Исследовать город на стыке истории и мифов
Гуляя по столице Греции, мы поговорим о прошлом страны, культуре, традициях и легендах. Вы посетите Акрополь и узнаете, что афиняне получили в подарок от богов. Услышите, чем отличается одеон от театра.
Побываете на смотровой и полюбуетесь видом на город под мои рассказы о самом скандальном сувенире Греции и страсти Гефеста к богине Афине.
Побываете на смотровой и полюбуетесь видом на город под мои рассказы о самом скандальном сувенире Греции и страсти Гефеста к богине Афине.
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Описание
Что вас ожидает
В Акрополе вы увидите самый маленький храм — храм крылатой богини Ники — и узнаете, как в нём помещались верующие. Услышите, чем феноменален храм Парфенон. Я расскажу, кого приносили в жертву богам, что такое симпозиум с Гетерами и что подарили боги афинянам.
Возле одеона Герода Аттики вы разберётесь, чем одеон отличается от театра. Театр тоже увидите — театр Диониса, самый древний в мире. Я поделюсь, почему раньше посещать его было обязательно.
Мы поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на храм Зевса, арку Адриана и стадион Калимармаро. Прогуляемся по центру Афин, где я расскажу, где отравили Сократа, где родилась демократия и какой район старого города самый колоритный.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Билет в археологическую зону Акрополя в летний сезон (1 апреля — 31 октября) — €20/чел.
- Билет в археологическую зону Акрополя в зимний сезон (1 ноября — 31 марта) — €10/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от станции метро «Фисио»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Афинах
Друзья, меня зовут Оксана Маряхина, я историк-археолог Греции и лицензированный гид. Участвую в археологических раскопках на территории Греции и углублённо изучаю мифологию. Провожу экскурсии по историческому центру Афин для взрослых и детей — с мифологией, не скучные, но познавательные. Маршрут и продолжительность можно менять по вашему желанию.
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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Театральные
Акрополь
Популярные места
Храм Зевса
Святые места
Анафиотика
Одеон Герода Аттика
Ареопаг
Парфенон
Театр Диониса
Храм Гефеста
Арка Адриана
Архитектура и археология
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