Добро пожаловать в Родос! Эта экскурсия по уникальному и древнему рыцарскому городу. У вас есть возможность осмотреть все его главные достопримечательности, узнать об истории, о рыцарском ордене и о том как он устроил свою жизнь здесь. Узнаете, что такое каменный мешок и для кого он был опасен, пройдете несколько линий обороны родосской крепости, найдете место, где стоял Колосс Родосский — одно из античных чудес света. Прогуляетесь по улице рыцарей, увидите морские ворота и еще много всего интересного. Присоединяйтесь, чтобы изучить город! Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play); 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон; 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах; 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид; 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).