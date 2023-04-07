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К Кирилл Православные святыни Салоников читать дальше имел при себе наглядные материалы. Как уже было сказано, информация подается очень подробно: прорисовка фресок, тонкости архитектуры, иконография, глубокий исторический срез. Павел - отличный специалист. Имеет глубокие познания в истории архитектуры, в частности религиозной архитектуры. Рассказ был интересен, структурирован, подробен. Павел

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «История и архитектура»

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