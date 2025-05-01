Экскурсия начинается у подножия священной скалы афинян. Путешественники поднимутся к вершине, где их ждет знакомство с Акрополем.
Участники узнают о функциях и значении этого места, особенностях античной архитектуры и событиях, повлиявших на строительство. Среди достопримечательностей - храм богини Ники, Эрехтейон, театр Иродион и Парфенон. Эта экскурсия подходит для взрослых и детей старше 7 лет. Билеты в Акрополь приобретаются отдельно
Участники узнают о функциях и значении этого места, особенностях античной архитектуры и событиях, повлиявших на строительство. Среди достопримечательностей - храм богини Ники, Эрехтейон, театр Иродион и Парфенон. Эта экскурсия подходит для взрослых и детей старше 7 лет. Билеты в Акрополь приобретаются отдельно
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная история Акрополя
- 🎭 Театр Иродион в программе
- 🌟 Тайны древних мастеров
- 🕌 Храм богини Ники
- 📜 Античная архитектура
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Храм богини Ники
- Эрехтейон
- Театр Иродион
- Парфенон
- Первый в мире театр
Описание экскурсии
Вы увидите:
- храм богини Ники, словно парящий в воздухе.
- изящный храм Эрехтейон.
- небольшой театр Иродион.
- величественный храм Парфенон.
- первый в мире театр.
Вы узнаете:
- какую функцию выполнял Акрополь.
- какие события повлияли на его строительство.
- как и во имя чего создавались его храмы.
- каковы особенности античной архитектуры.
- где находилось самое священное место древнего города.
Организационные детали
- Билеты в Акрополь не включены в стоимость: €20 с 1 апреля по 31 октября, €10 с 1 ноября по 31 марта.
- Билет для гида покупать не нужно.
- Ограничение по возрасту 7+.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Акрополь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Афинах
Провела экскурсии для 473 туристов
Приветствую всех путешественников! Я живу в Греции 7 лет. Очень люблю эту страну, ее неописуемую красоту и живой характер. Мне легко было почувствовать себя здесь как дома, этому способствовало серьезноеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
1 мая 2025
Огромное спасибо Алине! Легко подстраивается под пожелания и интересы слушателей, подача материала увлекательная. Обязательно буду рекомендовать всем друзьям и знакомым, кто соберется посетить Акрополь!
S
Syuzanna
27 мар 2025
Отзыв о туре с Алиной на Акрополе
⭐⭐⭐⭐⭐
Мы имели удовольствие провести два часа с Алиной во время нашей недавней поездки в Афины, и это определенно стало ярким моментом нашего отдыха! Путешествуя
⭐⭐⭐⭐⭐
Мы имели удовольствие провести два часа с Алиной во время нашей недавней поездки в Афины, и это определенно стало ярким моментом нашего отдыха! Путешествуя
Ю
Юрий
17 мар 2025
Все очень понравилось. Алина проверила прекрасную экскурсию по акрополю, не утомительно и интересно. Спасибо большое!
Я
Яна
19 дек 2024
хочется сказать спасибо еще раз Алине за замечательную экскурсию по Акрополю. Интересный рассказ, легко поданная информация. Много интересных фактов. Жалеем,что не взяли еще одну экскурсию по городу.
До встречи и еще раз спасибо
До встречи и еще раз спасибо
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