читать дальше

Татьяне мы смогли узнать и увидеть гораздо больше, чем если бы гуляли самостоятельно.

Татьяна не только подробно рассказала об исторических фактах, но и поделилась увлекательными историями и местными легендами, а также обратила наше внимание на здания, мимо которых мы бы, скорее всего, прошли, не подозревая об их интересной истории. Всё это сделало маршрут особенно запоминающимся.

Спасибо за интересную экскурсию и приятную компанию! Рекомендуем всем, кто хочет по-настоящему узнать город Ретимно.

С благодарностью

Елена и Игорь