1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Начало: На ресепшн или паркинге вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 299€285 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Три пляжа и семь морей Крита
Путешествие по трем удивительным пляжам Крита: Балос, Элафониси и Ваи. Комфортная поездка, увлекательные рассказы и незабываемые виды ждут вас
Начало: У вашего отеля
4 июля в 10:30
5 июля в 10:30
от €490 за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Крит для любопытных: от монастыря до Агиос Николаос
Погрузитесь в атмосферу настоящего Крита: от исторических монастырей до живописных деревушек и береговой линии
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:30
Сегодня в 08:30
8 июля в 08:30
€90 за человека
Индивидуальная
7 часов
Остров Крит - мозаика культур: от монастыря Аркади до Ретимно
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита: от духовности монастыря Аркади до красоты Ретимно и ремесленного искусства Маргаритос
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос: Путешествие и виды
Восхитительная экскурсия на вершину Тимиос Ставрос ждет тех, кто жаждет незабываемых впечатлений и панорамных видов Крита
Начало: ресепшн вашего отеля
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
от 495€471 за всё до 8 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Горное плато Нида в Ираклионе: следы Зевса и критская культура
Вас ждет уникальное путешествие на горное плато Нида, где вы познакомитесь с легендами, культурой и кухней Крита
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от 299€285 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Западный Крит: от пещеры Мелидони до венецианских улочек Ретимно
Погрузитесь в удивительный мир западного Крита вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с историей, культурой и природой острова
Начало: У ресепшна вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 380€342 за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Хайкинг по живописному ущелью Рихтис в Ираклионе
Отправляйтесь на восток Крита и покорите живописное ущелье Рихтис. Увидите гигантские платаны, услышите голоса птиц и почувствуете мощь водопада
Начало: У ресепшена вашего отеля
Расписание: в воскресенье в 07:30
7 июля в 07:30
14 июля в 07:30
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина11 июня 2024Очень хорошо провели день, внучкам 11 и 14 лет понравились оба пляжа и вся программа. Чудесным завершением был ужин в таверне, девочки испугались только огромных размеров порций. Спасибо Анне и её супругу за организацию, было ощущение поездки с хорошими знакомыми
- ТТатьяна24 августа 2022Очень остались довольны экскурсией. Евстафий очень приятный, образованный, опытный и дружелюбный человек. Замечательно провели день в его компании, знакомясь с достопримечательностями и культурой Крита. Всем очень советую, не пожалеете
- MMichael9 июня 2022Организация эксплуатации, маршрут, владение материалом-все на высшем уровне. Очень понравилось. Рекомендую. Михаил.
- ММарина31 мая 2022Отличная организация, постоянная связь, замечательное сопровождение.
- ММарина29 ноября 2021Замечательно экскурсия для всех, кому интересно побольше узнать о месте, в котором находишься. Игорь предложил несколько вариантов экскурсии с учетом
- ННастя2 ноября 2021Отличное путешествие! Очень понравилось, что получилось подстроить маршрут под обстановку - учесть пожелания и настроение детей, заехать в таверну на обед и полазить по горам.
- ННаталья9 октября 2021Мы не первый раз на Крите, но только сейчас дети доросли до возраста, чтоб не только купаться, но и развиваться.
- NNatalia14 сентября 2021Очень приятно вспоминать минуты, проведённые на этой экскурсии. Особенно хочется отметить экскурсовода Екатерину, начитанную и образованную рассказщицу, особенно впечатлило общение
- ССветлана10 сентября 2021Все было отлично, экскурсия была действительно познавательной, а гид прекрасно справилась со своей работой!
- DDMITRY30 июля 2021прекрасная экскурсия - интересная и содержательная мы путешествовали круизом по греческим островам и только на Крите смогли забронировать экскурсию Крит произвел самое замечательное впечатление именно за счет этой прекрасной экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июле 2024
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