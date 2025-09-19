Индивидуальная
до 7 чел.
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Погрузитесь в атмосферу Ретимно, прогуляйтесь по узким улочкам, насладитесь вкусом критских вин и оливкового масла. Откройте для себя культурное наследие Крита
19 сен в 10:30
20 сен в 10:30
от €480 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия о русском периоде в Ретимно
Прогуляйтесь по Ретимно, где улицы носили имена русских царей. Узнайте о любви русского офицера и критской аристократки
Начало: У церкви Четырёх Мучеников
Завтра в 18:00
14 сен в 10:30
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
В объятиях Белых гор: экскурсия по Ретимно
Откройте для себя самобытный Крит на индивидуальной экскурсии по Ретимно. Древние храмы, горные водопады и греческий колорит ждут вас
Начало: У вашего отеля
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
€180 за человека
