1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €365 за всё до 7 чел.
Мини-группа
9 часов
Очарование Западного Крита: Пещера, Озеро и Венецианский Ретимно
Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
Начало: В Ираклионе и его пригородах
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос: Путешествие и виды
Восхитительная экскурсия на вершину Тимиос Ставрос ждет тех, кто жаждет незабываемых впечатлений и панорамных видов Крита
Начало: ресепшн вашего отеля
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
299€270 за человека
Мини-группа
8 часов
Хайкинг по живописному ущелью Рихтис в Ираклионе
Отправляйтесь на восток Крита и покорите живописное ущелье Рихтис. Увидите гигантские платаны, услышите голоса птиц и почувствуете мощь водопада
Начало: У ресепшена вашего отеля
Расписание: в воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
16 июня в 07:30
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон8 мая 2024Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
- ААндрей23 апреля 2024Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
- ЮЮлия29 августа 2023Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
- ВВладимир29 августа 2023Я с Женой были в первые в Греции на острове Крите. И нам очень понравилась экскурсия Душа Крита которую проводила
- ННаталья27 августа 2023Всё на высшем уровне. Александр замечательный экскурсовод! Однозначно будем рекомендовать друзьям.
- ЭЭдуард21 июля 2023Все отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Активности»
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