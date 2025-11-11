Отправляйтесь в Янину, город на берегу озера Памвотида. Посетите крепость, насладитесь видами и откройте для себя византийские монастыри на острове. Узнайте о многовековой истории в синагоге Романьётов и завершите день в традиционной таверне. Возможность посетить Додонис с античным театром делает экскурсию ещё более привлекательной. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и историю региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические крепости
- ⛪ Византийские монастыри
- 🕍 Древняя синагога
- 🚤 Прогулка на лодке
- 🍽️ Традиционная таверна
Что можно увидеть
- Крепость Янины
- Византийские монастыри
- Музей Али-Паши
- Синагога Романьётов
- Античный театр Додониса
Описание экскурсииНаше путешествие начнётся в городе Янина, который расположился на берегу великолепного озера Памвотида. Узкие улочки, старинные постройки и чарующая атмосфера делают этот город по-настоящему особенным. Первая остановка — крепость Янины, которая пережила не одно столетие и сохранила отпечатки османского, византийского и греческого наследия. Отсюда открываются потрясающие панорамные виды на озеро и окружающие горы. Следующий этап — путешествие на лодке к острову на озере, где вас ждут уникальные византийские монастыри и музей Али-Паши. Здесь можно ощутить дух прошлого, прогуливаясь по мощёным дорожкам и наслаждаясь тишиной этого уединённого места. Продолжая знакомство с историей, мы отправимся к древней синагоге Романьётов, одной из старейших в Греции. Это место хранит воспоминания о многовековой еврейской общине города, её традициях и культуре. Для тех, кто увлечён античной историей, мы предлагаем дополнительную поездку в Додонис — один из важнейших археологических памятников Греции. Здесь находится один из крупнейших древнегреческих театров, а также остатки знаменитого оракула Зевса, куда стекались паломники в поисках пророчеств. После насыщенного дня мы отдохнём в традиционной греческой таверне, где можно попробовать местные блюда, насладиться гостеприимством жителей и почувствовать настоящую атмосферу региона. Экскурсия обещает быть увлекательной и познавательной, объединяя в себе природные красоты, культурное наследие и величие древности.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Янины
- Остров на озере Памвотида - византийские монастыри и музей Али-Паши
- Синагога Романьётов (по желанию)
- Старый город Янины - узкие улочки, традиционные дома и атмосферные таверны
- Древний Додонис (по желанию) - античный театр и оракул Зевса
Что включено
- Услуги лицензированного гида.
Что не входит в цену
- Трансфер
- Обед и расходы личного характера.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Салоников
Похожие экскурсии из Салоников
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Легендарный Олимп и его тайны
Путешествие на Олимп в Салониках подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте больше о мифах, истории и природе этого легендарного места
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 5 чел.
Салоники за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Прогулка по Салоникам от площади Аристотеля до крепостных стен. Увидите Белую башню, византийские храмы и узнаете о местных традициях
Начало: На площади Аристотеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€105
€150 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Начало: Базилика Дмитрия Солунского
Расписание: по понедельникам
17 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
€40 за человека