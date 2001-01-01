Что вас ожидает

Прогулка по горной деревне

В начале путешествия мы посетим горную деревушку Арнеа в центре полуострова. Ярко украшенные цветами каменные жилища, сочные пейзажи и чашечка свежесваренного кофе в компании местных позволят вам погрузиться в жизнь греческой глубинки. Понять, чем «дышит» провинция и, быть может, узнать последние деревенские сплетни. А я поделюсь собственными наблюдениями о менталитете, культуре и традициях страны.

Отдых на пляжах

Побывать в Греции и не искупаться в море — это тяжкое преступление! Чтобы его избежать, мы отправимся на лучшие пляжи полуострова Ситония. По заверению самих греков, это самый красивый уголок материковой части страны, пока еще не испорченный человеком. Дикие и не очень, с зеленой и бирюзовой водой, песчаные и галечные — местные пляжи помогут вам не только отлично отдохнуть, но и раскрыть многообразие греческой природы.

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