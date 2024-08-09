Приглашаем вас на аудиоэкскурсию по древнему рыцарскому городу, где вы узнаете об истории, рыцарском ордене и их жизни здесь.
Вы осмотрите главные достопримечательности, включая Родосскую крепость, улицу рыцарей и место, где стоял Колосс Родосский, увидите уникальные церкви, мечеть, синагогу, национальный театр и многое другое.
Вы осмотрите главные достопримечательности, включая Родосскую крепость, улицу рыцарей и место, где стоял Колосс Родосский, увидите уникальные церкви, мечеть, синагогу, национальный театр и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание аудиогида
Добро пожаловать в Родос! Эта экскурсия по уникальному и древнему рыцарскому городу. У вас есть возможность осмотреть все его главные достопримечательности, узнать об истории, о рыцарском ордене и о том как он устроил свою жизнь здесь. Узнаете, что такое каменный мешок и для кого он был опасен, пройдете несколько линий обороны родосской крепости, найдете место, где стоял Колосс Родосский — одно из античных чудес света. Прогуляетесь по улице рыцарей, увидите морские ворота и еще много всего интересного. Присоединяйтесь, чтобы изучить город! Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play); 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон; 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах; 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид; 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ежедневно, в удобное время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Родосская крепость
- Улица рыцарей
- Морские ворота
- Церкви, мечеть, синагога
- Средневековый квартал красных фонарей
- Казино
- Национальный театр
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя в приложении
- Погружение в атмосферу Средневековья.
Что не входит в цену
- Услуги сопровождающего гида
- Наушники и зарядное устройство, необходимо взять свои
- Посещение объектов по маршруту.
Где начинаем и завершаем?
Начало: D’Amboise Gate, Platanakia
Завершение: Rhodes Casino, Georgiou Papanikolaou, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 509-50-89
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Родоса
Похожие экскурсии из Родоса
скидка
20%
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборУвлекательное путешествие по Родосу
Познавательное и активное знакомство с историей и традициями острова на групповой экскурсии
Начало: Группа собирается из ваших отелей проживания. Начи...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75€60 за человека
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп красот и главных достопримечательностей Родоса
Познакомиться с поразительными местами острова на большой автомобильной экскурсии
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
275€220 за всё до 4 чел.
скидка
25%
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Город Родос - обитель рыцарей
Знакомство с самой захватывающей частью истории острова
Начало: В городе по договоренности
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
175€132 за всё до 6 чел.