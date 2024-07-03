1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Салоникам: история, святыни, гастрономия
Прогулка по Салоникам с осмотром крепостных стен, монастыря Влатадон, Белой башни и других достопримечательностей. Индивидуальный маршрут по вашим интересам
Начало: Начало набережной у порта
Завтра в 11:00
8 июля в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Салоники за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Прогулка по Салоникам от площади Аристотеля до крепостных стен. Увидите Белую башню, византийские храмы и узнаете о местных традициях
Начало: На площади Аристотеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯков3 июля 2024Чудесная обзорная экскурсия, знаюший, любящий город и улыбчивый экскурсовод Надежда, замечательная прогулка по Салоникам. Очень понравилось и нам, взрослым, и 12-летней дочке. Рекомендую.
- ККсения2 июля 2024Спасибо за интересную и познавательную экскурсию🙂всё прошло отлично🙂
- РРуслан29 июня 2024Классная экскурсия от крутого экскурсовода. Надежда отлично знает Салоники и рассказывает очень интересно и, что самое главное с огоньком и
- ААлександр13 июня 2024Отличный маршрут экскурсии, потрясающие места, которые точно запомнятся вам на долго. Юлия - потрясающий гид, погруженный в материал, очень любящий
- ААлексей14 апреля 2024Отличная поездка, интересное содержание. Деревушка очень колоритная, запомнилась на всю жизнь.
- ДДмитрий26 марта 2024Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
- ССтелла5 октября 2023Оксана спасибо, было супер интересно!
- ИИрина10 сентября 2023Гид Оксана грамотный и очень приятный человек… систематизировала наши разрозненные знания по истории Салоников, два часа пролетели как один миг… получили также ценные советы по дальнейшему пребыванию в Греции… вернёмся в этот город еще раз и обязательно к Оксане!
- ВВладимир24 августа 2023Интересно, насыщенно и увлекательно. Довольны и дети и взрослые. Оксана знает и любит историю и сам город.
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Салоникам в июле 2024
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