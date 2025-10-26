Индивидуальная
до 3 чел.
История Ретимно - в «Великолепном веке»
Познакомьтесь с историей Ретимно через сериал «Империя Кёсем». Узнайте о султане Ибрагиме, его гареме и венецианской архитектуре. Погрузитесь в прошлое Крита
«Утончённая архитектура Ретимно и главная улица древнего города Аркадиу, которые вы увидите на прогулке, никак не изменились за последние сто лет»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
Путешествие по Ретимно: откройте для себя уникальное сочетание арабского, турецкого, венецианского и русского влияния в архитектуре и культуре города
Начало: В центре Ретимно
«Мои рассказы станут для вас путеводной нитью в лабиринте улиц Ретимно и его невероятной истории»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия о русском периоде в Ретимно
Прогуляйтесь по Ретимно, где улицы носили имена русских царей. Узнайте о любви русского офицера и критской аристократки
Начало: У церкви Четырёх Мучеников
«Почему главную улицу города называли улицей царя»
Завтра в 18:00
11 дек в 18:00
€140 за всё до 4 чел.
- ООльга26 октября 2025Хотим поблагодарить прекрасную Татьяну за чудесную экскурсию для нашей семьи.
Татьяна сумела адаптировать экскурсию для детей (7 и 9 лет), таким образом дети совершенно не устали и остались очень довольны прогулкой.
- ВВера23 октября 2025Отличная экскурсия по красивому городу с необычной историей, к сожалению почти забытой современными греками.
- ААлександр29 сентября 2025Прекрасная экскурсия которую можно несомненно порекомендовать! Татьяна великолепно знает историю острова и отвечает на все возможные вопросы. Прошло на одном дыхании, спасибо!
- ТТатьяна24 сентября 2025Благодарим, Татьяну, за насыщенную, познавательную и позитивную экскурсию!!!
- ВВалентина2 сентября 2025На Крите мы уже второй раз, но обзорной экскурсии по Ретимно у нас не было. В этот раз мы решили
- ЛЛилия1 сентября 2025Добрый день! Спасибо огромное за экскурсию!!! Гид был отличный и это была лучшая экскурсия по Греции на 11 дней нашего пребывания. Очень интересная, познавательная, душевная, добрая и вкусная. Гид очень отзывчивый и доброжелательный!!
- LLosenko31 августа 2025Татьяна замечательный, разносторонний и образованный гид. Нам с супругой очень понравилось!
- OOleg19 августа 2025Впервые были на Крите в Ретимно и с удовольствием познакомились с таким замечательном месте! Наталья как профессионал в своем деле
- ММаксим6 августа 2025Мы прекрасно прогулялись по Ретимно с Татьяной.
Татьяна с большим трепетом рассказывала про Ретимно и его окрестности. В целом, было интересно
- ННаталия30 июля 2025Отличная экскурсия!
Очень содержательная и увлекательная. Много интересных фактов и историй.
Таня - прекрасный рассказчик!
Красивые улочки и исторические места старого города влюбляют
- AAleksandr23 июля 2025Мы остались очень довольны экскурсией! Наш гид Татьяна — настоящий профессионал: интересно и увлекательно рассказала об истории Крита, культуре, венецианском
- ВВера17 июля 2025Прогулялись с Татьяной по городу. Приятная, спокойная и располагающая к общению. Экскурсия прошла легко, не смотря на то, что с
- ЕЕлена17 июля 2025Наша экскурсия по городу Ретимно была очень интересной и познавательной. Сам по себе город невероятно красив, но именно благодаря экскурсоводу
- ССветлана12 июля 2025Впервые на Крите. Сегодня мы познакомились с историей острова и города Ретимно. С Татьяной послушали удивительные истории о жизни острова,
- ММария10 июля 2025Отличная экскурсия и очень комфортный экскурсовод Татьяна, готовая ответить на любой вопрос. Все было очень душевно и в том темпе, который был нам удобен. Все посмотрели, получили множество дополнительных рекомендаций. Рекомендасьён!
- KKonstantin9 июля 2025Татьяна- профессионал. Видно, что любит свою работу. В жаркую погоду умело ведет по затененным локациям. Рекомендуем👍
- ТТатьяна14 июня 2025Огромное спасибо за такую прекрасную экскурсию. Всем советую!!!
- ЕЕвгения2 июня 2025Мы посетили несколько городов на Крите и были в Историческом музее Ираклиона. Поэтому выбирая экскурсию в Ретимно, я ориентировалась на
- ААнна22 мая 2025Экскурсия с Таней оставила самые лучшие впечатления- очень подробная информация об истории города и Крита и эмоциональный стиль изложения. Мы
- ССветлана20 сентября 2024Чудесная экскурсия по Ретимно с замечательным гидом. Сами бы никогда не обнаружили столько интересных мест. Исторические здания спрятаны в неприметных
