Как добраться до Скиатоса на самолёте

В Скиатосе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Skiathos Airport» вам не избежать

Список аэропортов Скиатоса

Скиатос JSI Skiathos Airport

Самые дешёвые билеты в Скиатос из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇬🇷 Афин 3 595 45м из 🇩🇪 Берлина 19 975 43ч 50м (⇵2) из 🇬🇷 Салоников 25 604 41ч 15м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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