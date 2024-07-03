Я Яков Салоники за 2,5 часа Чудесная обзорная экскурсия, знаюший, любящий город и улыбчивый экскурсовод Надежда, замечательная прогулка по Салоникам. Очень понравилось и нам, взрослым, и 12-летней дочке. Рекомендую.

К Ксения Салоники за 2,5 часа Спасибо за интересную и познавательную экскурсию🙂всё прошло отлично🙂

Р Руслан Салоники за 2,5 часа читать дальше с душой. Самое крутое, что ее знания не ограничиваются рамками эскурсии - на любой вопрос из истории города, Греции и текущем состоянии дел - Надежда знает ответ. Было очень интересно! Классная экскурсия от крутого экскурсовода. Надежда отлично знает Салоники и рассказывает очень интересно и, что самое главное с огоньком и

А Александр Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников читать дальше свою работу и готовый поддержать диалог на любую историческую(или не очень) тему. День пролетел на одном дыхании, вы точно не пожалеете и не заскучаете =) Отличный маршрут экскурсии, потрясающие места, которые точно запомнятся вам на долго. Юлия - потрясающий гид, погруженный в материал, очень любящий

А Алексей Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников Отличная поездка, интересное содержание. Деревушка очень колоритная, запомнилась на всю жизнь.

Д Дмитрий Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.

С Стелла Обзорная экскурсия по Салоникам Оксана спасибо, было супер интересно!

И Ирина Обзорная экскурсия по Салоникам Гид Оксана грамотный и очень приятный человек… систематизировала наши разрозненные знания по истории Салоников, два часа пролетели как один миг… получили также ценные советы по дальнейшему пребыванию в Греции… вернёмся в этот город еще раз и обязательно к Оксане!