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и знающий мифологию. Дорога к Метеорам длинная, но все выдержали отлично, включая 5-летнего сына. Метеоры - это невероятное зрелище, must see в Греции. Мы были в середине января, вне туристического сезона, поэтому можно было спокойно и комфортно гулять и фотографироваться без очередей. После прогулки Никос отвел нас в таверну с греческой кухней. Я очень рекомендую Никоса и эту экскурсию!!