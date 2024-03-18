1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
Путешествие по Ретимно: откройте для себя уникальное сочетание арабского, турецкого, венецианского и русского влияния в архитектуре и культуре города
Начало: В центре Ретимно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ретимно впервые: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Ретимно очарует вас своей атмосферой и богатой историей. Прогуляйтесь по его узким улочкам, узнайте легенды и посетите главные достопримечательности
Начало: У кафе Нувель
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Посетите лучшие пляжи Крита! Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас. Насладитесь природой и купанием
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 марта 2024Прекрасная экскурсия в чудесном городе. Время экскурсии пролетело незаметно. Рассказ был содержательным, маршрут продуман до мелочей) Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «Популярные места»
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