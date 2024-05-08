1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Все краски западного Крита: от ущелий до пляжей Ираклиона
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей западного Крита, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
«Вы познакомитесь с образом жизни послушников монастыря, а в местном музее послушаете церковное пение, словно спускающееся с натуральных фрагментов древних фресок и икон»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €385 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Атмосферная прогулка по Ираклиону: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ираклиона: от крепостей до аутентичных кафе. Насладитесь критскими деликатесами и узнайте о местных традициях
Начало: В вашем отеле по договоренности
«По желанию, можно будет посетить некоторые музеи Крита и насладиться чашечкой ароматного греческого кофе в уютном кафе с видом на столицу Крита»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €329 за всё до 7 чел.
Мини-группа
9 часов
Очарование Западного Крита: Пещера, Озеро и Венецианский Ретимно
Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
Начало: В Ираклионе и его пригородах
«Его старый город — будто музей под открытым небом: изящная архитектура церквей и домов, изысканные фонтаны и мечети османского времени поочередно будут сменять друг друга на вашем пути»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за человека
Индивидуальная
5 часов
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Начало: На ресепшн или паркинге вашего отеля
«Я покажу музей изящных деревянных скульптур и познакомлю вас с местным скульптором, который ответит на все вопросы»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €295 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Крит для детей: сказка на острове Ираклион - путешествие в мир традиций
Приглашаем в увлекательное путешествие по Ираклиону, где вас ждут тайны критских пещер, вкусные блюда в тавернах и мастерство ремесленников
«Таверна как этнографический музей»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €359 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Остров Крит - мозаика культур: от монастыря Аркади до Ретимно
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита: от духовности монастыря Аркади до красоты Ретимно и ремесленного искусства Маргаритос
Начало: У вашего отеля
«Мы зайдем в трапезную монахов и прекрасный православный храм Преображения Господня, посетим церковный музей, где хранятся бесценные иконы 16-17 веков, и многое другое»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Горное плато Нида в Ираклионе: следы Зевса и критская культура
Вас ждет уникальное путешествие на горное плато Нида, где вы познакомитесь с легендами, культурой и кухней Крита
Начало: У вашего отеля
«Мы прогуляемся по колоритным улочкам, зайдем в местные храмы и музеи»
10 июня в 11:00
12 июня в 08:00
от 299€270 за всё до 8 чел.
Групповая
6 часов
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Лёгкая и содержательная экскурсия, знакомящая с минойской цивилизацией и историей Крита. Посетите Кносский дворец и Археологический музей Ираклиона
Начало: У отеля или ближайшей точки сбора
«Поездка занимает приблизительно половину дня, и за это время вы посетите Кносский дворец, Археологический музей города Ираклион и успеете погулять по столице острова»
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон8 мая 2024Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
- ААндрей25 апреля 2024Экскурсия полностью повторила успех первой, которая прошла в понедельник. Все было спланировано и проведено на высшем уровне. Глубокая благодарность гиду и водителю.
- ННаталья27 августа 2023Всё на высшем уровне. Александр замечательный экскурсовод! Однозначно будем рекомендовать друзьям.
- ЭЭдуард21 июля 2023Все отлично.
- ООля12 июля 2023Очень понравилось. Я бы с Анной целый день бы гуляла! Очень внимательное отношениям к детям. Очень внимательная Анна. Все ясно и интересно рассказывала.
- IIrina25 мая 2023Благодарим за прекрасную, атмосферную экскурсию по Ираклиону!!
- ШШмидт13 сентября 2022Экскурсия прошла на "УРА". Анна хоть и не была экскурсоводом, но Наташа отлично справилась со своими обязанностями. А Анна очень помогала консультациями во всех возникавших вопросах.
- MMichael9 июня 2022Организация эксплуатации, маршрут, владение материалом-все на высшем уровне. Очень понравилось. Рекомендую. Михаил.
- ММарина29 ноября 2021Замечательно экскурсия для всех, кому интересно побольше узнать о месте, в котором находишься. Игорь предложил несколько вариантов экскурсии с учетом
- ААнна17 ноября 2021Нас было двое и мы договорились с Анной о короткой экскурсии продолжительностью 4 часа за подходящую нам цену. Очень понравилась нить
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Музеи»
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