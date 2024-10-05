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не пожалела! Евгения - знающий, приятный собеседник! Благодаря ей я чудесно провела день! Посетили местную винодельню. Сначала была небольшая экскурсия, затем дегустация вин. После этого прокатились по побережью с остановками, чтобы полюбоваться красотой природы и выпить вкуснейший кофе! В завершении был обед в греческой таверне в компании такого приятного собеседника, как Евгения!