Гуляя по столице Греции, мы поговорим о прошлом страны, культуре, традициях и легендах. Вы посетите Акрополь и узнаете, что афиняне получили в подарок от богов. Услышите, чем отличается одеон от театра. Побываете на смотровой и полюбуетесь видом на город под мои рассказы о самом скандальном сувенире Греции и страсти Гефеста к богине Афине.

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Описание

Что вас ожидает

В Акрополе вы увидите самый маленький храм — храм крылатой богини Ники — и узнаете, как в нём помещались верующие. Услышите, чем феноменален храм Парфенон. Я расскажу, кого приносили в жертву богам, что такое симпозиум с Гетерами и что подарили боги афинянам.

Возле одеона Герода Аттики вы разберётесь, чем одеон отличается от театра. Театр тоже увидите — театр Диониса, самый древний в мире. Я поделюсь, почему раньше посещать его было обязательно.

Мы поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на храм Зевса, арку Адриана и стадион Калимармаро. Прогуляемся по центру Афин, где я расскажу, где отравили Сократа, где родилась демократия и какой район старого города самый колоритный.

Организационные детали

Дополнительные расходы