Что вас ожидает

Старинные замки и народные промыслы

Вы посетите замок Критиния, где услышите о средневековых фестивалях и полюбуетесь великолепным видом на окрестности. А также «подниметесь к облакам» и оцените панораму замка Монолитос. После этого мы отправимся в очаровательные южные деревни! В Эмбоне вы продегустируете ароматное родосское вино, сыр и оливковое масло. А в Сианне посетите церковь Святого Пантелеймона и прогуляетесь по лавочкам местных ремесленников и пчеловодов.

Мир нетронутой природы

Вы остановитесь у каньона Алфемена и услышите легенду о критском принце, подниметесь на смотровые площадки и рассмотрите с высоты соседние острова. В завершение доедете до самой южной точки острова — Прасониси. Это место, где соприкасаются два моря: Эгейское и Средиземное. Именно здесь мы встретим закат, наслаждаясь романтическим пейзажем и наблюдая за трюками кайтсерферов.

Организационные детали