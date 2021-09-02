Неизведанный юг Родоса

Средневековые замки, колоритные деревни, каньон Алфемена и «поцелуй морей» за 1 день

5
2 отзыва
Индивидуальная
Приглашаем в путешествие по южным дорогам Родоса, где редко ступает нога туриста.

​По пути нам встретятся горы и дикие пляжи, леса и ущелья.

Вы увидите, где охраняли свои рубежи родосские рыцари, заглянете в церковь известного греческого святого, попробуете местные вина и мед.

А еще встретите закат в самой южной точке острова!
Неизведанный юг Родоса
Неизведанный юг Родоса
Неизведанный юг Родоса
Неизведанный юг Родоса
Неизведанный юг Родоса
Неизведанный юг Родоса
Неизведанный юг Родоса
Неизведанный юг Родоса
Неизведанный юг Родоса
Неизведанный юг Родоса
Неизведанный юг Родоса
Неизведанный юг Родоса
Неизведанный юг Родоса
Неизведанный юг Родоса
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Что вас ожидает

Старинные замки и народные промыслы

Вы посетите замок Критиния, где услышите о средневековых фестивалях и полюбуетесь великолепным видом на окрестности. А также «подниметесь к облакам» и оцените панораму замка Монолитос. После этого мы отправимся в очаровательные южные деревни! В Эмбоне вы продегустируете ароматное родосское вино, сыр и оливковое масло. А в Сианне посетите церковь Святого Пантелеймона и прогуляетесь по лавочкам местных ремесленников и пчеловодов.

Мир нетронутой природы

Вы остановитесь у каньона Алфемена и услышите легенду о критском принце, подниметесь на смотровые площадки и рассмотрите с высоты соседние острова. В завершение доедете до самой южной точки острова — Прасониси. Это место, где соприкасаются два моря: Эгейское и Средиземное. Именно здесь мы встретим закат, наслаждаясь романтическим пейзажем и наблюдая за трюками кайтсерферов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы поедем на маленьком уютном автомобиле. Транспорт включен в стоимость.
  • Дегустация в Эмбоне бесплатная
  • На обратном пути можно сделать остановку в семейной таверне. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • В подарок от нас — карта и карандаш для пометок
  • Поездку можно провести для компании 4-5 человек, стоимость составит 312 евро

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в северной части острова
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ш
2 сен 2021
Алеся большая молодец и умничка. Очень коммуникабельна и рассказывает интересно. По ходу экскурсии подкорректировали маршрут согласно нашим интересам. Большое спасибо.
И
25 авг 2021
Хотела бы выразить благодарность Алесе за экскурсию. Алеся очень коммуникабельная и приятная девушка. Не смотря на то, что я на Родосе была в 10 раз, Алеся показала такие места, которые ня не видела раньше. Мы посетили женский монастырь Ипсени, мужской монастырь Мони Фари, дегустировали вина в Эмбоне, посетили ущелье Алфемена, деревню Сиана, и проводили закат в замке Монолитос. Было очень интересно и познавательно, спасибо большое, за то что дали вдохнуть мой любимый остров по новому)

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