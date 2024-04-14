Экскурсии по Салоникам на машине с гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «На машине» в Салониках на русском языке, цены от €230. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
289 за всё до 4 чел.
В гости к Зевсу. Гора Олимп
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
В гости к Зевсу. Гора Олимп
Путешествие к легендарной горе Олимп, месту обитания древнегреческих богов, подарит незабываемые эмоции и погружение в мифы
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
326 за всё до 3 чел.
Из Салоников - на полуостров Халкидики
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Из Салоников - на полуостров Халкидики
Погрузитесь в атмосферу греческой глубинки, посетив горную деревню Арнеа и лучшие пляжи Ситонии. Узнайте о местных традициях и насладитесь природой Халкидики
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Метеора: путешествие к восьмому чуду света
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Фессалийская долина и монастыри Метеоры: уникальное путешествие
Фессалийская долина и её монастыри на вершинах скал ждут вас! Погрузитесь в мифы Древней Греции и насладитесь захватывающими видами
Начало: по договорённости
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
400 за всё до 3 чел.
За закатом в Метеоры
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия: За закатом в Метеоры, Салоники
Полюбуйтесь монастырями на вершинах скал и проникнитесь духовной силой Метеор на индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
13 сен в 11:00
14 сен в 11:00
390 за всё до 3 чел.
Легендарный Олимп
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Легендарный Олимп и его тайны
Путешествие на Олимп в Салониках подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте больше о мифах, истории и природе этого легендарного места
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
230 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Отличная поездка, интересное содержание. Деревушка очень колоритная, запомнилась на всю жизнь.
  • Д
    Дмитрий
    26 марта 2024
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
    Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем
  • О
    Ольга
    19 января 2024
    За закатом в Метеоры
    Очень понравилась экскурсия к Метеорам с Никосом. Никос - прекрасный гид и очень приятный человек, великолепно разбирающийся в истории Греции
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    и знающий мифологию. Дорога к Метеорам длинная, но все выдержали отлично, включая 5-летнего сына. Метеоры - это невероятное зрелище, must see в Греции. Мы были в середине января, вне туристического сезона, поэтому можно было спокойно и комфортно гулять и фотографироваться без очередей. После прогулки Никос отвел нас в таверну с греческой кухней. Я очень рекомендую Никоса и эту экскурсию!!

  • B
    Berta
    8 ноября 2023
    За закатом в Метеоры
    Необыкновенная экскурсия! Я получила огромное удовольствие. Очень рекомендую экскурсию с Никос
  • М
    Михаил
    9 октября 2023
    Метеора: путешествие к восьмому чуду света
    Оксана - уникальный гид. Наличие высшего образования историка-археолога, неформальная увлечённость историей Греции и города Салоники, дружелюбие и тактичность обеспечили отличный
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    уровень экскурсионных услуг. Большое спасибо, получили море удовольствия! Очень рекомендую также заказывать у Оксаны и экскурсии по городу, с увлекательными рассказами о его жителях, прогулкой по нестандартным туристическим маршрутам.

  • А
    Александр
    4 октября 2023
    За закатом в Метеоры
    Никос отличный гид, профессионал, подарил море положительных эмоций. Экскурсия интересная и насыщенная. Спасибо!
    Никос отличный гид, профессионал, подарил море положительных эмоций. Экскурсия интересная и насыщенная. Спасибо!
  • В
    Владимир
    24 августа 2023
    Метеора: путешествие к восьмому чуду света
    Интересно, насыщенно и увлекательно. Довольны и дети и взрослые. Узнали много интересного о Метеорах, об истории и о быте. Увидели и
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    фотозафиксировали красоты наскальных монастырей с множества ракурсов - Оксана останавливалась и подсказывала лучшие виды. Дорога туда и обратно прошла в рассказах о Греции и о жизни. Оксана всегда была готова откорректировать маршрут так как нам было удобно.

  • Н
    Наталья
    18 июня 2023
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Очень интересный и живописный маршрут. Гора Олим, прогулка к водопаду по ущелью, монастырь и греческая деревушка. Юля прекрасный знающий экскурсовод и позитивный человек. Мы узнали много интересного про историю Македонии и про жизнь современных греков.
  • М
    Мария
    20 апреля 2023
    Метеора: путешествие к восьмому чуду света
    Метеоры - просто божественное место и его однозначно нужно включить в свой список мест, обязательных к посещению! Оксана - очень
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    знающий гид и деликатный собеседник, который подскажет, как лучше выстроить маршрут. В компании с ней день прошёл незаметно! Всё было организовано чётко и комфортно.

  • O
    Oxana
    3 октября 2022
    Из Салоников - на полуостров Халкидики
    Экскурсия с Павлом была интересной, познавательной. Исторические события и факты были рассказаны простым и ярким языком. Все это было прекрасно совмещено с купанием на замечательных пляжах Халкидики. Экскурсия была отлично организована по времени и содержанию

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Салоникам в июне 2024
Сейчас в Салониках в категории "На машине" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 230 до 400. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Салониках (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на машине, 63 ⭐ отзыва, цены от €230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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