на природе в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Афинах на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Галопом по Афинам
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов
Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени
Начало: По договоренности
«На Парните можно покататься на горном велосипеде по специально проложенным тропинкам, прогуляться по пешеходным тропинкам с разным видом сложности, а так же посмотреть древние развалины башен, укреплений и небольшие пещеры»
Расписание: Каждый день 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Афинам
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Афинам: Акрополь, Ликавитос и храм Зевса
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением горы Ликавитос, Акрополя, храма Зевса и других значимых мест. Возможность изменения программы и удобный трансфер
Начало: Отель, порт или квартира
«Экскурсия по Афинам начинается с посещения горы Ликавитос, откуда открывается панорамный вид на город»
Расписание: Все дни недели кроме понедельника и среды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 240 за всё до 3 чел.
Путешествие на мыс Сунио
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие на мыс Сунио
Посетить минеральное озеро Вульягмени, осмотреть храм Посейдона и оценить красоту Афинской Ривьеры
«По пути мы остановимся у минерального озера Вульягмени»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
294 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элла
    2 мая 2024
    Галопом по Афинам
    Брали экскурсию на четверых. Было очень интересно и комфортно. Николай прекрасный собеседник и экскурсовод. Он показал нам такие места, которые
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    без него мы бы конечно не нашли и не увидели. Николай по нашей просьбе разработал маршрут по Пелопоннесу и очень помогал советами до конца нашего пребывания в Греции. Рекомендуем этого гида, вы обязательно останетесь довольны!!

  • S
    Sofya
    21 марта 2024
    Галопом по Афинам
    Экскурсия была замечательная и познавательная. Время пролетело незаметно. Николай рассказал много о Греции и об Афинах. Николай умеет найти индивидуальный подход к каждому. Мы в восторге от экскурсии!!!
  • Е
    Елена
    11 марта 2024
    Галопом по Афинам
    Могу только посоветовать экскурсию с Николаем. Чудесно провели время, очень много увидели и узнали Познакомились с Афинами со всех сторон.
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    Николай уделил нам очень много внимания и времени. Всё рассказал и показал, ответил на все наши вопросы. Мы были довольны проведённым днём.

  • С
    Сергей
    29 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Афинам
    Двоякое чувство. Хорошая машина, располагающий водитель. Это плюс.
  • Я
    Яков
    10 апреля 2023
    Обзорная экскурсия по Афинам
    Понравилось все. Экскурсия на высоком профессиональном уровне.
  • T
    Tatiana
    2 ноября 2022
    Озеро Вульягмени и набережная Афин
    Я увидела великолепное озеро Вульягмени и неповторимый ландшафт. Вода в озере оказывает целебные свойства на суставы и кожу человека. Прогулка
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    по набережной оставила незабываемые впечатления, было сделано много фотографий на память. Поездка была организована грамотно и на высоком уровне, спасибо гиду.

  • Н
    Наталья
    23 сентября 2022
    Озеро Вульягмени и набережная Афин
    Замечательная экскурсия. Стелла интересно даёт информацию. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 294. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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