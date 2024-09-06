Винные экскурсии в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Афинах на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
Пешая
45 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Три кита греческой кухни в Афинах: хлеб, вино, олива
Погрузитесь в мир греческой кухни и культуры на уникальной экскурсии по Афинам, где хлеб, вино и олива откроют вам свои секреты
Начало: Станция метро Монастыраки
«Благословенное вино и лучшие сыры»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Дегустация греческих вин на секретном пляже
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дегустация греческих вин на секретном пляже
Попробовать одно из самых древних и самобытных вин - на экскурсии из Афин
Начало: У станции метро «Elliniko»
«Там вы комфортно расположитесь на удобном одеяле и подушках, насладитесь великолепным видом и попробуете три локальных сорта вин»
30 окт в 17:00
31 окт в 17:00
170 за всё до 3 чел.
Винный тур в Афинах
4 часа
Индивидуальная
Винный тур в Афинах: дегустация вин и посещение виноградников
Погрузитесь в мир греческого виноделия с эксклюзивным туром по виноградникам Аттики и дегустацией вин
Начало: Ваш отель или квартира
«Винный тур в Афинах дает возможность посетить пригороды Афин и продегустировать некоторые изысканные вина, не уезжая далеко от города»
Расписание: Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утра
8 ноя в 11:00
9 ноя в 09:00
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Винные туры»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Монастираки
  6. Площадь Синтагма
  7. Плака и Монастираки
  8. Театр Диониса
  9. Афинский Акрополь
  10. Арка Адриана
Сколько стоит экскурсия по Афинам в октябре 2024
Сейчас в Афинах в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 170. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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