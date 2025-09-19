Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Ретимно на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 9 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите Погрузитесь в атмосферу Ретимно, прогуляйтесь по узким улочкам, насладитесь вкусом критских вин и оливкового масла. Откройте для себя культурное наследие Крита от €480 за всё до 7 чел. Пешая 1.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Экскурсия о русском периоде в Ретимно Прогуляйтесь по Ретимно, где улицы носили имена русских царей. Узнайте о любви русского офицера и критской аристократки Начало: У церкви Четырёх Мучеников €140 за всё до 4 чел. На машине 6 часов 2 отзыва Индивидуальная В объятиях Белых гор: экскурсия по Ретимно Откройте для себя самобытный Крит на индивидуальной экскурсии по Ретимно. Древние храмы, горные водопады и греческий колорит ждут вас Начало: У вашего отеля €180 за человека Другие экскурсии Ретимно

