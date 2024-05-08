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маршрута - сразу чувствуется, что Анна не просто хочет рассказать вам о датах и событиях, но и показать связь времен и обычную сегодняшнюю жизнь местного населения, которую можно попробовать самому: мы посетили кафе и попробовали местный десерт (если вам повезет, вы тоже его попробуете и будете удивлены вкусом из детства:), прогулялись по рынку и отведали местной экзотики, заглянули в переулки с мастерскими и посетили значимые реликвии для города, увидели и обсудили традиции жителей, и конечно, получили информацию о том, как все это дошло до наших дней и почему Ираклион считается колыбелью европейской цивилизации. Аня очень приятная и легкая в общении! Нам очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Отличная организация маршрута через 4 часа не повторяющихся улиц прогулки привела нас снова к месту нашей встречи:) очень удобно и продумано. Большое спасибо Анне!