1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Православные святыни Салоников
Удивительная история развития греческой религии, архитектурные особенности храмов и мощи святых
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €118 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
Увидеть гробницы великих царей и редкие артефакты, посетить археологический музей и античные руины
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€149 за всё до 10 чел.
скидка
69%
Индивидуальная
1 час
Еврейское наследие города Салоники
Осмыслить историю и культуру Салоник, а также их связь с многотысячным еврейским народом
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
98€30 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 апреля 2023Экскурсия была очень насыщенная. У Павла не голова а кладезь познаний,фактов и информации. Объем информации полученой за пару часов можно сопоставить с недельным заточением в библиотеке. Спасибо огромное.
- ККирилл28 ноября 2022Павел - отличный специалист. Имеет глубокие познания в истории архитектуры, в частности религиозной архитектуры. Рассказ был интересен, структурирован, подробен. Павел
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «История и архитектура»
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