Гастрономический тур по Афинам - это уникальная возможность познакомиться с культурой города через его вкусы.
Участники попробуют пироги из феты или шпината, узнают о разнообразии греческих оливок и насладятся местными напитками, такими как вино и ракомело. В программе также дегустация греческих сыров и посещение лавок с мясными деликатесами. Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в кулинарные традиции Афин
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Попробовать местные напитки
- 🧀 Узнать о греческих сырах
- 🍇 Дегустация оливок
- 🥧 Посетить старейшие бугацидзико
- 🥩 Открыть мясные деликатесы
Что можно увидеть
- Бугацидзико
- Лавки с мясными деликатесами
Описание экскурсии
- Начнём с пирога из феты или шпината — в одной из старейших бугацидзико города
- Продегустируем оливки разных сортов, включая каламон — тёмные, мясистые, с глубоким вкусом
- Попробуем местные напитки: вино, ракомело, а при желании — узо или ципуро
- Выясним, какие бывают греческие сыры — от классической гравьеры до редкого цафалути
- Зайдём в лавку с мясными деликатесами — всё от местных производителей
Будьте внимательны: все дегустации оплачиваются дополнительно
Вы узнаете:
- Где искать лучшие места с морепродуктами и сувлаки
- Как отличить гастрономическую находку от туристической ловушки
- Какие районы Афин подойдут для ужина, коктейля или лимонада с видом
Организационные детали
- Мы посетим несколько заведений и магазинчики у рынка
- Дегустации оплачиваются дополнительно: €8–10 с чел.
- Рекомендую не наедаться перед экскурсией!
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Афинах
Провела экскурсии для 1402 туристов
Я Елена. Живу в Афинах с 2016 года и полюбила этот город всей душой. Окончила историко-филологический факультет, а также курсы по истории Греции и с удовольствием посещаю проходящие в Афинах
Отзывы и рейтинг
5
Светила
30 сен 2025
Спасибо!
S
Sergey
21 сен 2025
Мы с женой отлично провели 3 часа в компании Елены, которая сделала эту экскурсию незабываемой для нас обоих и влюбила в греческую кухню и древний город. Елена очень знающий и
Н
Наталия
18 сен 2025
Елена очень интересно построила экскурсию «Вкусные Афины». Много узнали нового и интересного про кухню Афин. Заодно посмотрели Акрополь😉. Елена еще раз спасибо!
Э
Элина
17 сен 2025
Елена провела нам чудесную экскурсию по гастрономическим Афинам. Рассказала про тамошние специалитеты и про местные вина. Мы провели прекрасные несколько часов, гуляя по улицам Афин и заглядывая во всякие "вкусные" места. Большое спасибо Елене за прекрасно проведенное время!
