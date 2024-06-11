Экскурсии от вашего отеля в Ираклионе

Найдено 8 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Ираклионе на русском языке, цены от €90, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идиллия деревенского Крита
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Начало: На ресепшн или паркинге вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 299285 за всё до 8 чел.
Три пляжа и семь морей Крита
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Три пляжа и семь морей Крита
Путешествие по трем удивительным пляжам Крита: Балос, Элафониси и Ваи. Комфортная поездка, увлекательные рассказы и незабываемые виды ждут вас
Начало: У вашего отеля
4 июля в 10:30
5 июля в 10:30
от 490 за всё до 5 чел.
Крит для любопытных
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Крит для любопытных: от монастыря до Агиос Николаос
Погрузитесь в атмосферу настоящего Крита: от исторических монастырей до живописных деревушек и береговой линии
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:30
Сегодня в 08:30
8 июля в 08:30
90 за человека
Остров Крит - мозаика культур
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Остров Крит - мозаика культур: от монастыря Аркади до Ретимно
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита: от духовности монастыря Аркади до красоты Ретимно и ремесленного искусства Маргаритос
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 3 чел.
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос: Путешествие и виды
Восхитительная экскурсия на вершину Тимиос Ставрос ждет тех, кто жаждет незабываемых впечатлений и панорамных видов Крита
Начало: ресепшн вашего отеля
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
от 495471 за всё до 8 чел.
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Горное плато Нида в Ираклионе: следы Зевса и критская культура
Вас ждет уникальное путешествие на горное плато Нида, где вы познакомитесь с легендами, культурой и кухней Крита
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от 299285 за всё до 8 чел.
Тайны западного Крита: от загадочных пещер до венецианских улочек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Западный Крит: от пещеры Мелидони до венецианских улочек Ретимно
Погрузитесь в удивительный мир западного Крита вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с историей, культурой и природой острова
Начало: У ресепшна вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 380342 за всё до 5 чел.
Хайкинг по живописному ущелью Рихтис
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Хайкинг по живописному ущелью Рихтис в Ираклионе
Отправляйтесь на восток Крита и покорите живописное ущелье Рихтис. Увидите гигантские платаны, услышите голоса птиц и почувствуете мощь водопада
Начало: У ресепшена вашего отеля
Расписание: в воскресенье в 07:30
7 июля в 07:30
14 июля в 07:30
100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    11 июня 2024
    Три пляжа и семь морей Крита
    Очень хорошо провели день, внучкам 11 и 14 лет понравились оба пляжа и вся программа. Чудесным завершением был ужин в таверне, девочки испугались только огромных размеров порций. Спасибо Анне и её супругу за организацию, было ощущение поездки с хорошими знакомыми
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2022
    Крит для любопытных
    Очень остались довольны экскурсией. Евстафий очень приятный, образованный, опытный и дружелюбный человек. Замечательно провели день в его компании, знакомясь с достопримечательностями и культурой Крита. Всем очень советую, не пожалеете
  • M
    Michael
    9 июня 2022
    Остров Крит - мозаика культур
    Организация эксплуатации, маршрут, владение материалом-все на высшем уровне. Очень понравилось. Рекомендую. Михаил.
  • М
    Марина
    31 мая 2022
    Три пляжа и семь морей Крита
    Отличная организация, постоянная связь, замечательное сопровождение.
  • М
    Марина
    29 ноября 2021
    Идиллия деревенского Крита
    Замечательно экскурсия для всех, кому интересно побольше узнать о месте, в котором находишься. Игорь предложил несколько вариантов экскурсии с учетом
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    того, что нам было интересно, проехал по самым красивым местам, рассказал невероятное количество информации о Крите. Очень комфортный разговор, отличный темп, только лучшие впечатления. В следующий раз обязательно у нему же на новые места! Большое спасибо!

  • Н
    Настя
    2 ноября 2021
    Идиллия деревенского Крита
    Отличное путешествие! Очень понравилось, что получилось подстроить маршрут под обстановку - учесть пожелания и настроение детей, заехать в таверну на обед и полазить по горам.
  • Н
    Наталья
    9 октября 2021
    Идиллия деревенского Крита
    Мы не первый раз на Крите, но только сейчас дети доросли до возраста, чтоб не только купаться, но и развиваться.
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    Решили не кататься по острову (вслепую) самостоятельно, а найти проводника. Выбрали Игоря- и не пожалели. Мы заказали через трипстер симпатичный маршрут, но оказалось, что от нашего отеля он далековато. Гид составил на замену очень разнообразный и содержательный маршрут поближе. Были монастыри, пара тематических парков, смотровые площадки и уютные деревни. Все время мы слушали об истории, географии и современной жизни острова. Эрудиция Игоря впечатляет, как и его готовность подстроиться под клиента. В итоге вместо 5 часов мы ездили 7, за что огромное спасибо- очень не хотелось торопиться. Сочетание знаний и доброжелательности- лучшее для гида

  • N
    Natalia
    14 сентября 2021
    Крит для любопытных
    Очень приятно вспоминать минуты, проведённые на этой экскурсии. Особенно хочется отметить экскурсовода Екатерину, начитанную и образованную рассказщицу, особенно впечатлило общение
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    с лемурами, эти волшебные существа, способные подарить кучу эмоций, но а про вечернее посещение города Agrio Nicolas не осталось ни тени сомнения про выбор этой экскурсии. Нам удалось купить в этом городе золотую цепочку ручной работы у грека в мастерской в этом городе, чему мы бесконечно рады! Спасибо Екатерине!!!!

  • С
    Светлана
    10 сентября 2021
    Три пляжа и семь морей Крита
    Все было отлично, экскурсия была действительно познавательной, а гид прекрасно справилась со своей работой!
  • D
    DMITRY
    30 июля 2021
    Остров Крит - мозаика культур
    прекрасная экскурсия - интересная и содержательная мы путешествовали круизом по греческим островам и только на Крите смогли забронировать экскурсию Крит произвел самое замечательное впечатление именно за счет этой прекрасной экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «От вашего отеля»

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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июле 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "От вашего отеля" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 90 до 490 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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