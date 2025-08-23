Халкидики — волшебный полуостров, покрытый многовековыми сосновыми рощами, оливковыми деревьями и виноградными плантациями.
Вы узнаете о его нравах и быте, побываете на самых живописных пляжах искупаетесь в ласковых волнах Эгейского моря. Раскроете Грецию с новой стороны и проведете день весело и комфортно.
Вы узнаете о его нравах и быте, побываете на самых живописных пляжах искупаетесь в ласковых волнах Эгейского моря. Раскроете Грецию с новой стороны и проведете день весело и комфортно.
Описание экскурсии
Отдых на пляжах
Побывать в Греции и не искупаться в море — это тяжкое преступление! Чтобы его избежать, мы отправимся на лучшие пляжи полуострова Ситония. По заверению самих греков, это самый красивый уголок материковой части страны, пока еще не испорченный человеком. Дикие и не очень, с зеленой и бирюзовой водой, песчаные и галечные — местные пляжи помогут вам не только отлично отдохнуть, но и раскрыть многообразие греческой природы.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Салониках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 84 туристов
Меня зовут Павел, я русскоязычный гид, проживающий в Салониках. В интересных подробностях познакомлю вас с историей любимого города, в котором имею удовольствие жить с 2001 года. Нестандартные экскурсии по северной Греции, увлекательные маршруты, аутентичные деревни, аппетитная кухня, дополненные историей и мифами, помогут вам узнать Грецию изнутри, а возможно, и полюбить её, заразившись «вирусом» грекофилии, как и я.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Павел- один из лучших гидов, что я встречала. Тщательно продуманный маршрут, максимальный комфорт, интересные рассказы о Греции: начиная от древней истории и до современности (мифы и реалии Древней Греции и
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О
Очень насыщенная поездка! Обязательно берите солнцезащитный крем! Павел все показал и рассказал. Рекомендую к посещению
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С
Мы провели потрясающий день в Ситонии благодаря нашему гиду! Он встретил нас прямо у отеля на своей машине - всё было очень комфортно и по-домашнему уютно. За день мы объездили
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В
У нас была запланирована экскурсия на полуостров Халкидики, но из-за погодных условий Павел предложил нам поменять маршрут и с его аргументами мы сразу же согласились. Отметили, что Павел прекрасно владеет
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И
Экскурсия Павла была четка сбалансирована им под нас - он сразу понял наши запросы и не стал нас загружать фактической информацией. При этом его знания явно весьма глубоки в мельчайших
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O
Экскурсия с Павлом была интересной, познавательной. Исторические события и факты были рассказаны простым и ярким языком. Все это было прекрасно совмещено с купанием на замечательных пляжах Халкидики. Экскурсия была отлично организована по времени и содержанию
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