Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион

Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион

Что вас ожидает 🤩

  • Кносский дворец
  • Плато Лассити
  • Монастырь Керы Кардиотиссы
  • Пещера Зевса
Экскурсия на плато Лассити и в пещеру Зевса — это настоящее путешествие к истокам истории и мифологии Крита, наша самая разнообразная и насыщенная информацией поездка. Во время этой экскурсии вы увидите горы и плато Лассити, традиционные критские деревни и монастыри, и даже зайдёте в гости к гончару, где сможете сами попробовать свои силы на гончарном круге.
С утра по пути на плато мы посетим монастырь Керы Кардиотиссы, где находится чудотворная икона Богородицы Сердечной. После мы поднимемся в горы, доберёмся до плато и, конечно же, спустимся в пещеру Зевса. Как не посетить место рождения легендарного бога? В середине дня мы отправимся на перевал Сели с прекрасным видом на окрестности. Кроме пейзажей там же нас ждёт и обед в таверне. В заключение дня — Кносский дворец. Время посещения выбрано не случайно — оно позволит избежать большого количества других туристов, толкотни и сумбура, которые могут происходить там по утрам.
Эта экскурсия займёт практически весь день. Во время поездки вас ждут и прекрасные виды, и множество впечатлений, и интересные рассказы экскурсовода о минойской цивилизации, о мифологии, о природе и традициях Крита.

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос. Для поездок из Агии Пелагии цена увеличивается на 10 евро, которые оплачиваются на месте.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы на экскурсионном автобусе от отеля или ближайшей точки сбора и обратно
  • Сопровождение русскоязычного экскурсовода в течение поездки
  • Возможность попробовать себя в качестве гончара и небольшой урок от мастера
Что не входит
  • Билет в Кносский дворец — 15 евро (взрослые от 25-ти лет), 8 евро (от 6-ти до 25-ти лет) или бесплатно для малышей (от 0 до 5-ти лет) и жителей ЕС (до 25-ти лет).
  • Вход в монастырь Керы Кардиотиссы — 2 евро (до 18 лет — бесплатно)
  • Вход в пещеру Зевса — 6 евро (до 18 лет – бесплатно)
  • Обед в таверне — по желанию, 10-15 евро на человека
  • Подъем к пещере Зевса на осликах — по желанию, 10 евро к пещере или 15 евро туда и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: вторник (время выезда зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • При выборе оплаты наличными за 72 часа до начала экскурсии свяжитесь с организатором по телефону +306989696191
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

вторник (время выезда зависит от расположения отеля)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

👥Групповые☀️На весь день📜История и культура🏰Дворцы, замки и особняки🪨Пещеры

Еще несколько похожих предложений в Ираклионе

Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Игорь
Нет отзывов
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Увидеть самое мистическое место Крита, побывать в пещере Идеон Андрон и посетить горную деревушку
23 мая
24 мая
25 мая
от 299 за 1-2 чел.
Сердце Крита и Кносский дворец
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Anna
5
4 отзыва
Сердце Крита и Кносский дворец
Прогулка по Ираклиону и главный памятник минойской цивилизации с гидом-историком
22 мая
24 мая
25 мая
от 365 за 1-4 чел.
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
5
3 отзыва
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
Пройти по древним залам и рассмотреть шедевры Минойской цивилизации с лицензированным гидом
21 мая
22 мая
23 мая
160 за 1-8 чел.
Археологическое путешествие по острову Крит
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Евстафий
4.7
19 отзывов
Археологическое путешествие по острову Крит
Исследовать мифы и легенды Минойского дворца, Пещеры Зевса и монастыря Богородицы Кера
Завтра
21 мая
22 мая
330 за 1-3 чел.
Душа Крита
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Anna
5
16 отзывов
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
22 мая
24 мая
25 мая
от 365 за 1-4 чел.
Весь Крит за один день
7 часов
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Весь Крит за один день
Вы начнете свое путешествие с центра Минойской культуры - Кносского дворца
280 за 1-3 чел.
Атмосферная прогулка по Ираклиону
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Anna
5
15 отзывов
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Архитектурное и гастрономическое достояние критской культуры
22 мая
24 мая
25 мая
от 329 за 1-4 чел.
Путь к сердцу Крита
7 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Евстафий
5
1 отзыв
Путь к сердцу Крита
Увидеть пещеру Зевса и монастырь, попробовать себя в гончарном деле и зажечь на сельском празднике
26 мая
2 июня
9 июня
75 за 1 человека
Очарование Западного Крита
9 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Юлия
5
6 отзывов
Очарование Западного Крита
Прогуляться по улочкам Ретимно, искупаться в озере в черепашками и посетить подземную пещеру
24 мая
27 мая
31 мая
80 за 1 человека
Восточный Крит: большое путешествие
9 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Юлия
5
7 отзывов
Восточный Крит: большое путешествие
Отправиться из Ираклиона на поиски сокровищ и заглянуть в уютные городки, деревушки и монастыри
21 мая
25 мая
28 мая
80 за 1 человека
Идиллия деревенского Крита
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Игорь
5
9 отзывов
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
23 мая
24 мая
25 мая
от 288 за 1-2 чел.
Крит для детей или сказка на острове
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Anna
5
5 отзывов
Крит для детей или сказка на острове
Зрелищная пещера, музей-таверна критского быта и шедевры резьбы по дереву
25 мая
26 мая
27 мая
от 359 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ираклионе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ираклионе
ХОРОШО
🧭
ТАМ