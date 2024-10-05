5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
«Экскурсия и дегустация на винодельне: 10 вин, включая премиум-вина, и тарелка с традиционными греческими закусками — 40 евро с человека»
30 окт в 11:00
31 окт в 11:00
€227 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Три кита греческой кухни в Афинах: хлеб, вино, олива
Погрузитесь в мир греческой кухни и культуры на уникальной экскурсии по Афинам, где хлеб, вино и олива откроют вам свои секреты
Начало: Станция метро Монастыраки
«Все дегустации оплачиваются отдельно и в стоимость экскурсии не входят»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дегустация греческих вин на секретном пляже
Попробовать одно из самых древних и самобытных вин - на экскурсии из Афин
Начало: У станции метро «Elliniko»
«Дегустация будет проходить на секретном пляже, который часто абсолютно пуст»
30 окт в 17:00
31 окт в 17:00
€170 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 октября 2024Была в сентябре в Греции проездом. Хотелось узнать что-то новое о Греции, посмотреть красоты побережья, поэтому выбрала эту экскурсию. И
- ИИван6 сентября 2024Искреннее рекомендую обратиться к Ольге, время пролетело незаметно, было очень интересно и вкусно)
- JJevgenija21 августа 2024Спасибо за интересную экскурсию. Всё очень понравилось. Несмотря на то, что в Афинах не в первый раз, узнали много нового и интересного. Вся поездка прошла в расслабляющей и приятной атмосфере.
- ООльга26 июня 2024Провели отличный день благодаря Евгении. Очень понравилась винодельня: хорошее вино и очень интересная сама экскурсия там! Далее заехали на прекраснейший дикий пляж, накупались и, пожертвовав временем на обед, посетили даже храм Посейдона!
- EElena2 июня 2024Хорошая экскурсия, спасибо Ольге! Получили огромное удовольствие.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Дегустационные туры»
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в октябре 2024
Сейчас в Афинах в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 227. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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