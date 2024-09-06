2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Три кита греческой кухни в Афинах: хлеб, вино, олива
Погрузитесь в мир греческой кухни и культуры на уникальной экскурсии по Афинам, где хлеб, вино и олива откроют вам свои секреты
Начало: Станция метро Монастыраки
«Благословенное вино и лучшие сыры»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дегустация греческих вин на секретном пляже
Попробовать одно из самых древних и самобытных вин - на экскурсии из Афин
Начало: У станции метро «Elliniko»
«Там вы комфортно расположитесь на удобном одеяле и подушках, насладитесь великолепным видом и попробуете три локальных сорта вин»
30 окт в 17:00
31 окт в 17:00
€170 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
Винный тур в Афинах: дегустация вин и посещение виноградников
Погрузитесь в мир греческого виноделия с эксклюзивным туром по виноградникам Аттики и дегустацией вин
Начало: Ваш отель или квартира
«Винный тур в Афинах дает возможность посетить пригороды Афин и продегустировать некоторые изысканные вина, не уезжая далеко от города»
Расписание: Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утра
8 ноя в 11:00
9 ноя в 09:00
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван6 сентября 2024Искреннее рекомендую обратиться к Ольге, время пролетело незаметно, было очень интересно и вкусно)
- EElena2 июня 2024Хорошая экскурсия, спасибо Ольге! Получили огромное удовольствие.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Винные туры»
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в октябре 2024
Сейчас в Афинах в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 170. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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