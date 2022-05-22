Экскурсия на остров Спиналонга и залив Мирабелло из области Ираклион

Экскурсия на остров Спиналонга и залив Мирабелло из области Ираклион
Экскурсия на остров Спиналонга и залив Мирабелло из области Ираклион
Экскурсия на остров Спиналонга и залив Мирабелло из области Ираклион
Экскурсия на остров Спиналонга и залив Мирабелло из области Ираклион
Экскурсия на остров Спиналонга и залив Мирабелло из области Ираклион

Что вас ожидает 🤩

  • Город Агиос-Николаос
  • Залив Мирабелло
  • Район острова Колокита
  • Остров Спиналонга
Спиналонга: «остров проклятых», «остров прокажённых», «остров печали и скорби», «остров-крепость», остров, который за свою историю пережил так много событий… Именно благодаря этой экскурсии вам станет известна вся история Спиналонги — венецианской крепости, лепрозория, места ссылки и последнего пристанища многих людей.
Утром экскурсионный автобус доставит вас в очаровательный город Агиос Николаос. В течение дня вас ждут и пешая прогулка по столице восточной области Крита, и морское путешествие к острову Спиналонга, и купание в море в районе острова Колокита, и вкусный обед, который уже включен в стоимость.
На прогулки по городу отводится порядка полутора часов, а для морской части экскурсии и посещения Спиналонги — около двух с половиной. Это время включает и прогулку по заливу Мирабелло, и посещение острова Спиналонга. Обед приходится на середину дня и морскую часть прогулки — команда корабля предложит вам подкрепиться во время остановки в районе острова Колокита.

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос. Для поездок из Агии Пелагии цена увеличивается на 10 евро, которые оплачиваются на месте.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на экскурсионном автобусе от отеля или ближайшей точки сбора и обратно
  • Билеты на корабль
  • Сопровождение экскурсовода в течение поездки
  • Обед на корабле: барбекю из свинины или курица, салат, вино или безалкогольные напитки, фрукты
Что не входит
  • Вход в крепость — 8 евро для взрослых (дети до 18 лет — бесплатно)
  • Из района Агия Пелагия подвоз к месту встречи на экскурсию осуществляется на такси за дополнительную стоимость
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, среда и суббота (время зависит от расположения от отеля)
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • При выборе оплаты наличными за 72 часа до начала экскурсии свяжитесь с организатором по телефону +306989696191
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

понедельник, среда и суббота (время зависит от расположения от отеля)

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