Что вас ожидает

Тайминг и другие детали. Вершина Тимиос Ставрос расположена в центральном горном комплексе Крита — Псилоритис, поэтому до стартовой точки похода можно добраться как из области Ираклио, так и из Ретимно. Дорога на автомобиле в одну сторону займёт от 1, 5 до 2 часов. Поднимаемся 2, 5-3, 5 часа, спускаемся гораздо быстрее. Серьёзная физическая подготовка не нужна. Главное — отсутствие хронических заболеваний, бодрое состояние и желание с пользой для души и тела пройти этот маршрут.

Виды и ощущения. Движемся в комфортном ритме, с короткими остановками на отдых и перекус. По пути дышим полной грудью горным воздухом и наслаждаемся хорошей компанией. С вершины виден практически весь Крит: и южное Ливийское море, и северное — Эгейское, и западные Лефко Ори, и восточные Диктейские горы. Открывающаяся панорама потрясает и никого не оставляет равнодушным! Ну а кроме пейзажей вы рассмотрите небольшую церковь — часовню Тимиос Ставрос, от и до сложенную из камней.

Организационные детали

Важное примечание: я не рекомендую маршрут детям младше 14-15 лет.

Дополнительные расходы

Транспортное обслуживание (аренда автомобиля и расходы на топливо). Экскурсия проводится на любом из желаемых вами классов автомобилей. Расходы зависят от выбранного класса авто и от места нахождения вашего отеля. Стоимость транспорта и горючего вносится вами одновременно с предоплатой экскурсии:

— мини (4-местн. ) — 38 евро

— эконом (небольш. 5-местн. авто) — 48 евро

— минивэн (5-7-местн. ) — 78 евро

— микроавтобус (9-местн. ) — 155 евро

Стоимость горючего рассчитывается от г. Ираклион, исходя из 7, 5 л/100 км для авто классов мини и эконом; 9, 8 л/100 км — для минивэна и микроавтобуса. Из-за большой удаленности от Ираклиона отелей Агиос-Николаоса и Ханьи стоимость подачи авто в эти районы — 25 евро. От Иерапетра — 45 евро.