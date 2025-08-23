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искусством обсуждения. Это сразу же расположило нас к Павлу и возникло чувство доверия. Новый маршрут увез нас на Олимп к мифическим богам Греции, с посещением двух монастырей (женский и мужской) по дороге к Олимпу, прогулка по заповеднику и заезд в высокогорную деревню Пантелеймон с живописными видами. Впечатление от путешествия осталось самое приятное. Павел обладает замечательный качеством - умением объединять группу, быть внимательным ко всем ее членам, например застенчивым подросткам, интеллегентная речь и редкое на сегодняшний день чувство меры в повестовании, хотя потенциал знаний о предмете огромен. Структура длительного путешествия была продумана до мелочей. Благодарная тема мифов Древней Греции в повествовании Павла звучала привлекательно, но не перегруженной сюжетами, которых, конечно же, в греческой мифологии предостаточно. Понравилась манера вести экскурсию и оставлять место для обсуждения и диалога с участниками путешествия. Самое главное, после замечательной и интересной экскурсии, о Павле оставлось впечатление, что он не только глубого знает историю Греции, но и искренне любит эту страну.

Редкое качество без всякого пафоса передать гостям Греции это чувство любви и заразить им. Это дорогого стоит!