1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
Путешествие по Ретимно: откройте для себя уникальное сочетание арабского, турецкого, венецианского и русского влияния в архитектуре и культуре города
Начало: В центре Ретимно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Погрузитесь в атмосферу Ретимно, прогуляйтесь по узким улочкам, насладитесь вкусом критских вин и оливкового масла. Откройте для себя культурное наследие Крита
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €385 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
История Ретимно - в «Великолепном веке»
Познакомьтесь с историей Ретимно через сериал «Империя Кёсем». Узнайте о султане Ибрагиме, его гареме и венецианской архитектуре. Погрузитесь в прошлое Крита
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ретимно впервые: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Ретимно очарует вас своей атмосферой и богатой историей. Прогуляйтесь по его узким улочкам, узнайте легенды и посетите главные достопримечательности
Начало: У кафе Нувель
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие на яхте по Критскому морю: круизы, купание, рыбалка
Выберите маршрут по своему вкусу и отправьтесь в круиз на паруснике, наслаждаясь купанием, рыбалкой и фантастическими закатами
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€1 000 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 марта 2024Прекрасная экскурсия в чудесном городе. Время экскурсии пролетело незаметно. Рассказ был содержательным, маршрут продуман до мелочей) Спасибо большое!
- ЛЛена18 декабря 2023Прекрасный гид, один из лучших
- ММарина12 октября 2023Огромное спасибо Анне и замечательному водителю (!) и её мужу Стергиосу за прекрасно проведенный день. Казалось бы, что так много
- ДДмитрий28 июля 2023Спасибо Анне и ее мужу Сергею за чудесную экскурсию! Очень комфортный маршрут, подробные и увлекательные рассказы Анны о Крите, остались в памяти и у взрослых и у детей!
- ЕЕкатерина22 ноября 2021В ноябре побывали на Крите и ни чуть не пожалели. Не считая везения с погодой (+24-25), нам несказанно повезло с
- ВВера22 октября 2021На экскурсии у Татьяны были семьей с 2 -мя детьми 10 и 11 лет. Экскурсия прошла на одном дыхании, Татьяна
- AAlexander19 октября 2021Все прошло замечательно. Татьяна очень хороший гид. Мастер своего дела, очень много знает и очень интересно рассказывает. Всё показала и
Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «Можно с детьми»
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