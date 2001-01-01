Из Салоников — на полуостров Халкидики!

Посетить сказочно красивые пляжи и проникнуться местным колоритом в горной деревне Арнеа

Халкидики — волшебный полуостров, покрытый многовековыми сосновыми рощами, оливковыми деревьями и виноградными плантациями.

Вы узнаете о его нравах и быте, побываете на самых живописных пляжах и погуляете по аутентичной деревне с традиционными каменными домами.

Раскроете Грецию с новой стороны и проведете день весело и комфортно.
Из Салоников — на полуостров Халкидики!
Из Салоников — на полуостров Халкидики!
Из Салоников — на полуостров Халкидики!
Из Салоников — на полуостров Халкидики!
Из Салоников — на полуостров Халкидики!
Из Салоников — на полуостров Халкидики!
Из Салоников — на полуостров Халкидики!
Из Салоников — на полуостров Халкидики!
Из Салоников — на полуостров Халкидики!
Из Салоников — на полуостров Халкидики!
Из Салоников — на полуостров Халкидики!
Из Салоников — на полуостров Халкидики!

Что вас ожидает

Прогулка по горной деревне

В начале путешествия мы посетим горную деревушку Арнеа в центре полуострова. Ярко украшенные цветами каменные жилища, сочные пейзажи и чашечка свежесваренного кофе в компании местных позволят вам погрузиться в жизнь греческой глубинки. Понять, чем «дышит» провинция и, быть может, узнать последние деревенские сплетни. А я поделюсь собственными наблюдениями о менталитете, культуре и традициях страны.

Отдых на пляжах

Побывать в Греции и не искупаться в море — это тяжкое преступление! Чтобы его избежать, мы отправимся на лучшие пляжи полуострова Ситония. По заверению самих греков, это самый красивый уголок материковой части страны, пока еще не испорченный человеком. Дикие и не очень, с зеленой и бирюзовой водой, песчаные и галечные — местные пляжи помогут вам не только отлично отдохнуть, но и раскрыть многообразие греческой природы.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Павел
Павел
Меня зовут Павел, я русскоязычный гид, проживающий в Салониках. В интересных подробностях познакомлю вас с историей любимого города, в котором имею удовольствие жить с 2001 года. Нестандартные экскурсии по северной Греции, увлекательные маршруты, аутентичные деревни, аппетитная кухня, дополненные историей и мифами, помогут вам узнать Грецию изнутри, а возможно, и полюбить её, заразившись «вирусом» грекофилии, как и я.
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