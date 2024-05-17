1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афины для детей: увлекательное путешествие в мир античных мифов
Погрузитесь в удивительный мир древнегреческих мифов и легенд вместе с вашими детьми на этой уникальной экскурсии по Афинам
Начало: Метро Синтагма около фонтана
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие на мыс Сунио
Посетить минеральное озеро Вульягмени, осмотреть храм Посейдона и оценить красоту Афинской Ривьеры
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€294 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна17 мая 2024Посещение винодельни -супер. Благодарны за выполнение наших пожеланий! Искупались в море а ещё не сезон. За виды спасибо. Не самый короткий маршрут из центра в винодельню у аэропорта ( хотелось бы улучшить). Впечатление от экскурсии отличное.
- ЛЛилиана8 мая 2024И вот спустя пару месяцев можно и нужно написать, какую потрясающую экскурсию для меня провела Евгения! 6 часов удивительных видов, интересных разговоров и морского духа! А если захочется чего-то эдакого - гитара в машине будет кстати! С благодарностями из Польши;)))))
- ААнна30 апреля 2024Вся наша семья получила огромное удовольствие от тура
- MMaya30 апреля 2024Спасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросы мы получили ответы, увидели прекрасные места Афинской ривьеры.
- ССтанислав27 апреля 2024С Ольгой мы списались через трипстер, наш перелет из Неаполя в Тель Авив через Афины был с остановкой 11 часов Решили
- ИИван21 апреля 2024Экскурсия понравилась как взрослым так и детям. Очень много нового узнали о древней и современной Греции. Также получили много рекомендаций мест от Ольги, которые с удовольствием в последствии посетили.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «На машине»
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Сейчас в Афинах в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 294. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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