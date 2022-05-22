Групповая экскурсия.

Эта лёгкая и одновременно содержательная экскурсия, пожалуй, самый лучший из возможных способов познакомиться с минойской цивилизацией и историей острова Крит. Поездка занимает приблизительно половину дня, и за это время вы посетите Кносский дворец, Археологический музей города Ираклион и успеете погулять по столице острова.

Музей и Кносский дворец лучше посещать в один день и, конечно же, в сопровождении высококлассного гида. Наш гид расскажет, как был найден Кносский дворец и проведёт подробную экскурсию по его территории, во время которой вы узнаете как историю дворца, так и всего древнего Крита. Экскурсия продолжится в музее. Там вы познакомитесь с уникальными предметами, что были созданы руками минойских мастеров. Статуи, посуда, украшения… Кроме того, в Археологическом музее Ираклиона находятся известная фреска с быком и другие оригинальные фрески Кносского дворца, Фестский диск и самые разнообразные артефакты с историей в тысячи лет.

Вместо множества слов — посмотрите несколько фотографий и отправляйтесь на эту экскурсию, чтобы увидеть всё собственными глазами! С нами можно поехать в Кносский дворец и Археологический музей из районов Ираклиона.

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос. Для поездок из Агии Пелагии цена увеличивается на 10 евро, которые оплачиваются на месте.

Археологический музей — по желанию (из-за пандемийных ограничений проводится без гида).