Квест-расследование о предательстве ордена госпитальеров в ходе осады Родоса Сулейманом Великолепным

В 1522 году канцлер рыцарского ордена иоаннитов и его слуга были приговорены к смертной казни. Их обвинили в предательстве Родоса во время его осады османским султаном Сулейманом Великолепным. При этом прямых доказательств вины канцлера так и не было представлено. Ваша задача — установить истинные обстоятельства дела!

Описание квеста

Что вас ожидает

Вы проведёте три часа, собирая доказательства виновности/невиновности канцлера. Кто знает — возможно, его получится реабилитировать. Шаг за шагом погружаясь в далёкое прошлое, вы познакомитесь с историей Родоса и ордена госпитальеров. А также раскроете, как проходило уголовное делопроизводство в 16 веке. Я вам в этом помогу! В ходе расследования на нашем пути встретятся:

Дворец магистров

Улица рыцарей

Еврейский квартал

Фортификационные сооружения

Христианские церкви

И многое другое!

Организационные детали

Дополнительные расходы по желанию: напитки в кафе.