Вкус Афин: сыры, оливки, пироги и вино

Погрузитесь в гастрономический мир Афин! Попробуйте местные сыры, оливки и пироги, наслаждаясь атмосферой города. Откройте для себя секреты греческой кухни
Гастрономический тур по Афинам - это уникальная возможность познакомиться с культурой города через его вкусы.

Участники попробуют пироги из феты или шпината, узнают о разнообразии греческих оливок и насладятся местными напитками, такими как вино и ракомело. В программе также дегустация греческих сыров и посещение лавок с мясными деликатесами. Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в кулинарные традиции Афин
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Попробовать местные напитки
  • 🧀 Узнать о греческих сырах
  • 🍇 Дегустация оливок
  • 🥧 Посетить старейшие бугацидзико
  • 🥩 Открыть мясные деликатесы
Вкус Афин: сыры, оливки, пироги и вино© Елена
Вкус Афин: сыры, оливки, пироги и вино© Елена
Вкус Афин: сыры, оливки, пироги и вино© Елена

Что можно увидеть

  • Бугацидзико
  • Лавки с мясными деликатесами

Описание экскурсии

  • Начнём с пирога из феты или шпината — в одной из старейших бугацидзико города
  • Продегустируем оливки разных сортов, включая каламон — тёмные, мясистые, с глубоким вкусом
  • Попробуем местные напитки: вино, ракомело, а при желании — узо или ципуро
  • Выясним, какие бывают греческие сыры — от классической гравьеры до редкого цафалути
  • Зайдём в лавку с мясными деликатесами — всё от местных производителей

Будьте внимательны: все дегустации оплачиваются дополнительно

Вы узнаете:

  • Где искать лучшие места с морепродуктами и сувлаки
  • Как отличить гастрономическую находку от туристической ловушки
  • Какие районы Афин подойдут для ужина, коктейля или лимонада с видом

Организационные детали

  • Мы посетим несколько заведений и магазинчики у рынка
  • Дегустации оплачиваются дополнительно: €8–10 с чел.
  • Рекомендую не наедаться перед экскурсией!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Афинах
Провела экскурсии для 1402 туристов
Я Елена. Живу в Афинах с 2016 года и полюбила этот город всей душой. Окончила историко-филологический факультет, а также курсы по истории Греции и с удовольствием посещаю проходящие в Афинах
читать дальше

культурные и исторические мероприятия. Моя главная миссия — показать Афины без фильтров, с их правдами и неправдами, запахами и звуками. Так, как когда-то я увидела этот город сама. Афины — место, где древность и современность так гармонично слились воедино, где каждый найдёт себе место.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светила
Светила
30 сен 2025
Спасибо!
S
Sergey
21 сен 2025
Мы с женой отлично провели 3 часа в компании Елены, которая сделала эту экскурсию незабываемой для нас обоих и влюбила в греческую кухню и древний город. Елена очень знающий и
читать дальше

по настоящему болеющий за свою профессию гид, разносторонне образованный и погружённый в культуру Греции человек. Если вы любите путешествовать и пробовать что-то новое, то вы не пожалеете выбрав Елену в качестве своего проводника в мир Греческой кухни и древней культуры это чудесной страны.

Н
Наталия
18 сен 2025
Елена очень интересно построила экскурсию «Вкусные Афины». Много узнали нового и интересного про кухню Афин. Заодно посмотрели Акрополь😉. Елена еще раз спасибо!
Э
Элина
17 сен 2025
Елена провела нам чудесную экскурсию по гастрономическим Афинам. Рассказала про тамошние специалитеты и про местные вина. Мы провели прекрасные несколько часов, гуляя по улицам Афин и заглядывая во всякие "вкусные" места. Большое спасибо Елене за прекрасно проведенное время!
