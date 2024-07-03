Экскурсии выходного дня в Салониках

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Салониках на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Салоникам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Обзорная экскурсия по Салоникам: история, святыни, гастрономия
Прогулка по Салоникам с осмотром крепостных стен, монастыря Влатадон, Белой башни и других достопримечательностей. Индивидуальный маршрут по вашим интересам
Начало: Начало набережной у порта
Завтра в 11:00
8 июля в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Салоники за 2,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Салоники за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Прогулка по Салоникам от площади Аристотеля до крепостных стен. Увидите Белую башню, византийские храмы и узнаете о местных традициях
Начало: На площади Аристотеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
289 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яков
    3 июля 2024
    Салоники за 2,5 часа
    Чудесная обзорная экскурсия, знаюший, любящий город и улыбчивый экскурсовод Надежда, замечательная прогулка по Салоникам. Очень понравилось и нам, взрослым, и 12-летней дочке. Рекомендую.
  • К
    Ксения
    2 июля 2024
    Салоники за 2,5 часа
    Спасибо за интересную и познавательную экскурсию🙂всё прошло отлично🙂
  • Р
    Руслан
    29 июня 2024
    Салоники за 2,5 часа
    Классная экскурсия от крутого экскурсовода. Надежда отлично знает Салоники и рассказывает очень интересно и, что самое главное с огоньком и
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    с душой. Самое крутое, что ее знания не ограничиваются рамками эскурсии - на любой вопрос из истории города, Греции и текущем состоянии дел - Надежда знает ответ. Было очень интересно!

    Классная экскурсия от крутого экскурсовода. Надежда отлично знает Салоники и рассказывает очень интересно и, что самое
  • А
    Александр
    13 июня 2024
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Отличный маршрут экскурсии, потрясающие места, которые точно запомнятся вам на долго. Юлия - потрясающий гид, погруженный в материал, очень любящий
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    свою работу и готовый поддержать диалог на любую историческую(или не очень) тему. День пролетел на одном дыхании, вы точно не пожалеете и не заскучаете =)

  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Отличная поездка, интересное содержание. Деревушка очень колоритная, запомнилась на всю жизнь.
  • Д
    Дмитрий
    26 марта 2024
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
    Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем
  • С
    Стелла
    5 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Салоникам
    Оксана спасибо, было супер интересно!
    Оксана спасибо, было супер интересно!Оксана спасибо, было супер интересно!Оксана спасибо, было супер интересно!Оксана спасибо, было супер интересно!
  • И
    Ирина
    10 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Салоникам
    Гид Оксана грамотный и очень приятный человек… систематизировала наши разрозненные знания по истории Салоников, два часа пролетели как один миг… получили также ценные советы по дальнейшему пребыванию в Греции… вернёмся в этот город еще раз и обязательно к Оксане!
  • В
    Владимир
    24 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Салоникам
    Интересно, насыщенно и увлекательно. Довольны и дети и взрослые. Оксана знает и любит историю и сам город.

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Салоникам в июле 2024
Сейчас в Салониках в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 289. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Салониках (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 77 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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