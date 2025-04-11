Найдено 3 экскурсии в категории « Музей естественной истории Крита » в Ираклионе на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности 6 часов 1 отзыв Мини-группа до 1 чел. Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион Лёгкая и содержательная экскурсия, знакомящая с минойской цивилизацией и историей Крита. Посетите Кносский дворец и Археологический музей Ираклиона Начало: У отеля или ближайшей точки сбора Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля) €45 за человека 6 часов Мини-группа до 1 чел. Остров Спиналонга и залив Мирабелло: историческое путешествие с обедом Погрузитесь в удивительный мир истории и природы, посетив остров Спиналонга и залив Мирабелло в компании новых друзей Начало: От отеля или ближайшей точки сбора Расписание: понедельник, среда и суббота (время зависит от расположения от отеля) €55 за человека 10 часов Индивидуальная до 1 чел. Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас Ждем вас на индивидуальной экскурсии по лучшим пляжам Крита! Побывайте на озере Курнас, пляже Элафониси с розовым песком и пляжах Фаласарны Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно по договоренности €280 за экскурсию Другие экскурсии Ираклиона

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Музей естественной истории Крита»

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