Квест-расследование о предательстве ордена госпитальеров в ходе осады Родоса Сулейманом Великолепным

В 1522 году канцлер рыцарского ордена иоаннитов и его слуга были приговорены к смертной казни. Их обвинили в предательстве Родоса во время его осады османским султаном Сулейманом Великолепным. При этом прямых доказательств вины канцлера так и не было представлено. Ваша задача — установить истинные обстоятельства дела!
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Вы проведёте три часа, собирая доказательства виновности/невиновности канцлера. Кто знает — возможно, его получится реабилитировать. Шаг за шагом погружаясь в далёкое прошлое, вы познакомитесь с историей Родоса и ордена госпитальеров. А также раскроете, как проходило уголовное делопроизводство в 16 веке. Я вам в этом помогу! В ходе расследования на нашем пути встретятся:
- Дворец магистров
- Улица рыцарей
- Еврейский квартал
- Фортификационные сооружения
- Христианские церкви
И многое другое!
Организационные детали
Дополнительные расходы по желанию: напитки в кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — ваш гид в Родосе
Провела экскурсии для 277 туристов
Дорогие путешественники, моё имя — Афина. Как лицензированный гид на Родосе со степенью по археологии успешно провожу туры в течение последних 15 лет. В моих экскурсиях корректное информационное наполнение иЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Родоса
Похожие экскурсии из Родоса
Индивидуальная
9 часов
Весь Родос за один день
Познакомиться с природой, культурой и историей Родоса на автоэкскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Город Родос - обитель рыцарей
Знакомство с самой захватывающей частью истории острова
Начало: В городе по договоренности
Сегодня в 10:30
11 июня в 09:30
174€131 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Мини-группа
10 часов
Увлекательное путешествие по Родосу
Познавательное и активное знакомство с историей и традициями острова на групповой экскурсии
Начало: Группа собирается из ваших отелей проживания. Начи...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75€68 за человека