Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас

Ждем Вас на лучших пляжах Крита! Первая наша остановка будет на озере Курнас, окруженном...

Ждем Вас на лучших пляжах Крита! Первая наша остановка будет на озере Курнас, окруженном великолепной природой.

Далее наш путь лежит к пляжу с розовым песком Элафониси, который называют Раем на Земле.

Закончим наше путешествие на пляжах с чистым лазурным морем и песчаным берегом в Фаласарне.
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас

Что вы увидите 🤩

  • пляж Фаласарны
  • пляж Элафониси
  • озеро Курнас.

Наш маршрут

Первая наша остановка будет на озере Курнас, которое является единственным пресноводным озером Крита. В древности оно называлось Корессия и здесь находилось святилище Афины Корессийской.
Природа, окружающая озеро, замечательна: растительность здесь буйная, очень много кустарников, камышей, множество масличных деревьев. У озера простирается белоснежная полоса песка, где можно насладиться солнцем, сидя в одной из здешних таверн. А также вас ждут черепашки, уточки и дикие гуси, до которых можно доплыть на катамаране.
Далее наш путь лежит к Элафониси, который за идеальные пляжи и удивительную живую природу называют Раем на Земле. Это одна из наиболее известных и впечатляющих местностей острова, которая соединена с сушей отмелью протяженностью 800 м., легко преодолимой при тихой погоде. На пляже Элафониси вы встретите розовый песок, спокойное море и красивые пейзажи.
Закончим наше путешествие на прекрасных пляжах с чистым лазурным морем и великолепным песчаным берегом в Фаласарне. У нас с вами будет неограниченное время на купание, обед и катамараны.
Ждем Вас на лучших пляжах Крита!

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
€280

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • обед.
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно по договоренности

Елена Я.
Елена Я.
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