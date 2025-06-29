Афины — это не только центр древнегреческой истории, но и настоящая кулинарная сокровищница, где каждый вкус рассказывает свою уникальную историю.
Сегодня мы отправимся в путешествие по лучшим гастрономическим уголкам города, чтобы насладиться вкусами традиционной греческой кухни.
Сегодня мы отправимся в путешествие по лучшим гастрономическим уголкам города, чтобы насладиться вкусами традиционной греческой кухни.
Описание экскурсии
Начинаем наш гастрономический тур с чашки ароматного греческого кофе в местной кофейне. Вы попробуете традиционный кофе, сваренный на песке, и насладитесь свежими кунжутными булочками — «кулури». Затем мы посещаем Варвaкиос Агора. Здесь можно увидеть разнообразие свежих продуктов: от оливкового масла и сыров до специй и свежайшей рыбы. Это идеальное место, чтобы познакомиться с настоящей атмосферой греческой кухни. Также мы остановимся в семейной лавке, чтобы попробовать мед из региона Аттика — одного из лучших в Греции. Далее мы идём в магазин бакалико, чтобы попробовать разные виды сыров,колбас, оливок,вин, как ретсина и асиртико плюс ципуро-местная чача. Затем мы отведаем сувлаки, короля уличной еды в Греции. А как насчет спанакопиты(пирог с начинкой из сыра фета и листьев молодого шпината) и сладкой «бугацы» с заварным кремом? Сладкий финал: десерт В завершение тура мы отправимся в кондитерскую, чтобы насладиться десертами: пахлавой, лукумадес (жареными пончиками с медом и корицей) и галактобуреко (молочным пирогом). Идеальное завершение дня — бокал ликера мастиха, сделанного из смолы мастичного дерева.
*Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя вкус Афин!:
* Этот тур подарит вам уникальные впечатления, откроет тайны греческой кухни и оставит незабываемые воспоминания. Важная информация: Место встречи станция Метро Монастираки.
**Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя вкус Афин!:
* Этот тур подарит вам уникальные впечатления, откроет тайны греческой кухни и оставит незабываемые воспоминания. Важная информация: Место встречи станция Метро Монастираки.
** Этот тур подарит вам уникальные впечатления, откроет тайны греческой кухни и оставит незабываемые воспоминания. Важная информация: Место встречи станция Метро Монастираки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральный рынок Афин
- Площпдь Монастыраки
- Исторический центр
- Главную торговую улицу
- Традиционные магазины, лавки
Что включено
- Услуги гида
- Дегустация сыров
- Кофе
- Сувлаки
- Сладости
- Выпечка
- Вино, чача
Место начала и завершения?
Станция Метро Монастираки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Место встречи станция Метро Монастираки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Dmitrijs
29 июн 2025
Приятный гид. Все расскажет,все покажет. Интересно его слушать. Блюда,которые мы пробовали были вкусными. Думаю что 75 евро это хорошая цена для этой экскурсии. В следующий раз обязательно воспользуюсь услугами этого года. 10/10
Входит в следующие категории Афин
Похожие экскурсии из Афин
Индивидуальная
до 5 чел.
Афинский Акрополь: история, тайны и легенды
Вас ждет захватывающее путешествие к вершине Акрополя, где древние храмы хранят свои секреты. Погрузитесь в мир античной архитектуры
Начало: У метро Акрополь
11 ноя в 12:30
12 ноя в 08:30
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: Недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Афинский треугольник: экскурсия по историческим площадям и рынкам
Погружение в атмосферу Афин через прогулку по площадям Монастираки, Омония и Синтагма. Узнайте о древних руинах, антикварных лавках и центральном рынке
Начало: В районе площадей Монастираки, Омонии или Синтагмы...
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
€160 за всё до 6 чел.