Спиналонга: «остров проклятых», «остров прокажённых», «остров печали и скорби», «остров-крепость», остров, который за свою историю пережил так много событий… Именно благодаря этой экскурсии вам станет известна вся история Спиналонги — венецианской крепости, лепрозория, места ссылки и последнего пристанища многих людей.

Утром экскурсионный автобус доставит вас в очаровательный город Агиос Николаос. В течение дня вас ждут и пешая прогулка по столице восточной области Крита, и морское путешествие к острову Спиналонга, и купание в море в районе острова Колокита, и вкусный обед, который уже включен в стоимость.

На прогулки по городу отводится порядка полутора часов, а для морской части экскурсии и посещения Спиналонги — около двух с половиной. Это время включает и прогулку по заливу Мирабелло, и посещение острова Спиналонга. Обед приходится на середину дня и морскую часть прогулки — команда корабля предложит вам подкрепиться во время остановки в районе острова Колокита.

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос. Для поездок из Агии Пелагии цена увеличивается на 10 евро, которые оплачиваются на месте.