Ретимно - жемчужина западного Крита

Я приглашаю Вас на прогулку по городу Ретимно

Я приглашаю Вас на прогулку по городу Ретимно.

Мы пройдемся по уютным улочкам Старого города, увидим порт и набережную, полюбуемся венецианскими палаццо, сегодня превратившимися в уютные живописные кафе и ресторанчики.

Я расскажу множество историй и легенд, окутывающих город.
Ретимно - жемчужина западного Крита
Ретимно - жемчужина западного Крита
Ретимно - жемчужина западного Крита
Ретимно - жемчужина западного Крита
Ретимно - жемчужина западного Крита
Ретимно - жемчужина западного Крита
Ретимно - жемчужина западного Крита
Ретимно - жемчужина западного Крита

Что вы увидите 🤩

  • Старый город
  • набережная
  • порт.
Что Вас ждет
Мы прогуляемся с Вами по узеньким улочкам Старого города, пройдемся по романтическому порту, построенному венецианцами, где до сих пор хранится атмосфера интриг и заговоров, любовных свиданий и дуэлей.
Во время прогулки Вы увидите набережную, украшением которой являются венецианские палаццо, сегодня превратившиеся в уютные живописные кафе и ресторанчики. Закрытые двери откроются перед Вами и Вы сможете узнать какие скрыты за ними тайны.
Благодаря экскурсии Вы узнаете об уникальности и самобытности города Ретимно, Вы убедитесь в том, что этот город по праву является «жемчужиной» западного Крита.
Важно знать
Во время путешествия пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Взрослый (16+)
€95
Детский (8-16)
€50

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Татьяна Г.
Татьяна Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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