Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправляйтесь в Янину, город на берегу озера Памвотида. Посетите крепость, насладитесь видами и откройте для себя византийские монастыри на острове. Узнайте о многовековой истории в синагоге Романьётов и завершите день в традиционной таверне. Возможность посетить Додонис с античным театром делает экскурсию ещё более привлекательной. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и историю региона 5 причин купить эту экскурсию 🏰 Исторические крепости

⛪ Византийские монастыри

🕍 Древняя синагога

🚤 Прогулка на лодке

🍽️ Традиционная таверна

Илья Ваш гид в Салониках Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-7 человек Когда По договоренности 40% Скидка на заказ 625 выгода €250 €375 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:00, 08:00, 09:00

Что можно увидеть Крепость Янины

Византийские монастыри

Музей Али-Паши

Синагога Романьётов

Античный театр Додониса

Описание экскурсии Наше путешествие начнётся в городе Янина, который расположился на берегу великолепного озера Памвотида. Узкие улочки, старинные постройки и чарующая атмосфера делают этот город по-настоящему особенным. Первая остановка — крепость Янины, которая пережила не одно столетие и сохранила отпечатки османского, византийского и греческого наследия. Отсюда открываются потрясающие панорамные виды на озеро и окружающие горы. Следующий этап — путешествие на лодке к острову на озере, где вас ждут уникальные византийские монастыри и музей Али-Паши. Здесь можно ощутить дух прошлого, прогуливаясь по мощёным дорожкам и наслаждаясь тишиной этого уединённого места. Продолжая знакомство с историей, мы отправимся к древней синагоге Романьётов, одной из старейших в Греции. Это место хранит воспоминания о многовековой еврейской общине города, её традициях и культуре. Для тех, кто увлечён античной историей, мы предлагаем дополнительную поездку в Додонис — один из важнейших археологических памятников Греции. Здесь находится один из крупнейших древнегреческих театров, а также остатки знаменитого оракула Зевса, куда стекались паломники в поисках пророчеств. После насыщенного дня мы отдохнём в традиционной греческой таверне, где можно попробовать местные блюда, насладиться гостеприимством жителей и почувствовать настоящую атмосферу региона. Экскурсия обещает быть увлекательной и познавательной, объединяя в себе природные красоты, культурное наследие и величие древности.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату