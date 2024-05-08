Активности – экскурсии в Ираклионе

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Ираклионе на русском языке, цены от €100, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душа Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 365 за всё до 7 чел.
Очарование Западного Крита
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
15 отзывов
Очарование Западного Крита: Пещера, Озеро и Венецианский Ретимно
Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
Начало: В Ираклионе и его пригородах
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за человека
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос: Путешествие и виды
Восхитительная экскурсия на вершину Тимиос Ставрос ждет тех, кто жаждет незабываемых впечатлений и панорамных видов Крита
Начало: ресепшн вашего отеля
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
299270 за человека
Хайкинг по живописному ущелью Рихтис
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Хайкинг по живописному ущелью Рихтис в Ираклионе
Отправляйтесь на восток Крита и покорите живописное ущелье Рихтис. Увидите гигантские платаны, услышите голоса птиц и почувствуете мощь водопада
Начало: У ресепшена вашего отеля
Расписание: в воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
16 июня в 07:30
100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    8 мая 2024
    Очарование Западного Крита
    Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
    Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
  • А
    Андрей
    23 апреля 2024
    Душа Крита
    Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
  • Ю
    Юлия
    29 августа 2023
    Душа Крита
    Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
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    захотели вернуться на Крит следующим летом, так как поняли, что осталось много всего неохваченного. Обо всех этих местах рассказывает Анна, чувствуется, как она любит остров, и эта любовь к острову передается и путешественникам. Экскурсия очень грамотно построена, но, если вам не все интересно, Анна всегда готова поменять маршрут и показать что-то другое. Отдельно хотелось бы поблагодарить ее мужа, который мастерски провозит вас на машине по любым горным дорогам. Желаю, чтобы каждый оказавшийся на Крите, проделал бы этот маршрут с Анной и ее мужем. Еще раз благодарим за великолепный показ и рассказ о Крите.

  • В
    Владимир
    29 августа 2023
    Душа Крита
    Я с Женой были в первые в Греции на острове Крите. И нам очень понравилась экскурсия Душа Крита которую проводила
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    Анна со своим супругом. Мы посетили красивые места. Мы в восхищение от организации экскурсии. Спасибо за доставленные удовольствие. Все было организованно замечательно. Успехов и процветания вам Анна. С уважением Владимир и Татьяна

  • Н
    Наталья
    27 августа 2023
    Очарование Западного Крита
    Всё на высшем уровне. Александр замечательный экскурсовод! Однозначно будем рекомендовать друзьям.
  • Э
    Эдуард
    21 июля 2023
    Очарование Западного Крита
    Все отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ираклионе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Душа Крита
  2. Очарование Западного Крита
  3. Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос
  4. Хайкинг по живописному ущелью Рихтис
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 365 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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