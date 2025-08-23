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Из Салоников - на полуостров Халкидики

Посетить сказочно красивые пляжи и искупаться на полуострове Халкидики
Халкидики — волшебный полуостров, покрытый многовековыми сосновыми рощами, оливковыми деревьями и виноградными плантациями.

Вы узнаете о его нравах и быте, побываете на самых живописных пляжах искупаетесь в ласковых волнах Эгейского моря. Раскроете Грецию с новой стороны и проведете день весело и комфортно.
4.9
8 отзывов
Из Салоников - на полуостров Халкидики
Из Салоников - на полуостров Халкидики
Из Салоников - на полуостров Халкидики

Описание экскурсии

Отдых на пляжах

Побывать в Греции и не искупаться в море — это тяжкое преступление! Чтобы его избежать, мы отправимся на лучшие пляжи полуострова Ситония. По заверению самих греков, это самый красивый уголок материковой части страны, пока еще не испорченный человеком. Дикие и не очень, с зеленой и бирюзовой водой, песчаные и галечные — местные пляжи помогут вам не только отлично отдохнуть, но и раскрыть многообразие греческой природы.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Салониках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 84 туристов
Меня зовут Павел, я русскоязычный гид, проживающий в Салониках. В интересных подробностях познакомлю вас с историей любимого города, в котором имею удовольствие жить с 2001 года. Нестандартные экскурсии по северной Греции, увлекательные маршруты, аутентичные деревни, аппетитная кухня, дополненные историей и мифами, помогут вам узнать Грецию изнутри, а возможно, и полюбить её, заразившись «вирусом» грекофилии, как и я.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Я
Павел- один из лучших гидов, что я встречала. Тщательно продуманный маршрут, максимальный комфорт, интересные рассказы о Греции: начиная от древней истории и до современности (мифы и реалии Древней Греции и
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Македонии в частности, зарождение христианства, времена Византии, османской иго, независимость Греции, режимы, новейшая история); чуткость и деликатность. За один день мы узнали о Греции максимально. Ему удалось впечатлить нас необыкновенной красотой Халкидик, культурой и историей Греции. Маршрут показал нам самые красивые места и пляжи Халкидик. Все это сопровождалось внимательностью к нашим потребностям и желаниям: остановки длились ровно столько, сколько было нужно. Павел, спасибо Вам огромное за потрясающе проведенное время!

Павел- один из лучших гидов, что я встречала. Тщательно продуманный маршрут, максимальный комфорт, интересные рассказы о
Павел- один из лучших гидов, что я встречала. Тщательно продуманный маршрут, максимальный комфорт, интересные рассказы о
Павел- один из лучших гидов, что я встречала. Тщательно продуманный маршрут, максимальный комфорт, интересные рассказы о
Павел- один из лучших гидов, что я встречала. Тщательно продуманный маршрут, максимальный комфорт, интересные рассказы о
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О
Очень насыщенная поездка! Обязательно берите солнцезащитный крем! Павел все показал и рассказал. Рекомендую к посещению
Очень насыщенная поездка! Обязательно берите солнцезащитный крем! Павел все показал и рассказал. Рекомендую к посещению
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С
Мы провели потрясающий день в Ситонии благодаря нашему гиду! Он встретил нас прямо у отеля на своей машине - всё было очень комфортно и по-домашнему уютно. За день мы объездили
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самые живописные уголки полуострова, включая укромные пляжи, смотровые площадки и маленькие деревушки.

Гид отлично знал регион, рассказывал много интересного о культуре, истории и местных традициях - чувствовалось, что он искренне любит Халкидики. Порадовало и то, что он ненавязчиво подстраивался под наш ритм - где-то задерживались дольше, где-то просто наслаждались тишиной и морем.

Всё было организовано с заботой и вниманием к деталям. Это был не просто тур, а настоящая маленькая история, которую мы с теплом будем вспоминать. Однозначно рекомендуем!

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В
У нас была запланирована экскурсия на полуостров Халкидики, но из-за погодных условий Павел предложил нам поменять маршрут и с его аргументами мы сразу же согласились. Отметили, что Павел прекрасно владеет
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искусством обсуждения. Это сразу же расположило нас к Павлу и возникло чувство доверия. Новый маршрут увез нас на Олимп к мифическим богам Греции, с посещением двух монастырей (женский и мужской) по дороге к Олимпу, прогулка по заповеднику и заезд в высокогорную деревню Пантелеймон с живописными видами. Впечатление от путешествия осталось самое приятное. Павел обладает замечательный качеством - умением объединять группу, быть внимательным ко всем ее членам, например застенчивым подросткам, интеллегентная речь и редкое на сегодняшний день чувство меры в повестовании, хотя потенциал знаний о предмете огромен. Структура длительного путешествия была продумана до мелочей. Благодарная тема мифов Древней Греции в повествовании Павла звучала привлекательно, но не перегруженной сюжетами, которых, конечно же, в греческой мифологии предостаточно. Понравилась манера вести экскурсию и оставлять место для обсуждения и диалога с участниками путешествия. Самое главное, после замечательной и интересной экскурсии, о Павле оставлось впечатление, что он не только глубого знает историю Греции, но и искренне любит эту страну.
Редкое качество без всякого пафоса передать гостям Греции это чувство любви и заразить им. Это дорогого стоит!

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И
Экскурсия Павла была четка сбалансирована им под нас - он сразу понял наши запросы и не стал нас загружать фактической информацией. При этом его знания явно весьма глубоки в мельчайших
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деталях - мы попробовали углубиться в хитросплетения политики семей раннего средневековья, но минут через 30 потеряли счет датам, именам и степени родства, но при этом Павел всегда расцвечивал любые сухие сведения интересными случаями из жизни тех времен. Также Павел помог нам организовать логистику нашего путешествия и дал много полезных советов. От всей души рекомендую вам спутника именно такого формата, который обладает и глубокими знаниями истории и явной любовью к этим местам.

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O
Экскурсия с Павлом была интересной, познавательной. Исторические события и факты были рассказаны простым и ярким языком. Все это было прекрасно совмещено с купанием на замечательных пляжах Халкидики. Экскурсия была отлично организована по времени и содержанию
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