Экскурсия на плато Лассити и в пещеру Зевса — это настоящее путешествие к истокам истории и мифологии Крита, наша самая разнообразная и насыщенная информацией поездка. Во время этой экскурсии вы увидите горы и плато Лассити, традиционные критские деревни и монастыри, и даже зайдёте в гости к гончару, где сможете сами попробовать свои силы на гончарном круге.

С утра по пути на плато мы посетим монастырь Керы Кардиотиссы, где находится чудотворная икона Богородицы Сердечной. После мы поднимемся в горы, доберёмся до плато и, конечно же, спустимся в пещеру Зевса. Как не посетить место рождения легендарного бога? В середине дня мы отправимся на перевал Сели с прекрасным видом на окрестности. Кроме пейзажей там же нас ждёт и обед в таверне. В заключение дня — Кносский дворец. Время посещения выбрано не случайно — оно позволит избежать большого количества других туристов, толкотни и сумбура, которые могут происходить там по утрам.

Эта экскурсия займёт практически весь день. Во время поездки вас ждут и прекрасные виды, и множество впечатлений, и интересные рассказы экскурсовода о минойской цивилизации, о мифологии, о природе и традициях Крита.

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос. Для поездок из Агии Пелагии цена увеличивается на 10 евро, которые оплачиваются на месте.