Экскурсии по Афинам на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Афинах на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
200 за всё до 3 чел.
Афины для детей: путешествие на машине времени
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Афины для детей: увлекательное путешествие в мир античных мифов
Погрузитесь в удивительный мир древнегреческих мифов и легенд вместе с вашими детьми на этой уникальной экскурсии по Афинам
Начало: Метро Синтагма около фонтана
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Путешествие на мыс Сунио
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие на мыс Сунио
Посетить минеральное озеро Вульягмени, осмотреть храм Посейдона и оценить красоту Афинской Ривьеры
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
294 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    Посещение винодельни -супер. Благодарны за выполнение наших пожеланий! Искупались в море а ещё не сезон. За виды спасибо. Не самый короткий маршрут из центра в винодельню у аэропорта ( хотелось бы улучшить). Впечатление от экскурсии отличное.
  • Л
    Лилиана
    8 мая 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    И вот спустя пару месяцев можно и нужно написать, какую потрясающую экскурсию для меня провела Евгения! 6 часов удивительных видов, интересных разговоров и морского духа! А если захочется чего-то эдакого - гитара в машине будет кстати! С благодарностями из Польши;)))))
  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Афины для детей: путешествие на машине времени
    Вся наша семья получила огромное удовольствие от тура
  • M
    Maya
    30 апреля 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    Спасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросы мы получили ответы, увидели прекрасные места Афинской ривьеры.
    Спасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросыСпасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросыСпасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросы
  • С
    Станислав
    27 апреля 2024
    Афины для детей: путешествие на машине времени
    С Ольгой мы списались через трипстер, наш перелет из Неаполя в Тель Авив через Афины был с остановкой 11 часов Решили
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    взять экскурсию по центру Афин и чтоб было интересно для детей (парни 5 и 10 лет) С помощью советов Ольги быстро и просто добрались на метро до центра Афин до места встречи, Ольга прекрасно составила маршрут, мы успели увидеть и знаменитый развод часовых у здания парламента Греции и храм Зевса и получили лучший вид на Акрополь! После экскурсии воспользовались советом Ольги и поужинали в отличной греческой таверне (хоть и пришлось подождать места на входе но оно того стоило). Спасибо Ольга!

  • И
    Иван
    21 апреля 2024
    Афины для детей: путешествие на машине времени
    Экскурсия понравилась как взрослым так и детям. Очень много нового узнали о древней и современной Греции. Также получили много рекомендаций мест от Ольги, которые с удовольствием в последствии посетили.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «На машине»

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  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Храм Зевса Олимпийского
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 294. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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