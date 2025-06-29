Начинаем наш гастрономический тур с чашки ароматного греческого кофе в местной кофейне. Вы попробуете традиционный кофе, сваренный на песке, и насладитесь свежими кунжутными булочками — «кулури». Затем мы посещаем Варвaкиос Агора. Здесь можно увидеть разнообразие свежих продуктов: от оливкового масла и сыров до специй и свежайшей рыбы. Это идеальное место, чтобы познакомиться с настоящей атмосферой греческой кухни. Также мы остановимся в семейной лавке, чтобы попробовать мед из региона Аттика — одного из лучших в Греции. Далее мы идём в магазин бакалико, чтобы попробовать разные виды сыров,колбас, оливок,вин, как ретсина и асиртико плюс ципуро-местная чача. Затем мы отведаем сувлаки, короля уличной еды в Греции. А как насчет спанакопиты(пирог с начинкой из сыра фета и листьев молодого шпината) и сладкой «бугацы» с заварным кремом? Сладкий финал: десерт В завершение тура мы отправимся в кондитерскую, чтобы насладиться десертами: пахлавой, лукумадес (жареными пончиками с медом и корицей) и галактобуреко (молочным пирогом). Идеальное завершение дня — бокал ликера мастиха, сделанного из смолы мастичного дерева.

*Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя вкус Афин!:

* Этот тур подарит вам уникальные впечатления, откроет тайны греческой кухни и оставит незабываемые воспоминания. Важная информация: Место встречи станция Метро Монастираки.

**Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя вкус Афин!:

* Этот тур подарит вам уникальные впечатления, откроет тайны греческой кухни и оставит незабываемые воспоминания. Важная информация: Место встречи станция Метро Монастираки.

** Этот тур подарит вам уникальные впечатления, откроет тайны греческой кухни и оставит незабываемые воспоминания. Важная информация: Место встречи станция Метро Монастираки.