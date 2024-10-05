Дегустации на экскурсиях в Афинах – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Афинах на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
На машине
39 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
«Экскурсия и дегустация на винодельне: 10 вин, включая премиум-вина, и тарелка с традиционными греческими закусками — 40 евро с человека»
30 окт в 11:00
31 окт в 11:00
227 за всё до 3 чел.
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
Пешая
45 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Три кита греческой кухни в Афинах: хлеб, вино, олива
Погрузитесь в мир греческой кухни и культуры на уникальной экскурсии по Афинам, где хлеб, вино и олива откроют вам свои секреты
Начало: Станция метро Монастыраки
«Все дегустации оплачиваются отдельно и в стоимость экскурсии не входят»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Дегустация греческих вин на секретном пляже
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дегустация греческих вин на секретном пляже
Попробовать одно из самых древних и самобытных вин - на экскурсии из Афин
Начало: У станции метро «Elliniko»
«Дегустация будет проходить на секретном пляже, который часто абсолютно пуст»
30 окт в 17:00
31 окт в 17:00
170 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 октября 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    Была в сентябре в Греции проездом. Хотелось узнать что-то новое о Греции, посмотреть красоты побережья, поэтому выбрала эту экскурсию. И
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    не пожалела! Евгения - знающий, приятный собеседник! Благодаря ей я чудесно провела день! Посетили местную винодельню. Сначала была небольшая экскурсия, затем дегустация вин. После этого прокатились по побережью с остановками, чтобы полюбоваться красотой природы и выпить вкуснейший кофе! В завершении был обед в греческой таверне в компании такого приятного собеседника, как Евгения!

  • И
    Иван
    6 сентября 2024
    Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
    Искреннее рекомендую обратиться к Ольге, время пролетело незаметно, было очень интересно и вкусно)
  • J
    Jevgenija
    21 августа 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    Спасибо за интересную экскурсию. Всё очень понравилось. Несмотря на то, что в Афинах не в первый раз, узнали много нового и интересного. Вся поездка прошла в расслабляющей и приятной атмосфере.
  • О
    Ольга
    26 июня 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    Провели отличный день благодаря Евгении. Очень понравилась винодельня: хорошее вино и очень интересная сама экскурсия там! Далее заехали на прекраснейший дикий пляж, накупались и, пожертвовав временем на обед, посетили даже храм Посейдона!
  • E
    Elena
    2 июня 2024
    Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
    Хорошая экскурсия, спасибо Ольге! Получили огромное удовольствие.
    Хорошая экскурсия, спасибо Ольге! Получили огромное удовольствиеХорошая экскурсия, спасибо Ольге! Получили огромное удовольствиеХорошая экскурсия, спасибо Ольге! Получили огромное удовольствиеХорошая экскурсия, спасибо Ольге! Получили огромное удовольствиеХорошая экскурсия, спасибо Ольге! Получили огромное удовольствие

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Дегустационные туры»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
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  3. Дегустация греческих вин на секретном пляже
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Монастираки
  6. Площадь Синтагма
  7. Плака и Монастираки
  8. Театр Диониса
  9. Афинский Акрополь
  10. Арка Адриана
Сколько стоит экскурсия по Афинам в октябре 2024
Сейчас в Афинах в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 227. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 84 ⭐ отзыва, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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