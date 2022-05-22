Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион

Эта лёгкая и одновременно содержательная экскурсия, пожалуй, самый лучший из возможных способов познакомиться с

Эта лёгкая и одновременно содержательная экскурсия, пожалуй, самый лучший из возможных способов познакомиться с минойской цивилизацией и историей острова Крит.

Поездка занимает приблизительно половину дня, и за это время вы посетите Кносский дворец, Археологический музей города Ираклион и успеете погулять по столице острова.

Музей и Кносский дворец лучше посещать в один день и, конечно же, в сопровождении высококлассного гида.
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион

Что вас ожидает 🤩

  • Кносский дворец
  • Археологический музей — по желанию (из-за пандемийных ограничений проводится без гида)
  • Ираклион

Групповая экскурсия.

Эта лёгкая и одновременно содержательная экскурсия, пожалуй, самый лучший из возможных способов познакомиться с минойской цивилизацией и историей острова Крит. Поездка занимает приблизительно половину дня, и за это время вы посетите Кносский дворец, Археологический музей города Ираклион и успеете погулять по столице острова.
Музей и Кносский дворец лучше посещать в один день и, конечно же, в сопровождении высококлассного гида. Наш гид расскажет, как был найден Кносский дворец и проведёт подробную экскурсию по его территории, во время которой вы узнаете как историю дворца, так и всего древнего Крита. Экскурсия продолжится в музее. Там вы познакомитесь с уникальными предметами, что были созданы руками минойских мастеров. Статуи, посуда, украшения… Кроме того, в Археологическом музее Ираклиона находятся известная фреска с быком и другие оригинальные фрески Кносского дворца, Фестский диск и самые разнообразные артефакты с историей в тысячи лет.
Вместо множества слов — посмотрите несколько фотографий и отправляйтесь на эту экскурсию, чтобы увидеть всё собственными глазами! С нами можно поехать в Кносский дворец и Археологический музей из районов Ираклиона.

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос. Для поездок из Агии Пелагии цена увеличивается на 10 евро, которые оплачиваются на месте.
Археологический музей — по желанию (из-за пандемийных ограничений проводится без гида).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Единый билет в Кносский дворец и Археологический музей — 20 евро (взрослые от 25-ти лет), 10 евро (от 6-ти до 25-ти лет) или бесплатно для малышей (от 0 до 5-ти лет) и жителей ЕС (до 25-ти лет).
  • Из района Агия Пелагия подвоз к месту встречи на экскурсию осуществляется на такси за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
У отеля или ближайшей точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • При выборе оплаты наличными за 72 часа до начала экскурсии свяжитесь с организатором по телефону +306989696191
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)

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