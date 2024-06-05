1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
«У храма Зевса погрузитесь в мифы о главном боге Олимпа и его приключениях»
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
«А также изучите храм Гефеста, где немного поговорим о древнегреческих культах»
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Афинские истории: путешествие по древним и современным Афинам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах
Начало: Обсуждается накануне
Сегодня в 16:30
10 июня в 13:30
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Афинский Акрополь и Старый город - погружение в историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
«Вы увидите основные памятники Акрополя: Парфенон, Эрехтейон, храм Афины Ники, Пропилеи, святилище Асклепия, театр Диониса и Одеон Герода Аттического»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
«А в зале архаического периода оцените архитектурный декор храмов, разрушенных персами, и целый ряд статуй кор и куров — подношений богине Афине»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
€93 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Акрополь в Афинах: эксклюзивное путешествие в прошлое
Поднимитесь на священную скалу Акрополя, чтобы увидеть величественный Парфенон и загадочный Эрехтейон. Полное погружение в древнегреческую историю ждет вас
Начало: У метро Акрополи
«Вы рассмотрите легендарный Парфенон, храм Эрехтейон с кариатидами и старейший театр мира»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Афины: погружение в мир древних тайн и мифов
Поднимитесь на Акрополь, ощутите дух древности и узнайте удивительные истории, стоящие за каменными гигантами Афин
Начало: У метро Акрополь
«А в живописных кварталах Плака и Монастираки восхититесь шедеврами религиозного строительства времен Византии и Османской империй»
Сегодня в 16:00
14 июня в 08:00
€169 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
«Гуляя по знаменитому холму Акрополь, вы увидите концертный зал римской эпохи, раскроете тайну первого древнегреческого театра и оцените красоту храма Ники Аптерос»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афины для детей: увлекательное путешествие в мир античных мифов
Погрузитесь в удивительный мир древнегреческих мифов и легенд вместе с вашими детьми на этой уникальной экскурсии по Афинам
Начало: Метро Синтагма около фонтана
«▪️ У храма Зевса Олимпийского обязательно поговорим о верховном античном боге: ребята узнают историю рождения великого Громовержца и поймут, что могут сказать мифы об идеях и образе мыслей древних греков»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Православные Афины: путешествие по святыням великой империи
Познакомьтесь с духовным наследием Афин. Откройте для себя вековые храмы, уникальные иконы и мозаики в компании опытного гида
«История, религия и архитектура»
Сегодня в 15:00
14 июня в 08:00
€149 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, знакомство с эпохой Древней Греции, римским, византийским и османским периодами. Узнайте о современной культуре города
Начало: В районе метро «Акрополь»
«Не пропустим медресе и мечеть эпохи османского владычества, а также руины знаменитой Библиотеки Адриана»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
€40 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Агора Афин: Индивидуальное путешествие в историю античности
Представьте себя участником судебных процессов и голосований античных Афин, гуляя по историческим местам Агоры
Начало: В районе м. Тисеон
«А еще я покажу нулевой километр древних Афин, первый в мире поисковик информации, храм «лего» и вход в «зону VIP»»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны древней Агоры: путеводитель по историческому сердцу Афин
Вас ждет захватывающее путешествие по Агоре, где каждый камень рассказывает истории древнегреческой цивилизации
Начало: На площади Монастираки
«Акрополь был религиозным центром Древней Греции, Агора — торговым и общественным»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Золотой век» афинской демократии: исследование Агоры
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Агоре Афин, где зародилась демократия и философия
Начало: у станции метро Монастыраки
Сегодня в 16:30
14 июня в 08:30
€159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Византийский музей Афин: погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю Византии с профессиональным гидом. Узнайте о фресках, иконах и архитектуре, исследуя богатую коллекцию музея
Начало: У метро Евангелисмос
«Византийская империя: история, религия и архитектура»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
€93 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов
Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени
Начало: По договоренности
«Храм Зевса Олимпийского Храм Зевса Олимпийского самый большой храм Греции, строившийся с VI века до нашей эры и до II века нашей эры, располагается в Афинах в 500 метрах к юго-востоку от Акрополя и около 700 метров южнее площади Синтагма»
Расписание: Каждый день 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Древней Греции
Начало: Вход на станцию метро ΣΥΝΤΑΓΜΑ
«Это холм высотой чуть больше 150 метров, на котором находится комплекс древних храмов»
Расписание: По будням в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто: путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних Афин, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки на авто с личным гидом
Начало: По договоренности
«Вместе с гидом, на комфортном автомобиле, вы отправитесь в путешествие по городу: посетите первый королевский дворец Греции, увидите храм Зевса, побываете возле современного Олимпийского стадиона»
Расписание: по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€494 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Акрополь и Афины: пешеходная экскурсия, погружение в историю
Приглашаем на пешеходную экскурсию по Афинам и Акрополю - уникальный шанс увидеть сердце Греции своими глазами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Авто-экскурсия по Афинам: от Акрополя до Ликавитоса
Погрузитесь в историю Афин, путешествуя на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя уникальные мифы и легенды, оживающие среди древних руин
Начало: Ваш отель
«Вершиной европейского и мирового зодчества считается главный храм феномен Акрополя – Парфенон, посвященный богине Афине-деве»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Откройте для себя историю и культуру Афин, прогуливаясь по древним улицам и посещая знаковые места. Узнайте о мифах и легендах, которые оживают на каждом шагу
Начало: Станция метро Тиссио, Афины
«Далее на площади Монастыраки увидим единственное место со священной рекой Эриданос»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
«В Акрополе вы увидите самый маленький храм — храм крылатой богини Ники — и узнаете, как в нём помещались верующие»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие на мыс Сунио
Посетить минеральное озеро Вульягмени, осмотреть храм Посейдона и оценить красоту Афинской Ривьеры
«На мысе Сунио вы увидите один из самых известных храмов Древней Греции — храм Посейдона 5 века до н»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€294 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 июня 2024Хорошая экскурсия по Акрополю и прилегающему району. Другие районы не входят, то есть обзорной не является. Информация подается легко и понятно, но достаточно интересно и уверенно.
- ГГеннадий3 июня 2024Экскурсия Анны очень интересная, живая, насыщенная. Позволяет увидеть город во всем его многообразии. После 2-х часовой экскурсии понимаешь, что такого числа интересных мест не увидел бы и несколько дней. Рекомендую! Спасибо Анна.
- ААлена3 июня 2024Очень довольны экскурсией! Экскурсию проводил гид Александр - было невероятно интересно, живо, позитивно, очень красивый маршрут и удобно организовано! Очень
- ИИрина2 июня 2024Чудесная экскурсия. Чудесная Анна. Отлично организовано - от места встречи до окончания прогулки. Куча новых знаний и прекрасное первое впечатление от Афин. Спасибо за рекомендации и интересные рассказы!
- ССветлана1 июня 2024Анна -человек, находящийся на своем месте. Видно, как ей нравится то, что она делает. У нее есть ответы на все вопросы и подход к любой аудитории. (были с ребенком) экскурсия прошла в, как прогулка с другом. Все очень понравилось!!!
- VVlad31 мая 2024Все супер, время пролетело незаметно. Рекомендую!
- IIrina27 мая 2024Если вы решите полететь в Афины,особенно,если в первый раз,очень рекомендую пройтись по городу,по Акрополю с замечательным экскурсоводом,Александром. Вы пройдёте с
- ААнна26 мая 2024Очень понравилась экскурсия. За 1,5 часа в уютной компании Александра все успели обойти и получить познавательную информацию. Рекомендую!
- ТТатьяна20 мая 2024Прекрасная экскурсия благодаря чуткому и очень эрудированному экскурсоводу. Индивидуальный подход - чувствует какая интересует информация и открыла для нас интересные места, факты, мифы…
- ССофья16 мая 2024Какая отличная и познавательная экскурсия по музею и Акрополю! Я была в восторге, даже моя мама, которая не любит экскурсии была очень рада и под впечатлением от дня! Спасибо огромное Александру! И в следующий раз обязательно еще раз возьмем вас!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Святые места»
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