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1 чел. По популярности 🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Ретимно - венецианская жемчужина Крита Путешествие по Ретимно: откройте для себя уникальное сочетание арабского, турецкого, венецианского и русского влияния в архитектуре и культуре города Начало: В центре Ретимно € 110 за всё до 6 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Ретимно впервые: индивидуальная экскурсия по историческим местам Ретимно очарует вас своей атмосферой и богатой историей. Прогуляйтесь по его узким улочкам, узнайте легенды и посетите главные достопримечательности Начало: У кафе Нувель € 100 за всё до 40 чел. Индивидуальная 8 часов Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас Посетите лучшие пляжи Крита! Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас. Насладитесь природой и купанием Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно по договоренности € 280 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Ретимно Последние отзывы на экскурсии И Ирина Ретимно - венецианская жемчужина Крита Прекрасная экскурсия в чудесном городе. Время экскурсии пролетело незаметно. Рассказ был содержательным, маршрут продуман до мелочей) Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «Популярные места»

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