Покорить самую высокую вершину Крита — Тимиос Ставрос!

Треккинг на 2456 метров, заоблачные пейзажи и воздух мечты

Эта программа для любителей активного отдыха и коллекционеров горных вершин.

Мы поднимемся так высоко, что перед нами откроется панорама всего Крита и нескольких морей.

Маршрут комфортный и несложный, подойдёт путешественникам без противопоказаний.

Приглашаю за незабываемыми видами!
Покорить самую высокую вершину Крита — Тимиос Ставрос!
Покорить самую высокую вершину Крита — Тимиос Ставрос!
Покорить самую высокую вершину Крита — Тимиос Ставрос!
Покорить самую высокую вершину Крита — Тимиос Ставрос!
Покорить самую высокую вершину Крита — Тимиос Ставрос!
Покорить самую высокую вершину Крита — Тимиос Ставрос!
Покорить самую высокую вершину Крита — Тимиос Ставрос!
Покорить самую высокую вершину Крита — Тимиос Ставрос!
Покорить самую высокую вершину Крита — Тимиос Ставрос!

Что вас ожидает

Тайминг и другие детали. Вершина Тимиос Ставрос расположена в центральном горном комплексе Крита — Псилоритис, поэтому до стартовой точки похода можно добраться как из области Ираклио, так и из Ретимно. Дорога на автомобиле в одну сторону займёт от 1, 5 до 2 часов. Поднимаемся 2, 5-3, 5 часа, спускаемся гораздо быстрее. Серьёзная физическая подготовка не нужна. Главное — отсутствие хронических заболеваний, бодрое состояние и желание с пользой для души и тела пройти этот маршрут.

Виды и ощущения. Движемся в комфортном ритме, с короткими остановками на отдых и перекус. По пути дышим полной грудью горным воздухом и наслаждаемся хорошей компанией. С вершины виден практически весь Крит: и южное Ливийское море, и северное — Эгейское, и западные Лефко Ори, и восточные Диктейские горы. Открывающаяся панорама потрясает и никого не оставляет равнодушным! Ну а кроме пейзажей вы рассмотрите небольшую церковь — часовню Тимиос Ставрос, от и до сложенную из камней.

Организационные детали

Важное примечание: я не рекомендую маршрут детям младше 14-15 лет.

Дополнительные расходы

Транспортное обслуживание (аренда автомобиля и расходы на топливо). Экскурсия проводится на любом из желаемых вами классов автомобилей. Расходы зависят от выбранного класса авто и от места нахождения вашего отеля. Стоимость транспорта и горючего вносится вами одновременно с предоплатой экскурсии:
— мини (4-местн. ) — 38 евро
— эконом (небольш. 5-местн. авто) — 48 евро
— минивэн (5-7-местн. ) — 78 евро
— микроавтобус (9-местн. ) — 155 евро
Стоимость горючего рассчитывается от г. Ираклион, исходя из 7, 5 л/100 км для авто классов мини и эконом; 9, 8 л/100 км — для минивэна и микроавтобуса. Из-за большой удаленности от Ираклиона отелей Агиос-Николаоса и Ханьи стоимость подачи авто в эти районы — 25 евро. От Иерапетра — 45 евро.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Игорь
Игорь
Приветствую всех путешественников! Меня зовут Игорь и я вот уже 10 лет живу на райском острове в Средиземном море. По характеру и натуре я человек энергичный и любознательный, поэтому за прошедшие годы неплохо исследовал Крит и с удовольствием поделюсь с вами историей, легендами и красотами, которые я увидел и узнал.
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