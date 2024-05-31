Семейные развлекательные экскурсии Салоников

Найдено 9 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Салониках на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Салоники
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Добро пожаловать в Салоники: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Салониками через их богатую историю и культуру. Узнайте о древних памятниках, современных традициях и повседневной жизни города
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
Завтра в 11:00
10 июня в 11:30
100 за всё до 5 чел.
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
289 за всё до 4 чел.
В гости к Зевсу. Гора Олимп
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
В гости к Зевсу. Гора Олимп
Путешествие к легендарной горе Олимп, месту обитания древнегреческих богов, подарит незабываемые эмоции и погружение в мифы
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
326 за всё до 3 чел.
Из Салоников - на полуостров Халкидики
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Из Салоников - на полуостров Халкидики
Погрузитесь в атмосферу греческой глубинки, посетив горную деревню Арнеа и лучшие пляжи Ситонии. Узнайте о местных традициях и насладитесь природой Халкидики
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Метеора: путешествие к восьмому чуду света
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Фессалийская долина и монастыри Метеоры: уникальное путешествие
Фессалийская долина и её монастыри на вершинах скал ждут вас! Погрузитесь в мифы Древней Греции и насладитесь захватывающими видами
Начало: по договорённости
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
400 за всё до 3 чел.
Салоники за 2,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Салоники за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Прогулка по Салоникам от площади Аристотеля до крепостных стен. Увидите Белую башню, византийские храмы и узнаете о местных традициях
Начало: На площади Аристотеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
65 за всё до 5 чел.
За закатом в Метеоры
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия: За закатом в Метеоры, Салоники
Полюбуйтесь монастырями на вершинах скал и проникнитесь духовной силой Метеор на индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
13 сен в 11:00
14 сен в 11:00
390 за всё до 3 чел.
Морской круиз вдоль побережья Афона
Круиз
8 часов
1 отзыв
Уникальный круиз по Святой Горе Афон с индивидуальным гидом
Уникальная возможность увидеть монастыри Святой Горы Афон с борта корабля. Погрузитесь в историю и узнайте о жизни монахов
Начало: У вашего отеля
13 сен в 06:00
14 сен в 06:00
290 за всё до 3 чел.
Легендарный Олимп
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Легендарный Олимп и его тайны
Путешествие на Олимп в Салониках подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте больше о мифах, истории и природе этого легендарного места
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
230 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    31 мая 2024
    Салоники за 2,5 часа
    Надежда - отличный гид с прекрасным знанием не только Греции, но и истории в целом. Прогулка получилась очень приятной и познавательной, от души рекомендую!
  • Д
    Денис
    6 мая 2024
    Салоники за 2,5 часа
    Спасибо Надежде за прекрасную, интересную и познавательную экскурсию! Понравилось и взрослым и детям! Рекомендую!
  • В
    Виктор
    20 апреля 2024
    Салоники за 2,5 часа
    Спасибо огромное, Надежде, за познавательную, интересную экскурсию! Отличный гид! Всё было на высоком уровне! Обязательно будем рекомендовать и в следующий приезд обратимся только к Вам)
  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Отличная поездка, интересное содержание. Деревушка очень колоритная, запомнилась на всю жизнь.
  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Добро пожаловать в Салоники
    Все понравилось. Время у нас было очень мало, поэтому попросили сжатый режим экскурсии, но общее впечатление о городе получили. Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    9 апреля 2024
    Добро пожаловать в Салоники
    Отличная обзорная экскурсия для знакомства с городом и его историей. Яна замечательный рассказчик, влюбленный в Грецию. Рассказ про Салоники включал
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    не только историю, но и образование, гастрономию, что посмотреть в окрестностях с точками геолокации и много всего интересного и познавательного, чтобы проникнуться духом страны. В Салониках мы были впервые, да еще и на мой день рождения. Яна не только провела нам экскурсию, но и заказала столик в ресторане с потрясающим видом на море. Все прошло просто великолепно! Всем советую Яну, как гида!

  • Д
    Дмитрий
    26 марта 2024
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
    Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем
  • О
    Ольга
    19 января 2024
    За закатом в Метеоры
    Очень понравилась экскурсия к Метеорам с Никосом. Никос - прекрасный гид и очень приятный человек, великолепно разбирающийся в истории Греции
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    и знающий мифологию. Дорога к Метеорам длинная, но все выдержали отлично, включая 5-летнего сына. Метеоры - это невероятное зрелище, must see в Греции. Мы были в середине января, вне туристического сезона, поэтому можно было спокойно и комфортно гулять и фотографироваться без очередей. После прогулки Никос отвел нас в таверну с греческой кухней. Я очень рекомендую Никоса и эту экскурсию!!

  • B
    Berta
    8 ноября 2023
    За закатом в Метеоры
    Необыкновенная экскурсия! Я получила огромное удовольствие. Очень рекомендую экскурсию с Никос
  • М
    Михаил
    9 октября 2023
    Метеора: путешествие к восьмому чуду света
    Оксана - уникальный гид. Наличие высшего образования историка-археолога, неформальная увлечённость историей Греции и города Салоники, дружелюбие и тактичность обеспечили отличный
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    уровень экскурсионных услуг. Большое спасибо, получили море удовольствия! Очень рекомендую также заказывать у Оксаны и экскурсии по городу, с увлекательными рассказами о его жителях, прогулкой по нестандартным туристическим маршрутам.

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Можно с детьми»

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  1. Добро пожаловать в Салоники
  2. Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
  3. В гости к Зевсу. Гора Олимп
  4. Из Салоников - на полуостров Халкидики
  5. Метеора: путешествие к восьмому чуду света
Сколько стоит экскурсия по Салоникам в июне 2024
Сейчас в Салониках в категории "Можно с детьми" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 65 до 400. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Салониках (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Можно с детьми», 108 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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